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documenta в 2027 году будет, финансирование - под вопросом

Марина Борисова
1 марта 2024 г.

Государственный министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудиа Рот заявила, что 16-я по счету выставка современного искусства documenta пройдет в 2027 году, но сначала под нее должна быть создана новая структура.

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Анонс выставки documenta
16-я по счету documenta пройдет в 2027 году Фото: Uwe Zucchi/dpa/picture alliance

Государственный министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудиа Рот (Claudia Roth) в интервью журналистам Der Spiegel заявила, что следующая - уже 16-я по счету documenta - состоится в Касселе в 2027 году. Несмотря на то, что выставка современного искусства, проходящая раз в пять лет, до сих пор остается без кураторов, по словам министра, поводов для переноса мероприятия на более поздний срок нет.

Напомним, что 15-я выставка современного искусства была омрачена скандалом, связанным с антисемитизмом. В его центре оказались кураторы выставки - индонезийский коллектив Ruangrupa. В ноябре 2023 года весь оргкомитет, который должен был выбрать новых кураторов, ушел в отставку.

Госфинансирования не будет, если documenta кардинально не изменится

Рот объявила о решительном противостоянии антисемитизму в культурной сфере. Для предстоящей выставки это означает, что сначала необходимо согласовать новые структуры - учитывая ошибки предыдущей documenta. "Без новой структуры от нас не будет никаких денег. Мы начинаем все сначала", - подчеркнул Клаудиа Рот.

При этом она заявила, что сама не решилась бы предписывать художникам, что им можно делать, а чего нельзя. По ее словам, также сложно реализовать что-то наподобие "оговорки об антидискриминации" (по-немецки - Antidiskriminierungsklausel), которую пытались ввести в Берлине, но от которой после критики пришлось отказаться.

"Борьба с антисемитизмом, которая так необходима, не должна приводить к тому, что государство возьмет на себя право определять, какое искусство разрешено, а какое - нет, - предостерегла Клаудиа Рот. - Особенность искусства заключается в том, что оно часто неоднозначно и может интерпретироваться по-разному". Также важно "проводить различие между художником и его работами и художником и его политическими высказываниями", уверена министр.

Скандал на выставке documenta - не единичный случай

Напомним, что сейчас в центре внимания находится еще один скандал, связанный с антисемитизмом. Во время церемонии награждения на Берлинском кинофестивале 24 февраля несколько лауреатов сделали со сцены заявления о войне на Ближнем Востоке. Они выдвинули обвинения против Израиля, употребляя такие слова, как "апартеид" и "геноцид", не вспомнив при этом о террористической атаке исламистского движения ХАМАС в октябре 2023 года и не призвав к освобождению израильских заложников. Это спровоцировало волну критики.

Клаудиа Рот считает, что ответственность за скандал лежит на руководстве Берлинале.

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