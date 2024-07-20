В ФРГ почтили память участников Сопротивления нацизму

Прошлое нельзя изменить, но "в своем становлении история находится в наших руках", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, напомнив о важности роли, которую сыграли участники Сопротивления.

В Германии в субботу, 20 июля - 80-ю годовщину попытки покушения на Адольфа Гитлера в 1944 году - проходят мероприятия памяти участников Сопротивления национал-социалистической тирании. В Берлине в почетном дворе комплекса зданий Бендлер-блок (Bendlerblock) выступили председатель правления Фонда 20 июля 1944 года (Stiftung 20. Juli 1944) Роберт фон Штайнау-Штайнрюк (Robert von Steinau-Steinrück), правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер (Kai Wegner) и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Хотя прошлое невозможно изменить, "в своем становлении история находится в наших руках", заявил Шольц, напомнив о важности роли, которую сыграли участники Сопротивления. Одновременно он упомянул войну, развязанную Россией против Украины: "В 2024 году мы не можем отмечать годовщину 20 июля, не думая о мужественных гражданах Украины, которые уже более двух лет противостоят преступной российской агрессии". "Именно в силу ответственности перед нашей собственной историей у Германии в этой ситуации может быть лишь одна позиция - на стороне Украины", - подчеркнул он.

В конце мероприятия президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в сопровождении генерального инспектора бундесвера Карстена Бройера (Carsten Breuer) возложил мемориальный венок к месту, где в ночь на 21 июля 1944 года был расстрелян полковник вермахта Клаус фон Штауффенберг (Claus Schenk Graf von Stauffenberg) - один из основных участников заговора. Венки в память жертв национал-социализма возложили также председатель бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas), председатель бундесрата Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig), и министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius).

Покушение на Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года

20 июля 1944 года ряд высокопоставленных офицеров вермахта совершили неудачное покушение на Адольфа Гитлера. После провала большинство участников заговора были казнены или репрессированы. Всего были арестованы примерно 600 человек. Впоследствии это покушение получило название "Операция "Валькирия", или "Заговор 20 июля".