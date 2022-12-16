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Мебель из атомного бункера под Бонном, выставка "Дороги, по которым не пошли"
Мебель из атомного бункера под Бонном, выставка "Дороги, по которым не пошли"Фото: Dmitry Vachedin/DW
КультураГермания

Хиросима могла быть в Германии: развилки немецкой истории

Дмитрий Вачедин
1 ч. назад

В самом центре Берлина открылась выставка о поворотных точках в немецкой истории. Когда страна могла свернуть не туда, но что-то ее остановило. Без размышлений о вторжении России в Украину тут, конечно, не обошлось.

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Одной из центральных институций в Германии, которые осмысляют немецкую историю и следят за тем, чтобы ошибки прошлого не повторялись, является Немецкий исторический музей в самом центре Берлина - прямо на Унтер-ден-Линден. 9 декабря в нем открылась выставка под необычным названием "Дороги, по которым не пошли. Все могло бы случиться иначе". Она посвящена тем самым развилкам в истории, когда судьба страны могла бы пойти совершенно в другом направлении: когда удалось предотвратить трагедию или когда казалось возможным ее предотвратить, но сделать это не удалось.

Развилки в истории в трехмерном пространстве 

На открытии выставки, естественно, говорили о 24 февраля. "Что могли бы мы - с немецкой или европейской стороны - предпринять, чтобы 24 февраля как исторической даты просто не существовало? Если мы задаем этот вопрос, мы говорим о теме нашей выставки", - сказал в своей речи швейцарский историк и президент Немецкого исторического музея профессор Рафаэль Гросс.

Историки отобрали 14 таких знаковых дат в немецкой истории, когда все могло бы пойти по-другому, и попытались показать их значение не в рамках текста или научной работы, а в трехмерном пространстве музея.

"Они были недовольны не войной, а проигрышем в войне"

Лучше объяснить это на примере. Одна из таких дат - 20 июля 1944 года, когда полковник вермахта, граф Клаус Шенк фон Штауффенберг (Claus Schenk Graf von Stauffenberg) вместе с группой заговорщиков попытались убить Адольфа Гитлера (Adolf Hitler) и провести переворот в стране. Фон Штауффенбергу удалось расположить взрывное устройство рядом с Гитлером, но из-за стечения обстоятельств фюрер не был убит. Заговорщики были казнены. Что было бы, если бы Штауффенбергу удался переворот? Возможно, он остановил бы войну. Учитывая, что с июля 1944 года по май 1945 года немецкая армия понесла больше потерь, чем за все годы войны до этого, это спасло бы жизни миллионам немцев. С другой стороны, с точки зрения европейских евреев, которые к тому времени были почти полностью уничтожены, это не очень изменило бы ситуацию. Покушение произошло слишком поздно.

"Освобождение через устранение Гитлера было так близко и все равно не увенчалось успехом. Но тут я подумала: ну и хорошо. Офицеры, которые запланировали покушение, никогда не относились к Гитлеру плохо и не винили его в развязывании войны. Им просто не нравилось, что он ее проиграл. Нет, Германии необходимо полноценное поражение", - говорится в дневниковой записи немецкой еврейки из книги "Нелегалка. Как молодая девушка выжила в Берлине в 1940-1945 гг.". Эта запись приведена на стене выставки вместе с громадными буквами "СЛИШКОМ ПОЗДНО", которые занимают две стены и формулируют отношение авторов выставки к этому событию.

Выставка
Выставка "Дороги, по которым не пошли" в Немецком историческом музееФото: Dmitry Vachedin/DW

Когда можно было на самом деле остановить Гитлера

Другой пример - 1936 год, когда Гитлер, вопреки международному праву, ввел войска в Рейнскую область, которая по итогам Первой мировой войны должна была остаться демилитаризованной зоной. В 1936 году Германия не была готова к войне, а французская армия была сильнее немецкой. Тем не менее, французы не стали вмешиваться, когда немецкие танки пересекли мосты через Рейн - что придало Гитлеру уверенности и раздразнило его аппетит.

В 1947 году французский парламент провел даже собственное расследование событий 1936 года. Оно установило, что, если бы не нерешительность руководства французской армии, Гитлера можно было бы остановить еще в самом начале экспансии. Немецкие войска даже не сопротивлялись бы - они получили приказ отступить при любой активности французов. Однако этот исторический момент был упущен.

Людвигсхафен могла постичь судьба Хиросимы?

Готовившим выставку историкам удалось обнаружить действительно удивительные исторические факты. Например, только прочность моста через Рейн в Ремагене под Бонном спасла Германию от атомной бомбы. Отступавшим немцам в 1945 году не удалось взорвать построенный с немецким качеством мост (к тому же они положили под него всего 300 килограммов взрывчатки вместо 600), так что он достался американцам, которые не рассчитывали на такой подарок судьбы и развили наступление быстрее запланированного. Если бы не это, то вполне возможно, что вместо Хиросимы весь мир узнал бы название немецкого промышленного города Людвигсхафен, куда ее и планировали сбросить.

Выставка
Инсталяция на тему атомной бомбыФото: Dmitry Vachedin/DW

Однако выставка посвящена не только Гитлеру. Тут есть антивоенные демонстрации 1914 года, которые теоретически могли бы остановить Первую мировую войну, есть удача 1989 года, когда власти ГДР не стали, как им советовали, следовать китайскому примеру - и не подавили народное восстание, как это произошло на площади Тяньаньмэнь.

Выставку портит сложность

Неудача выставки - точно не в подборке впечатляющих фактов. Выбранные авторами "развилки" действительно кажутся поворотными точками в истории, и им удается это убедительно доказать.Однако затем начинаются проблемы. Как изобразить историческую дату в трехмерном пространстве? Как разместить большое количество текста, представить несколько точек зрения - показать как "историческую", так и "альтернативную" реальность, чтобы не напугать и не утомить зрителя? Это сложные вопросы, и найти на них эффективные ответы у авторов выставки получилось не во всех случаях.

Сложная геометрия пространства выставки, которая представляет собой вывернутую острыми шипами внутрь окружность, запутывает и оставляет не совсем то впечатление, на которое рассчитывали создатели. На выставке достаточно мало реальных исторических артефактов (хотя мебель из правительственного атомного бункера ФРГ под Бонном и хороша), разные виды текста - цитаты, интерпретации, анализ, изложение исторических фактов - сложно отделить друг от друга. Надо быть очень мотивированным любителем истории, чтобы самостоятельно продраться через эту чрезмерно усложненную конструкцию. Короче говоря, на этой выставке нечего делать без экскурсовода.

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