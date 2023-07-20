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Глава Минобороны ФРГ призвал к боеспособной демократии

Евгений Жуков
26 мин. назад

Безопасность и демократия сегодня находятся под давлением, какого они не испытывали уже десятилетиями, уверен Борис Писториус. Министр обороны ФРГ призвал усилить бдительность в отношении угроз со стороны экстремизма.

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Борис Писториус
Борис ПисториусФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

В годовщину провалившегося покушения на Гитлера 20 июля 1944 года министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) призвал усилить бдительность в отношении угроз, исходящих от экстремистов. Безопасность, свобода, демократия и верховенство закона сегодня вновь испытывают давление изнутри и извне в такой степени, "какой мы не испытывали уже десятилетиями", заявил Писториус, выступая на памятной церемонии в Берлине в четверг, 20 июля.

В то же время глава Минобороны ФРГ, упомянув о развязанной Россией агрессивной войне против Украины, предупредил, что не стоит сосредоточивать все внимание только на ней: следует присмотреться и к внутренним опасностям в Германии. "Ненависть, подстрекательство и насилие приобретают масштабы, угрожающие демократии", - подчеркнул Борис Писториус. По его словам, это порой приводит к тому, что люди опасаются занять депутатское кресло или общественную должность. Писториус указал также на растущее в последние годы число преступлений и нападений на почве экстремизма, расизма и антисемитизма в стране.

Рост экстремистских преступлений - сигнал тревоги

 "Это не просто предупредительные знаки - это громкие, отчетливые сигналы тревоги", - отметил германский министр. При этом, как считает Писториус, одного лишь беспокойства здесь недостаточно: необходимы сильные органы безопасности, эффективная судебная система и четкое политическое противодействие антиконституционным усилиям.

На церемонии памяти казненных бойцов сопротивления, участвовавших в заговоре против Гитлера, присутствовали около 600 человек. Она прошла в комплексе зданий Бендлерблок (Bendlerblock) в берлинском районе Тиргартен, в котором были расстреляны участники заговора, а сейчас размещен Музей немецкого сопротивления.

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