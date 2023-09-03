  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ИсторияГермания

Забытая судьба подневольных рабочих нацистской Германии

Нина Веркхойзер
3 сентября 2023 г.

Во время Второй мировой войны в Германии жестокой эксплуатации подвергались миллионы подневольных рабочих. Судьбы многих из них до сих пор неизвестны. Молодая белоруска не хочет мириться с этим.

https://p.dw.com/p/4Vr7R
Подневольные рабочие в одном из лагерей в Берлине (фото из архива)
Подневольные рабочие в одном из лагерей в Берлине (фото из архива)Фото: NS-Zwangsarbeit Dokumentationszentrum Berlin

Когда умерла ее двоюродная бабушка, Анне С. исполнилось всего восемь лет. Она была слишком мала, чтобы понять, что происходило в прошлом с ее родственницей - одной из 13 миллионов, угнанных во время Второй мировой войны на принудительные работы в нацистскую Германию.

Отрывочная история семьи

"О судьбе моей двоюродной бабушки я узнала совершенно случайно", - рассказывает Анна, уроженка Беларуси, которая не хочет, чтобы в статье было указано ее полное имя. DW встретилась с ней в Берлине, где она проводит летние каникулы, участвуя в семинаре на тему принудительного труда в нацистской Германии.

Анна С., уроженка Беларуси
"О судьбе моей двоюродной бабушки я узнала совершенно случайно"Фото: Luisa von Richthofen/DW

"В моей семье об этом мало говорили, - признается энергичная 30-летняя девушка с длинными каштановыми волосами. - Я считаю, что зря". Сведения о ее двоюродной бабушке, которыми Анна располагает, соответственно, весьма скудны: "Это пробел в моей семейной истории".

Анна знает только, что ее двоюродная бабушка, находясь на работах в Германии, должна была печь хлеб. Но она надеется когда-нибудь узнать больше. Для этого и приехала в Берлин, в Центр документации принудительного труда при нацистах, расположенный на юго-востоке города на берегу реки Шпрее.

Здесь вместе с другими людьми, которые интересуются историей, она принимает участие в десятидневном семинаре, организованном Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (немецкая НПО, объединяющая сторонников мира. - Ред.), и подробно знакомится с темой принудительного труда в нацистской Германии.

Подневольные рабочие в одном из лагерей в Берлине, 1943 год
Подневольные рабочие в одном из лагерей в Берлине, 1943 годФото: Berliner Geschichtswerkstatt

Помимо Анны, из Беларуси в немецкую столицу на семинар приехали еще пять человек. "Тема меня волнует, но и эмоционально выматывает", - признается девушка, преподаватель по профессии. В дальнейшем она хочет самостоятельно провести исследование в архивах.

Бараки в качестве жилья для подневольных рабочих

Рассказывая об всем этом, Анна смотрит на голые стены барака, в котором при нацистах размещались подневольные рабочие. Это часть бывшего лагеря барачного типа, построенного в 1943 году и теперь служащего мемориалом на территории Центра документации принудительного труда в гитлеровской Германии.

Мемориал на территории Центра документации принудительного труда
Мемориал на территории Центра документации принудительного трудаФото: Luisa von Richthofen/DW

Растущее за окном дерево уже стояло тогда на этом месте, как и дома, из которых их жители могли смотреть на барачный поселок - и видеть, как рано утром подневольные рабочие бежали на работу на находящиеся рядом заводы, а вечером возвращались обратно.

Не надо обладать большим воображением, чтобы представить себе, в каких тесным помещениях, в каком холоде и в каких ужасных санитарно-гигиенических условиях находились обитатели бараков, о чем впоследствии рассказывали многие очевидцы. У подневольных рабочих не было никакого личного пространства, даже в комнате с туалетом в конце коридора.

"Лагеря на каждом углу"

Пример Берлина, столицы "третьего рейха", особенно ярко иллюстрирует колоссальные масштабы использования нацистами принудительного труда. Берлин был не только центром власти гитлеровцев, но и местом расположения крупных оружейных и промышленных предприятий. У них был высокий спрос на рабочую силу, тем более что многие немецкие мужчины находились тогда на фронте и поэтому не могли быть задействованы на производстве.

