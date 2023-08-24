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Что будет с особняком участника покушения на Гитлера?

Яцек Лепяж | Елена Дожина
24 августа 2023 г.

Замок Штайнорт - родовое гнездо графа фон Лендорфа, участника покушения на Гитлера, сегодня превратился в руины. Дадут ли ему второй шанс?

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Замок Штайнорт в стиле барокко построен в 1689 году. Удастся ли его восстановить?
Замок Штайнорт в стиле барокко построен в 1689 году. Удастся ли его восстановить?Фото: Iwona Zakrzewska-Lepiarz/DW

Родовой особняк немецкой семьи фон Лендорф (von Lehndorff) в польском Штайнорте (Sztynort) несколько столетий входил в число самых живописных дворянских резиденций Восточной Пруссии. Дворцово-парковый комплекс расположен в Мазурском поозерье, на полуострове, окруженном тремя озерами.

Поместье в шесть тысяч гектаров принадлежало роду фон Лендорфов еще с 1400 года. В 1689 году здесь построили большой замок в стиле барокко - более ста комнат, потолки с лепниной, фрески... Роскошь была неотъемлемой частью существования этой семьи на протяжении многих веков. После Первой мировой войны замок был запущен и заброшен, но в конце 1930-х полностью отремонтирован под руководством одного из опытнейших реставраторов берлинских Королевских дворцов. Последним немецким владельцем замка Штайнорт был граф Генрих фон Лендорф (Heinrich von Lehndorff) - в 1936 году 27-летний представитель старинного дворянского рода взял на себя руководство этим поместьем. Будучи офицером вермахта и став свидетелем массового расстрела евреев в Борисове в октябре 1941 года, он примкнул к движению Сопротивления против фашизма и стал участником заговора против Гитлера. Его положение осложнялось тем, что с 1941 года в другом крыле принадлежавшего ему особняка поселился министр иностранных дел "третьего рейха" Йоахим фон Риббентроп (Joachim von Ribbentrop). Вместе с ним здесь, а также в гостевых домиках неподалеку, разместились другие чиновники и сотрудники гестапо. По стечению обстоятельств один из ближайших доверенных лиц Гитлера и тот, кто стремился его ликвидировать, три года жили друг с другом под одной крышей. Риббентропу нравилось удобное расположение замка Штайнорт - он находился всего в 14 километрах от "Волчьего логова" (Wolfsschanze) - ставки Гитлера. Тогда еще не было известно, что именно в этом месте 20 июля 1944 года нацистского диктатора попытаются убить.

Замок Штайнорт в Польше в августе 2023 года
Замок Штайнорт в Польше в августе 2023 годаФото: Iwona Zakrzewska-Lepiarz/DW

На следующий день после покушения, когда стало ясно, что Гитлер выжил, начались поиски заговорщиков. Гестапо пришло и за Генрихом фон Лендорфом, обеспечивавшим связь заговорщиков в Восточной Пруссии с их штабом в Берлине. Пытаясь спастись, он выпрыгнул из окна замка и скрылся в парке, однако вскоре был пойман и повешен в тюрьме Плетцензее (Plötzensee) в Берлине.

Прошлое и настоящее

В течение десятилетий на территории комплекса ничто не напоминало о драматических событиях. В послевоенной социалистической Польше в здании некоторое время располагались советские военные, а затем там был административный центр сельскохозяйственного кооператива. Только в 2009 году здесь был установлен мемориальный камень в честь 100-летия графа Генриха фон Лендорфа, последнего владельца замка Штайнорт и активного участника заговора против Гитлера.

От пристани на озере Штайнорт до замка - всего несколько сотен метров. Но туристов там почти не бывает - среди руин заброшенного парка не осталось и следа от былого великолепия. Часть окон замурована, часть заколочена досками и затянута пленкой. Кое-где стоят строительные леса, а со стен отваливается штукатурка. На крыше замка поселилось семейство аистов.

В поисках финансирования

Однако есть люди, которым не безразлична судьба этого комплекса, и которые пытаются его сохранить. Немецкий историк Беттина Буреш (Bettina Bouresh) борется за восстановление замка с начала 1990-х годов. Она выросла в Рурской области, но ее мать рассказывала ей истории из Восточной Пруссии, откуда была сама родом. Когда пал железный занавес, Буреш приехала на Мазуры и влюбилась в Штайнорт. "Это место захватило меня и никогда не отпускало. Это мой ориентир в мире", - призналась она DW. Историк основала группу поддержки Штайнорт и Общество Лендорфа, чтобы пробудить интерес к этому забытому месту и собрать пожертвования на его восстановление. Ей удалось установить контакт с членами семьи Лендорф. Так, одна из четырех дочерей Генриха фон Лендорфа Вера, больше известная под именем Верушка как первая немецкая супермодель, посетила свой родовой замок в 2009 году и включилась в кампанию по его сохранению.

Немецкий историк Беттина Буреш выступает за сохранение замка Штайнорт в Польше
Немецкий историк Беттина Буреш выступает за сохранение замка Штайнорт в ПольшеФото: Iwona Zakrzewska-Lepiarz/DW

Кроме того, Беттине Буреш удалось заинтересовать идеей восстановления комплекса польских историков и архитекторов, а также несколько частных организаций. Большим успехом стал переход особняка под контроль Польско-немецкого фонда сохранения культурного наследия и защиты памятников. А благодаря частным пожертвованиям из Германии, грантам от госминистра по вопросам культуры и СМИ ФРГ и министерства культуры и национального наследия Польши, здание было укреплено, а крыша герметично покрыта.

Новая концепция: выставочно-образовательный центр

С тех пор продолжается борьба со временем и за финансирование на дальнейший ремонт. По инициативе генерального консула Германии в Гданьске Корнелии Пипер (Cornelia Pieper) в прошлом году немецко-польской группе экспертов было поручено разработать концепцию дальнейшего использования . Она была представлена в середине августа 2023 года: в здании планируется разместить выставку и документы об истории замка, о семье фон Лендорфов, а также о польской послевоенной истории этого места. Немецкие и польские историки, работавшие над новой концепцией, отметили, что из-за войны России против Украины изменилась и геополитическая ситуация вокруг Штайнорта, который находится недалеко от Калининграда. Поэтому помимо выставок здесь должна быть создана академия как форум для европейского диалога (Academia Masuria), в работе которой наряду с немцами и поляками смогут участвовать украинцы и белорусы. Стоимость этого проекта оценивается в 30 миллионов евро. 

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