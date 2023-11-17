Главная выставка Германии осталась без оргкомитета

После череды скандалов и обвинений в антисемитизме documenta снова оказалась под шквалом критики. Все члены отборочной комиссии ушли в отставку.

Художественная выставка documenta снова оказалась в центре скандала. И речь на этот раз - не об искусстве. В центре внимания - обвинения в антисемитизме.

В четверг вечером, 16 октября 2023 года, стало известно, что весь состав отборочной комиссии, в задачу которой входит формирование художественного руководства новой выставки, включая назначение куратора, ушел в отставку.

Два члена комиссии вышли из ее состава еще ранее. Против индийского писателя Ранджита Хоскоте были выдвинуты обвинения в антисемитизме, после того как стало известно, что он оставил свою подпись под резолюцией движения BDS. Аббревиатура BDS означает "Boycott, Divestment and Sanctions": антиизраильское движение призывает к бойкоту Израиля, отказу от инвестиций и санкциям. Художница израильского происхождения Браха Лихтенберг-Эттингер вышла из комиссии, посчитав, что во время войны на Ближнем Востоке сейчас не время готовить выставку. Свой уход она объяснила тем, что после нападение ХАМАС на Израиль, она не в состоянии участвовать в выборах нового художественного руководства выставки. Лихтенберг-Эттингер в двух письмах в адрес руководства documenta обращалась с просьбой замедлить процесс поиска или отложить его на время. Однако ее просьба не была удовлетворена по ряду организационных причин.

Что произошло с писателем?

Как выяснилось, еще в 2019 году индийский писатель Ранджит Хоскоте поставил свою подпись под заявлением, в котором Израиль назван государством апартеида, проводящим этническую чистку на палестинских территориях. Когда эта информация получила огласку, скандала было не избежать, поскольку в марте 2022 года Ранджит Хоскоте был включен в состав отборочной комиссии documenta из шести человек для выбора художественного руководителя этой выставки в 2027 году.

Индийский писатель Ранджит Хоскоте подписал завяление антиизраильского движения BDS Фото: Vishal Bhatnagar/NurPhoto/IMAGO

Как заявил Хоскоте, он "публично выступил против интеллектуального и культурного бойкота Израиля". Однако, по его словам, этого оказалось недостаточно. "От меня требуют принять общее и несостоятельное определение понятия антисемитизм, которое смешивает еврейский народ с израильским государством и, соответственно, трактует любое выражение симпатии к палестинскому народу как поддержку ХАМАС", - говорится в одном из заявлений писателя, опубликованном на сайте documenta. Его совесть ему этого не позволяет, заявил индийский писатель.

"То, о чем говорится в этом заявлении, это действительно уже чересчур", - считает Мерон Мендель (Meron Mendel), директор образовательного Центра имени Анны Франк, которого цитирует Süddeutsche Zeitung.

Менделю совершенно непонятно, почему руководство documenta не может укомплектовать свои комитеты таким образом, чтобы можно было избежать подобных инцидентов.

Под угрозой государственные субсидии выставке

Государственный министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудии Рот (Claudia Roth) охарактеризовала заявление BDS, подписанное писателем Хоскоте, как "явно антисемитское" и полное антиизраильских теорий заговора. После очередного скандала немецкий министр поставила под вопрос финансирование федеральным правительством выставки documenta.

По словам министра, гранты будут предоставлены только после проведения реформ, направленных на предотвращение антисемитизма и дискриминации.

Федеральное правительство выделило на "Документу" в 2022 году 3,5 миллиона евро. Финансовое участие города Касселя и земли Гессен составило 21,5 миллиона евро.

Вынужденный тайм-аут из-за отставки оргкомитета

Вынужденный перерыв, который предложила израильская художница, обсуждался на различных уровнях и был отклонен, это подтвердил радиостанции Hessischer Rundfunk управляющий директор documenta Андреас Хоффман (Andreas Hoffmann). "Три с половиной года до следующей выставки documenta - это весьма долгий срок. Мы могли бы позволить себе остановиться, объявить небольшой перерыв, не отказываясь от documenta в 2027 году", - цитировала Хоффмана еще накануне отставки оргкомитета немецкая радиостанции. Теперь из-за отставки всего оргкомитета documenta вынуждена взять тайм-аут.

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