Участие Израиля в Венецианской биеннале вызвало споры

Тысячи художников и архитекторов призвали исключить Израиль из числа участников культурного форума на фоне его военной операции в секторе Газа в ответ на нападение боевиков ХАМАС.

За два месяца до открытия Венецианской биеннале вокруг известного культурного форума развернулась горячая дискуссия. Поводом стало обнародованное в конце февраля открытое письмо художников, архитекторов и кураторов с призывом исключить Израиль из участия в выставке. К моменту публикации документ подписали более 8000 человек.

Авторы письма назвали Израиль "государством апартеида" и осудили молчание руководства биеннале по поводу действий израильских военных на палестинских территориях. Любое официальное представление Израиля на международной культурной арене является одобрением его политики в секторе Газа, считают составители обращения. Армия обороны Израиля проводит наземную военную операцию в секторе Газа в ответ на нападение радикального исламистского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Подписанты обвинили организаторов культурного форума в двойных стандартах, указав, что двумя годами ранее те высказались против вторжения российских войск в Украину.

Инициатором письма выступил специально созданный альянс "Искусство, а не геноцид". Однако в документе не указано, кто именно основал это объединение. Свою подпись поставила и представительница культурной среды Германии - Зоуи Клэр Миллер, пресс-секретарь берлинского профессионального объединения деятелей изобразительного искусства. Сама ассоциация пока не прокомментировала позицию своего пресс-секретаря.

Итальянский министр: Израиль вправе демонстрировать свое искусство

Между тем министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано осудил призыв запретить Израилю участие в форуме. Санджулиано назвал письмо "неприемлемым" и "постыдным", добавив, что оно "угрожает свободе мысли и творческого выражения".

"У Израиля есть не только право выражать свое искусство, но и обязанность свидетельствовать перед своим народом в такой момент, когда он был застигнут врасплох безжалостными террористами", - пояснил министр. Выставка "всегда будет пространством свободы, встреч и диалога, а не цензуры и нетерпимости", подчеркнул Санджулиано. "Культура объединяет, а не разделяет", - добавил он.

В Италию от Израиля поедет исследовательница эстетики силы

Ожидается, что Израиль в Венеции представит мультимедиа-художница Рут Патир, родившаяся в США и живущая в Тель-Авиве. По словам ее команды, для художницы важно "следовать гендерным парадигмам и исследовать эстетику силы".

Рут Патир Фото: Mike Coppola/Getty Images

В 2023 году Патир и ее кураторши заявили в интервью журналу Artnews, что на Венецианской биеннале должно оставаться "пространство для искусства, для свободного выражения мнений и творчества".

Открывшаяся в конце XIX века Венецианская биеннале относится к наиболее известным форумам мирового искусства и проходит каждые два года. В 2024-м в выставке участвуют представители 90 государств. Биеннале будет принимать посетителей с 20 апреля по 24 ноября.

Культуролог - о скандалах из-за обвинений в антисемитизме

Критика Израиля и антисемитские высказывания в последние годы не раз приводили к скандалам на культурных мероприятиях - например, на выставке документального искусства documenta в германском Касселе в 2022 году или недавно завершившемся Берлинском кинофестивале.

Если культурный форум допускает разные позиции по конфликту на Ближнем Востоке - это нормально, однако организаторы должны понимать, где были пересечены "красные линии", заявила культуролог Стелла Ледер (Stella Leder) в беседе с агентством epd. Задачей культурных институтов должно стать противодействие однобокости политических позиций, считает культуролог.

Стелла Ледер также видит неуверенность в признании антисемитизма как такового. "В сфере культуры реального обсуждения этого вопроса нет уже много лет", - посетовала ученая.

Смотрите также: