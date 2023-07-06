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Немецкую национальную премию получил художник Ансельм Кифер

Елена Дожина
20 мин. назад

Награду Ансельму Киферу вручил канцлер Германии Олаф Шольц. Он отметил, что художник внес огромный вклад в процесс осмысления немецкой истории.

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Инсталляция Ансельма Кифера в Центре Помпиду в Париже в 2016 году
Инсталляция Ансельма Кифера в Центре Помпиду в Париже в 2016 годуФото: Rolf Haid/picture alliance

Церемония прошла 6 июля во Французском соборе на берлинской площади Жандарменмаркт (Französische Friedrichstadtkirche). Премия в размере 30 тысяч евро была вручена Ансельму Киферу (Anselm Kiefer) канцлером Германии Олафом Шольцем(Olaf Scholz).

В своей торжественной речи глава германского правительства отметил, что Кифер внес огромный вклад в процесс осмысления немецкой и европейской истории. Также перед собравшимися выступил искусствовед и писатель Флориан Иллис (Florian Illies). Он сказал, что год рождения Кифера - 1945-й - является символическим: как конец и начало одновременно. И добавил, что в каждой своей работе художник показывает немцам, что смотреть вперед можно только после того, как "отважишься погрузиться во тьму прошлого и выдержишь это". 

От имени Немецкого национального фонда, учредившего премию, выступил Томас Миров (Thomas Mirow), председатель жюри и председатель правления фонда: "Мало кто из выдающихся художников нашего времени так тесно связал свое художественное творчество с историческим наследием немецкой и французской наций".

Ансельм Кифер и Олаф Шольц на церемнонии вручении Немецкой национальной премии в Берлине 6 июля 2023 года
Ансельм Кифер и Олаф Шольц на церемнонии вручении Немецкой национальной премии в Берлине 6 июля 2023 годаФото: picture alliance/dpa

Премия за солидарность и интеграцию

Немецкий национальный фонд был создан в 1993 году при участии бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt) - вскоре после воссоединения Германии. Цель фонда - продвижение немецкой политической культуры в рамках ЕС посредством искусства, науки, литературы, политики и права. С 1997 года фонд вручает Национальную премию (Deutscher Nationalpreis) людям или учреждениям, которые способствуют европейской интеграции.

"Кифер принадлежит к первому поколению немецких художников, которые занимались непосредственно вопросом идентичности и нации после войны и Холокоста", - говорится в заявлении жюри по поводу вручения сегодняшней премии. Художник внес особый вклад в укрепление дружеских отношений между Германией и Францией. "Благодаря своим впечатляющим работам Ансельму Киферу удалось познакомить нас ближе с историей и настоящим наших народов. Во время архаичной, смертоносной войны в центре Европы его великое искусство убедительно напоминает о том, сколько страданий принесла нашим народам так называемая "наследственная вражда" между немцами и французами и насколько велика наша ответственность за сохранение и поддержание примирения, достигнутого после 1945 года", - написал на сайте фонда Томас Миров.

Работа "Мак и память" Ансельма Кифера в музее Hamburger Bahnhof в Берлине в 1996 году
Работа "Мак и память" Ансельма Кифера в музее Hamburger Bahnhof в Берлине в 1996 годуФото: AP

 Работы Ансельма Кифера сегодня находятся во многих музеях и коллекциях по всему миру. В них он обращается к истории, мифологии и религии. Родившийся в 1945 году в немецком городе Донауэшинген художник уже несколько десятилетий живет и работает во Франции. В 2020 году, по просьбе президента Эммануэля Макрона, он создал несколько работ, установленных у захоронения французского писателя Мориса Женевуа в парижском Пантеоне. Его инсталляция состоит из объектов, ассоциирующихся с Первой мировой войной. Это маковое поле, забрызганная кровью одежда, колючая проволока и цитаты из произведений Женевуа, принимавшего участие в этой войне и рассказавшего о пережитом в своих произведениях.

Ансельм Кифер так прокомментировал свою работу в беседе с куратором выставки в Пантеоне Жаном де Луази: "Я хотел не создать мемориал, а поразмышлять о трагических моментах, переосмысляя их. [...] История, как я ее чувствую, говорит нам, что война и зло не только неизбежны, но они и есть то самое бытие человека. Он способен на все, и это меня печалит. Но что могу я, художник-пессимист, сделать перед лицом хода мировой истории?.."

Немного о художнике

Родившийся под последними бомбежками Второй мировой Ансельм Кифер сегодня признан одним из самых выдающихся художников современности. Сначала он собирался изучать право, литературу и языкознание, но все же сделал выбор в пользу искусства. Он изучал живопись во Фрайбурге.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на выставке в Штутгарте в 2019 году перед картиной Ансельма Кифера "Героический символ VII" (1970)
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на выставке в Штутгарте в 2019 году перед картиной Ансельма Кифера "Героический символ VII" (1970)Фото: Marijan Murat/dpa/picture alliance

Затем поступил в Художественную академию в Карлсруэ, где стал учеником Хорста Антеса (Horste Antes). В 1969 году Кифер прославился своей провокационной инсталляцией в одной из галерей города. Он запечатлел себя с "гитлеровским приветствием" на фоне символических достопримечательностей в крупнейших городах Швейцарии, Италии и Франции. Этот акт был направлен против забвения. Художник хотел продемонстрировать зрителям живучесть нацизма и привлечь внимание к нацистскому прошлому Германии. Серию этих работ он озаглавил "Актерский состав". Одна из центральных тем творчества Кифера - Холокост как воплощение германской катастрофы.

С 1970 по 1972 год он посещал занятия Йозефа Бойса (Josef Beuys) в Дюссельдорфской академии художеств. На этом этапе он следовал экспрессивному течению и реализовывал свои работы в стиле Георга Базелица (Georg Baseltitz).

Картина Ансельма Кифера из серии "Зимнее путешествие" в Новой Третьяковской галерее в 2015-2020 годах
Картина Ансельма Кифера из серии "Зимнее путешествие" в Новой Третьяковской галерее Фото: CHO/Foto Julia Zaharova

В своем творчестве художник часто делает выбор в пользу дерева и связанных с ним мотивов. Для создания картин он также использует стекло и ткани. Обычно художник наносит на них толстый слой краски и обрабатывает ее при помощи огня или ударов топором. Также у него есть работы, выполненные акварелью и гравюры на дереве.

Работы Ансельма Кифера получили много почетных премий. Среди них - австрийский знак "За науку и искусство" и орден "За заслуги перед ФРГ" в 2005 году, а также Премия мира немецких книготорговцев в 2008 году - ежегодная международная награда деятелям литературы, науки и искусства за вклад в развитие мира и взаимопонимания между народами. Его работы выставляются во многих музеях мира: в Париже, Нью-Йорке, Чикаго, Бильбао, в Санкт-Петербурге.

Ансельм Кифер в России

Летом 2017 года работы художника можно было увидеть в Санкт-Петербурге. Его первая персональная выставка в России называлась "Ансельм Кифер - Велимиру Хлебникову. Судьбы народов" и была посвящена 100-летию Октябрьской революции. В экспозиции было представлено около 30 работ Кифера, созданных под влиянием творчества Хлебникова.

Выставлявшиеся в Эрмитаже полотна были огромных размеров. А для создания изображений художник использовал не только масляные краски, но и пепел, землю, ржавый металл, глину.

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