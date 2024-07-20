Новобранцы бундесвера приняли присягу в важную годовщину

Новобранцы бундесвера приняли присягу в Берлине в 80-ю годовщину покушения на Гитлера. Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул важность защиты мира и свободы в условиях, когда им снова угрожают авторитарные режимы.

Около 400 новобранцев бундесвера приняли присягу в Берлине в субботу, 20 июля. Это традиционная церемония проводится ежегодно в годовщину неудавшегося покушения на правителя "третьего рейха" Адольфа Гитлера, которая состоялась 20 июля 1944 года - таким образом нынешняя годовщина является 80-й.

На церемонии выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Он подчеркнул, что служба в немецкой армии сегодня "требует самостоятельного мышления, а не просто слепого подчинения". Эти традиции заложены, в том числе, Сопротивлением нацистскому режиму, отметил Шольц. По его словам, многие бойцы Сопротивления, служившие в немецкой армии 80 лет назад, разрывались между присягой и тем, что совесть велела им "восстать против войны на истребление и массовых убийств". Конституционный порядок в ФРГ построен на том, что никто больше не должен сталкиваться с таким выбором - ни гражданское лицо, ни военнослужащий, сказал Шольц.

Канцлер ФРГ также отметил, что нынешние новобранцы приносят присягу в трудное время, когда миру и свободе в Европе вновь угрожают авторитарные режимы. Он упомянул, в частности, агрессивную войну, которую Россия ведет против Украины. "Движения, которые ищут образцы для подражания среди тиранических правителей, таких как Путин, также набирают силу практически во всех свободных обществах", отметил он. В таких условиях особенно важны те, "кто смело защищает мир и свободу", подчеркнул Олаф Шольц.

В ФРГ почтили память участников Сопротивления

20 июля в Германии проходят мероприятия памяти участников Сопротивления национал-социалистической тирании. В почетном дворе комплекса зданий Бендлер-блок (Bendlerblock) в Берлине президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) возложил мемориальный венок к месту, где в ночь на 21 июля 1944 года был расстрелян полковник вермахта Клаус фон Штауффенберг (Claus Schenk Graf von Stauffenberg) - один из основных участников заговора. Венки в память жертв национал-социализма возложили также председатель бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas), председатель бундесрата Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig), и министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius).

Канцлер Олаф Шольц, выступая на этом мероприятии, также упомянул войну в Украине: "В 2024 году мы не можем отмечать годовщину 20 июля, не думая о мужественных гражданах Украины, которые уже более двух лет противостоят преступной российской агрессии". "Именно в силу ответственности перед нашей собственной историей у Германии в этой ситуации может быть лишь одна позиция - на стороне Украины", - подчеркнул он.

Покушение на Гитлера 20 июля 1944 года

20 июля 1944 года ряд высокопоставленных офицеров вермахта совершили неудавшееся покушение на Адольфа Гитлера. После провала большинство участников заговора были казнены или репрессированы. Всего были арестованы примерно 600 человек. Впоследствии это покушение получило название "Операция "Валькирия", или "Заговор 20 июля".