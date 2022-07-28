Гендерно-нейтральный язык: о чем спорят в Германии

Согласно Всемирному докладу о счастье (World Happiness Report), который ежегодно публикуется подразделением ООН по поиску решений стабильного развития, самые счастливые люди вот уже четыре года - с 2018 по 2022 год - живут в Финляндии. Финны даже в своем языке особо не заморачиваются и могут просто использовать гендерно-нейтральное местоимение "hän", которое одновременно выражает три рода - он, она и оно, а в определенном контексте и половую принадлежность. Так что в данном случае им не нужно беспокоиться о языковом гендерном равенстве.

И в Германии есть предложения ввести аналогичные термины, чтобы язык стал гендерно-нейтральным. Однако это одновременно обостряет и спор о том, насколько стремление к гендерному равноправию делает язык более справедливым, а следовательно, и само общество. А может, такое стремление напротив способствует расколу общества?

"Если я понимаю, что определенные термины причиняют вред отдельным людям или группам, то мне следует попытаться выразить это по-другому - в знак уважения", - заявила год назад немецкому изданию Tagesspiegel нынешний министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Но есть и другие, которые считают изменение сложившихся языковых норм по гендерным причинам оскорблением немецкого языка. Споры подчас сильно накаляются, особенно в социальных сетях. Бывшая ведущая новостей ZDF Петра Герстер (Petra Gerster) столкнулась с враждебностью, когда начала менять текстовые подводки к сюжетам с позиции гендерной нейтральности.

Профессор Анатоль Стефанович

"Лингвистические варианты сами по себе в Германии не редкость", - подчеркивает в интервью DW Анатоль Стефанович (Anatol Stefanowitsch), профессор лингвистики Свободного университета Берлина. Он напоминает о том, что в Германии исторически сложилось так, что существует множество региональных диалектов, которые сегодня также встречаются в других контекстах. "Опробовать их совсем неплохо, потому что это может стать толчком для конструктивных дискуссий".

Звездочка против патриархата

В любом случае языку свойственно меняться. И развитие языка происходит под воздейстием общественных процессов, подчеркивает профессор Стефанович. Многое, что сегодня используется в нашем повседневном языке, было опробовано и установлено в некоторых комьюнити 20 или 30 лет назад. Главная проблема заключается в том, что использование категории "пол" в социальном контексте оказалось более сложной, чем до сих пор предполагалось.

Дискуссия не ограничивается Германией. В романских языках окончания на "o" или на "a" указывают на род и половую принадлежность, и в этих языках тоже обсуждаются альтернативы. В дискуссии в Германии часто упускают из виду тот факт, что никому не хочется вмешиваться в частную сферу. Споры вокруг изменений в сторону гендерно-нейтрального языка касаются в первую очередь коммуникации в общественном, государственном и экономическом секторах.

В июне 2022 года кампания Deutsche Bahn была вынуждена в судебном порядке выплатить небинарному пассажиру компенсацию за моральный ущербиз-за того, что она в системе онлайн-продажи билетов ограничила обращение к пассажирам двумя категориями половой принадлежности - "женщина" или "мужчина". В конце июля менеджер VW Group проиграл другой судебный процесс. Истца раздражала черточка в слове "Mitarbeiter_innen" (сотрудники_цы), которая использовалась во внутренней коммуникации дочерней компании Audi, подчеркивая одновременное обращение к обеим полам. Менеджер обратился с иском в суд, однако проиграл процесс: Audi может продолжать использовать такое гендерное обращение в своем деловом языке. Иными словами, спор идет вокруг официально признанных норм.

Тем не менее, многие учреждения следуют гендерно-нейтральным ориентирам в формулировках и обращениях, используя в письменных обращениях звездочки - Student*innen (студент*ки), или заглавные буквы в середине слов - KollegInnen (имеются в виду коллеги обоих полов). В таких обращениях обычно учитываются все гендеры, включая небинарных людей, которые не относят себя ни к мужскому, ни к женскому полу.

Универсальные формы обращения

Общество немецкого языка (Gesellschaft für deutsche Sprache, GfdS) напоминает о том, что равное отношение к мужчинам и женщинам в обществе закреплено Основным законом. В его официальном обращении приводится такой пример: "Согласно исследованию, женщинам требуется больше времени, чем мужчинам, чтобы понять текст, в котором используется обращение в мужском роде, потому что им всегда приходится проверять контекст, чтобы удостовериться в том, действительно ли в данном обращении речь идет исключительно о мужчинах. Именно поэтому нужны новые и четкие средства обращения к обоим полам".

Именно здесь начинается полемика. Противники определения пола цепляются за мужской род, используя соответствующие местоимения и существительные - доктор, коллега, студент, и утверждают при этом, что имеют в виду представителей всех полов. Однако при этом они забывают о том, что род не равнозначен полу, поэтому грамматический род не подразумевает пол человека.

1,6 миллиона кликов на видео о гендерном языке

Среди противников гендерно-нейтрального обращения и 26-летняя Алисия Джо (Alicia Joe), за видео в YouTube которой следят около 470 000 подписчиков. В январе нынешнего года она разместила на этой социальной платформе получасовое видео под названием "Почему гендерный язык не работает".

В нем она обсуждает плюсы и минусы, объясняет свои сомнения и предлагает пути решения проблемы. На сегодняшний день это ее самое популярное видео на YouTube, которое набрало более 1,6 миллиона кликов.

"Одним из решений является то, что каждый может придерживаться или не придерживаться гендерно-нейтральных обращений и формулировок - по своему усмотрению", - заявила она DW. Сама Алисия, по ее утверждению, продолжает использовать в названиях, скажем, профессий мужской род, однако в одном из ток-шоу оговорилась, что хочет быть космонавткой. "Если равенство будет сводиться только к гендерному языку, то существует опасность, что этого равенства не будет в реальности. До тех пор, пока женщин не станут продвигать, никаких изменений не произойдет", - уверена Алисия Джо.

Во многих случаях гендерно-нейтральное обращение не работает грамматически. "Кроме того, немецкий язык, который и без того сложен, становится еще более трудным для тех, кто его пытается изучать", - утверждает блогерша из Германии. Кроме того, она ссылается на результаты опросов, согласно которым большинство немцев отвергает гендерно-нейтральные обращения и формулировки.

"Язык в значительной степени перерабатывается и меняется бессознательно", - объясняет профессор Стефанович. Те, кто использовал общий мужской род, обычно имели в виду и представителей других полов - женщин и небинарных людей. Исследования, однако, показывают, что соответствующие формы обращения также подсознательно интерпретируются как конкретные обращения к мужчинам. "В течение десятилетий мы привыкли говорить определенным образом, и мы хотим использовать общий мужской род для обозначения всех полов. Однако значение нашего языка не определяется тем, чего мы желаем, а тем, что и как мы выражаем".

Исследования показывают, что определение пола делают женщин более заметными, считает лингвист. Но это еще не относится к небинарным людям. Тем не менее, обращение к людям с позиции гендерного равноправия способствует его осознанию и избавляет от стереотипов прошлого. "Только таким образом процессы эмансипации, выходящие за пределы привычных категорий "женщина-мужчина", могут стать социальной нормой в будущем", - уверен профессор Стефанович.

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