Карта Берлина с расположением лагерей, в которых при нацистах находились подневольные рабочие
Карта Берлина с расположением лагерей, в которых при нацистах находились подневольные рабочиеФото: Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit

Только в Берлине около полумиллиона мужчин, женщин и даже детей, насильственно завезенных в Германию с оккупированных территорий, были вынуждены работать на нацистов. "Подневольные рабочие были в Берлине повсюду, - поясняет историк Роланд Борхерс (Roland Borchers), занимающийся исследованиями в Центре документации принудительного труда. - Лагеря были тут на каждом углу". В современном городском пейзаже об этом не говорит уже почти ничего.

По оценкам историков, в Берлине при нацистах было около 3000 лагерей для подневольных рабочих. Наряду с простыми бараками в качестве жилья для них использовались и складские помещения, чердаки или частные квартиры. 2000 таких лагерей уже задокументированы в общедоступной базе данных, которую Борхерс регулярно пополняет новыми данными. "Мы постоянно находим все новые лагеря", - добавляет он.

Историк Роланд Борхерс
Роланд БорхерсФото: Nina Werkhäuser/DW

В период нацизма любая немецкая компания - от крупного оружейного завода до булочной на углу - могла потребовать себе подневольных работников. "Надо было обратиться в службу занятости, объяснить свои потребности и сказать, что именно твое предприятие является важным, - продолжает Борхерс. - После чего туда отправляли подневольных рабочих".

Точка зрения жертв нацистов

Долгое время после Второй мировой войны теме принудительного труда при нацистах уделялось мало внимания. Лишь в середине 1980-х годов впервые началось ее переосмысление, которое продолжается и по сей день. Борхерс подчеркивает, что некоторые аспекты здесь все еще остаются плохо исследованными.

Прежде всего, слишком мало известно о точке зрения на случившееся и опыте самих жертв. Анна также столкнулась с тем, что во многих семьях об этом говорят мало - либо из чувства стыда, либо по другим причинам. Тем более важным она считает обращение к теме принудительного труда - "чтобы подобные зверства не повторялись в будущем".

Смотрите также:

В Украине семьи остарбайтеров получили письма из прошлого

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Президент ФРГ выступил с речью к 80-летию нападения на СССР (18.06.2021)

Президент ФРГ выступил с речью к 80-летию нападения на СССР (18.06.2021)

На открытии в музее Карлсхорст выставки, посвященной советским военнопленным, выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Посол России на мероприятие приехал, посол Украины - нет.
Политика18 июня 2021 г.03:58 мин.
external

Вторая мировая война: как Германия отмечает 75 лет освобождения от нацизма. DW Новости (08.05.2020)

Вторая мировая война: как Германия отмечает 75 лет освобождения от нацизма. DW Новости (08.05.2020)

8 мая в Германии прошли памятные мероприятия в связи с 75-летием освобождения от нацизма. Из-за новых правил, вызванных борьбой с коронавирусом, в мероприятиях приняло участие ограниченное число участников. О дне памяти в Берлине и об отношении немцев к этой дате сегодня - в нашем сегодняшнем выпуске.
Политика11 мая 2020 г.17:48 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские военные в Запорожской области, 16 июля 2023 года
Трансляция

Генерал: ВСУ прорвали первую линию российской обороны на юге

Конфликты3 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Белорусский театральный режиссер Юра Диваков

Театральный режиссер Юра Диваков покоряет польские театры

Театральный режиссер Юра Диваков покоряет польские театры

Культура3 сентября 2023 г.
Подневольные рабочие в одном из лагерей в Берлине (фото из архива)

Забытая судьба подневольных рабочих нацистской Германии

Забытая судьба подневольных рабочих нацистской Германии

История3 сентября 2023 г.
Двое китайских юношей сидят за столом со смартфонами

"Оторвись от смартфона!" Пример Китая

"Оторвись от смартфона!" Пример Китая

Общество2 сентября 2023 г.
Демонстрация в Белграде в поддержку России, 24 марта 2022 года

Исследование: как работает российская пропаганда в Сербии

Исследование: как работает российская пропаганда в Сербии

Общество2 сентября 2023 г.
Танк ВСУ в районе населенного пункта Роботино

Успехи контрнаступления ВСУ и иные события 555-го дня войны

Успехи контрнаступления ВСУ и иные события 555-го дня войны

Конфликты1 сентября 2023 г.
Протест активисток ФАС в Гааге, май 2023 года

Ахенская премия мира - феминисткам из России

Ахенская премия мира - феминисткам из России

Политика1 сентября 2023 г.
На главную страницу