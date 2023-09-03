Забытая судьба подневольных рабочих нацистской Германии

Во время Второй мировой войны в Германии жестокой эксплуатации подвергались миллионы подневольных рабочих. Судьбы многих из них до сих пор неизвестны. Молодая белоруска не хочет мириться с этим.

Когда умерла ее двоюродная бабушка, Анне С. исполнилось всего восемь лет. Она была слишком мала, чтобы понять, что происходило в прошлом с ее родственницей - одной из 13 миллионов, угнанных во время Второй мировой войны на принудительные работы в нацистскую Германию.

Отрывочная история семьи

"О судьбе моей двоюродной бабушки я узнала совершенно случайно", - рассказывает Анна, уроженка Беларуси, которая не хочет, чтобы в статье было указано ее полное имя. DW встретилась с ней в Берлине, где она проводит летние каникулы, участвуя в семинаре на тему принудительного труда в нацистской Германии.

"О судьбе моей двоюродной бабушки я узнала совершенно случайно" Фото: Luisa von Richthofen/DW

"В моей семье об этом мало говорили, - признается энергичная 30-летняя девушка с длинными каштановыми волосами. - Я считаю, что зря". Сведения о ее двоюродной бабушке, которыми Анна располагает, соответственно, весьма скудны: "Это пробел в моей семейной истории".

Анна знает только, что ее двоюродная бабушка, находясь на работах в Германии, должна была печь хлеб. Но она надеется когда-нибудь узнать больше. Для этого и приехала в Берлин, в Центр документации принудительного труда при нацистах, расположенный на юго-востоке города на берегу реки Шпрее.

Здесь вместе с другими людьми, которые интересуются историей, она принимает участие в десятидневном семинаре, организованном Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (немецкая НПО, объединяющая сторонников мира. - Ред.), и подробно знакомится с темой принудительного труда в нацистской Германии.

Подневольные рабочие в одном из лагерей в Берлине, 1943 год Фото: Berliner Geschichtswerkstatt

Помимо Анны, из Беларуси в немецкую столицу на семинар приехали еще пять человек. "Тема меня волнует, но и эмоционально выматывает", - признается девушка, преподаватель по профессии. В дальнейшем она хочет самостоятельно провести исследование в архивах.

Бараки в качестве жилья для подневольных рабочих

Рассказывая об всем этом, Анна смотрит на голые стены барака, в котором при нацистах размещались подневольные рабочие. Это часть бывшего лагеря барачного типа, построенного в 1943 году и теперь служащего мемориалом на территории Центра документации принудительного труда в гитлеровской Германии.

Мемориал на территории Центра документации принудительного труда Фото: Luisa von Richthofen/DW

Растущее за окном дерево уже стояло тогда на этом месте, как и дома, из которых их жители могли смотреть на барачный поселок - и видеть, как рано утром подневольные рабочие бежали на работу на находящиеся рядом заводы, а вечером возвращались обратно.

Не надо обладать большим воображением, чтобы представить себе, в каких тесным помещениях, в каком холоде и в каких ужасных санитарно-гигиенических условиях находились обитатели бараков, о чем впоследствии рассказывали многие очевидцы. У подневольных рабочих не было никакого личного пространства, даже в комнате с туалетом в конце коридора.

"Лагеря на каждом углу"

Пример Берлина, столицы "третьего рейха", особенно ярко иллюстрирует колоссальные масштабы использования нацистами принудительного труда. Берлин был не только центром власти гитлеровцев, но и местом расположения крупных оружейных и промышленных предприятий. У них был высокий спрос на рабочую силу, тем более что многие немецкие мужчины находились тогда на фронте и поэтому не могли быть задействованы на производстве.

Карта Берлина с расположением лагерей, в которых при нацистах находились подневольные рабочие Фото: Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit

Только в Берлине около полумиллиона мужчин, женщин и даже детей, насильственно завезенных в Германию с оккупированных территорий, были вынуждены работать на нацистов. "Подневольные рабочие были в Берлине повсюду, - поясняет историк Роланд Борхерс (Roland Borchers), занимающийся исследованиями в Центре документации принудительного труда. - Лагеря были тут на каждом углу". В современном городском пейзаже об этом не говорит уже почти ничего.

По оценкам историков, в Берлине при нацистах было около 3000 лагерей для подневольных рабочих. Наряду с простыми бараками в качестве жилья для них использовались и складские помещения, чердаки или частные квартиры. 2000 таких лагерей уже задокументированы в общедоступной базе данных, которую Борхерс регулярно пополняет новыми данными. "Мы постоянно находим все новые лагеря", - добавляет он.

Роланд Борхерс Фото: Nina Werkhäuser/DW

В период нацизма любая немецкая компания - от крупного оружейного завода до булочной на углу - могла потребовать себе подневольных работников. "Надо было обратиться в службу занятости, объяснить свои потребности и сказать, что именно твое предприятие является важным, - продолжает Борхерс. - После чего туда отправляли подневольных рабочих".

Точка зрения жертв нацистов

Долгое время после Второй мировой войны теме принудительного труда при нацистах уделялось мало внимания. Лишь в середине 1980-х годов впервые началось ее переосмысление, которое продолжается и по сей день. Борхерс подчеркивает, что некоторые аспекты здесь все еще остаются плохо исследованными.

Прежде всего, слишком мало известно о точке зрения на случившееся и опыте самих жертв. Анна также столкнулась с тем, что во многих семьях об этом говорят мало - либо из чувства стыда, либо по другим причинам. Тем более важным она считает обращение к теме принудительного труда - "чтобы подобные зверства не повторялись в будущем".

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