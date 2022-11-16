Гендерно-нейтральный язык и равенство полов. Есть ли связь?

Обращение к коллегам в гендерно-нейтральной форме усложнило письменный и устный немецкий язык. Для сотрудников мужского пола существует слово Kollegen, а если обращение предполагается к представителям и мужского, и женского пола, то используется новая форма KollegInnen (или с "гендерной звездочкой" - Kolleg*innen).

Дискуссии о правильной форме выражения, при которой соблюдается нейтральное отношение к полам, сегодня вызывают в Германии немало споров, хотя начались они намного раньше. Еще в 1970-х и 1980-х годах ведущие лингвисты-феминистки, такие как Луиза Ф. Пуш (Luise F. Pusch) или Сента Трёмель-Плётц (Senta Trömel-Plötz), выступали за гендерное равноправие в немецком языке, требуя использовать в обращении не только мужской род, но и женский. Со временем в этих дебатах возникли новые аспекты. В первую очередь это вопрос обращения к небинарным людям, которые окончательно не определились с полом и требуют использования "гендерной звездочки". Как быть в таких случаях?

Гендерно-нейтральный яык как знак вежливости

Когда известная ведущая новостей немецкой общественно-правовой телекомпании ZDF Петра Герстер (Petra Gerster) начала использоватьгендерно-нейтральные формулировки, реакция не заставила себя ждать. "Письма телезрителей содержали грубые оскорбления, дескать, кто мне позволил им что-то навязывать. Были предложения о создании "языковой полиции" против "гендерной мании", а меня называли "гендерной террористкой", - вспоминает Петра Герстер в интервью DW.

В прошлом году ведущая информационного тележурнала ZDF heute ушла на пенсию. Буря негодования обрушилась на нее незадолго до завершения трудовой деятельности, однако для Герстер гендерно-нейтральный язык сегодня важнее, чем когда-либо. "Он создает другой климат в обществе, - поясняет телеведущая. - Мы больше не обращаемся к людям с ограниченными возможностями, называя их "калеками" или инвалидами, а детей с синдромом Дауна - "монголоидами", как и воздерживаемся от использования оскорбительных выражений по отношению к людям с черной кожей или к синти и рома. То же самое происходит, когда мы пытаемся включать в обращение женщин и небинарных людей- через "звездочку" или двоеточие. Мы ничего не теряем, когда перестаем использовать определенные слова, а наоборот, приобретаем более дружелюбное отношение друг к другу".

Петра Герстер и Кристиан Нюрнбергер Фото: Kay Blaschke

В прошлом году вместе с публицистом Кристианом Нюрнбергером (Christian Nürnberger) телеведущая опубликовала книгу "Заминированное поле: как война за слова меняет наше общество. Последствия политики идентичности" ("Vermintes Gelände: Wie der Krieg um Wörter unsere Gesellschaft verändert. Die Folgen der Identitätspolitik"). В ней она призывает к тому, чтобы людям, и особенно меньшинствам, оказывали уважение, которого они заслуживают. "Для нас это просто форма выражения вежливости. К принуждению это не имеет никакого отношения. Если вы действительно хотите быть грубым и невежливым - пожалуйста", - рассуждают авторы.

Аргументы "за" и "против" гендерно-нейтральных формулировок

"Нет, язык - это не волшебство, "гендерная звездочка" - это не волшебный знак", - считает Петра Герстер. Однако связь между языком и реальностью, по ее мнению, существует. "Конечно, гендерно-нейтральный язык не гарантирует, что дискриминация исчезнет, это не работает так просто. Вы должны продолжать бороться с реальной несправедливостью, например, с гендерным неравноправием в оплате труда. Но я могу себе представить, что это дает импульс в достижении равенства между полами, если мы будем добиваться того, чтобы женщины, небинарные люди и другие дискриминируемые группы становились более заметными", - уверена Герстен.

Среди критиков гендерно-нейтрального языка немало тех, кто рассматривает мужской род как нейтральную форму речи. Они часто приводят в пример его использование в восточных странах до 1989 года: под писателями, директорами, врачами подразумевались и мужчины, и женщины. Так, например, Неле Поллачек (Nele Pollatschek), родившаяся в Берлине в 1988 году, желает, чтобы ее называли писателем, а не писательницей. В ГДР и в странах Восточной Европы женщины хотели, чтобы к ним обращались, используя названия профессий и должностей в мужском роде, чтобы чувствовать себя наравне с мужчинами.

Понятие равенства в бывшей ГДР

"Социалистическое понимание эмансипации и равных прав женщин с самого начала было тесно связано с их профессиональной деятельностью. Обретенная со временем экономическая независимость женщин стала главным подспорьем для обеспечения равных прав", - говорит Джессика Бох (Jessica Boch), научный сотрудник проекта "Цифровой германский женский архив" (Digitales Deutsches Frauenarchiv, DDF). "С трудоустройством женщин руководство СЕПГ считало равенство практически реализованным. Тогда исчезла необходимость в дальнейших дискуссиях. Однако проблемы все еще существовали: женщинам было труднее получить руководящие должности, существовало насилие в семьях, и ничего из этого не обсуждалось публично, что противоречило утверждению о равноправии между полами".

По словам Джессики Бох, эти патриархальные структуры были индивидуализированы и табуированы. "Женщины воспринимали это как индивидуальную проблему: причину того, что я не могу добиться профессионального успеха, перегружена детьми и работой, надо искать в самой себе, считали они", - подчеркивает она. Джессика Бох занимается изучением женских движений в восточной и западной частях Германии и убеждена в том, что процесс эмансипации как таковой выходит за рамки профессиональной деятельности.

В бывшей ГДР работающих женщин считали эмансипированными Фото: Reinhard Kaufhold/zb/picture alliance

В ГДР тоже существовало неправительственное женское движение, которое требовало, чтобы женщин больше замечали, указывает она. "Создавались группы, которые по мере возможностей знакомились с западной феминистской литературой. Женщины в бывшей ГДР приходили к тем же выводам, что и западные феминистки. Уже в пятидесятых годах прошлого века отраслевые журналы подвергали критике тот факт, что на фоне роста профессиональной активности женщин использование мужских названий должностей и профессий может рассматриваться как подсознательная недооценка женщин. Но это были дискуссии, которые не поддерживались широкими слоями населения на Востоке", - говорит Бох.

Когда за словами следуют действия

Словесное унижение женщин и меньшинств все еще существует, и его нельзя недооценивать. По словам представительницы "Цифрового германского женского архива", язык является центральным средством повышения уверенности в себе, чувствительности и заметности в обществе.

Более того, "нельзя забывать, что любая война начинается со слов", напоминает бывшая телеведущая и публицистка Петра Герстер, приводя в качестве примера нынешнюю войну России против Украины. "Путин начал эту войну с того, что очернил украинцев, назвав их "нацистами". Он коллективно оскорбляет Запад, называя его "гейропой", а теперь даже характеризуя как "сатанинский". Если бы мы с самого начала критически прислушивались к тому, что говорит Путин, и правильно оценивали его язык, мы были бы лучше подготовлены к насилию, которое он использовал против Украины. Это тот самый пример, по которому видно, насколько тесна связь между словами и действиями", - предупреждает Петра Герстер.

20 ноября объявлен Международным днем памяти трансгендеров, убитых по всему миру в прошлом году по причинам ненависти к ним. За двенадцать месяцев, с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года, зарегистрировано 327 убийств трансгендеров.

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