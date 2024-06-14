Футбол в концлагерях: невыдуманные истории

Приуроченный к Евро-2024 проект Фонда мемориальных комплексов "Бухенвальд" и "Миттельбау-Дора" рассказывает о заключенных лагерей из числа игроков и футбольных функционеров.

К открытию чемпионата Европы по футболу 2024 года Фонд мемориальных комплексов "Бухенвальд" и "Миттельбау-Дора" подготовил необычную выставку. На территории бывшего концентрационного лагеря установлено 14 стел, рассказывающих о заключенных из числа игроков и футбольных функционеров. Экспозиция под открытым небом действует до 31 августа.

Время от времени охранники Бухенвальда разрешали заключенным играть в футбол на площадке для переклички. Впрочем, большинство узников, истощенные тяжелым трудом и скудным питанием, не могли участвовать в матчах. Импровизированное поле появилось в 1939 году на месте снесенных бараков. Первый поединок прошел в апреле того же года: команде заключенных-евреев пришлось соревноваться с заключенными-неевреями. Завершился матч победой евреев, писал в мемуарах врач Эдгар Роден из Вены, в то время находившийся в заключении в этом лагере.

Футбол позволял заключенным, как игрокам, там и зрителям, на короткое время уйти от реальности повседневной жизни в лагере и ее опасностей. По словам бывших узников, порой в Бухенвальде существовало до 12 футбольных команд.

Но для охранников из СС игры являлись лишь средством сохранить видимость нормальной жизни и замаскировать преступный характер концлагеря, подчеркивает официальный представитель фонда Рикола-Гуннар Лютгенау (Rikola-Gunnar Lüttgenau). Неслучайно футбольное поле было одним из мест, которое охрана показывала посторонним посетителям лагеря.

Двукратный обладатель Trophée de France попал в лагерь из-за шутки

Далеко не всем спортсменам удалось вернуться из заключения. В лагерных стенах погиб, в частности, бывший игрок сборной Франции Эжен Маэс. В 1908 и 1910 годах он вместе с клубом "Патронаж Олье" выиграл соревнование Trophée de France. С 1911 года Маэс играл за сборную Франции и показал себя хорошим нападающим, забив 15 голов в 11 международных матчах. Но его спортивную карьеру оборвало ранение в Первую мировую войну.

Маэс поселился в городе Кан на северо-западе Франции и выступал за местный клуб. Средства к существованию ему обеспечивала реклама школы плавания и танцевального зала, возможная благодаря репутации Маэса как бывшего игрока национальной сборной.

Мемориальный комплекс Бухенвальд Фото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Француза погубила шутка о способностях немецких солдат в плавании. В 1943 году Маэс был арестован за "антигерманские высказывания" по доносу и сослан в Бухенвальд, а оттуда в концлагерь Дора-Миттельбау. С конца марта он числился в списках заключенных как пропавший без вести. В Кане его имя носят улица и плавательный бассейн.

Звезда футбола из Венгрии

Не пережил заключение и венгерский футболист Хенрик Надлер, выходец из еврейской семьи и семикратный чемпион Венгрии в составе будапештского клуба МТК. После товарищеского матча МТК с клубом "АС Страсбург" на Рождество 1923 года французская спортивная газета Le Sport Alsacien называла 22-летнего полузащитника "первоклассным акробатом с мячом". "Маленький, жилистый, незаметный, его вообще невозможно обвести. Казалось, он сросся с самим мячом", - отмечало издание.

Нацисты оккупировали Венгрию в 1944 году. Неясно, когда и как именно Надлер попал к ним в лапы. Составители экспозиции допускают, что уроженца Будапешта в конце 1944-го отправили в концлагерь Ордруф в окрестностях Готы в Тюрингии. В феврале 1945 года СС депортировали больных и истощенных узников в концлагерь Берген-Бельзен в северной части Германии, причем имя Хенрика Надлера было в списке. Когда именно в этом лагере погибла бывшая звезда футбола, точно неизвестно.

Спортивный функционер и сотрудник министерства юстиции

Иначе сложилась судьба уроженца Австро-Венгрии Йозефа Герё. Футбол был его страстью с ранних лет, в юности Герё играл за основанный им вместе с одноклассниками клуб из венского района Оттакринг. Впрочем, довольно быстро выяснилось, что его призвание - не футболист, а чиновник.

Аншлюс - присоединение Австрии нацистской Германией - в 1938 году положил конец обеим карьерам. Глава Венского футбольного союза и начальник одного из отделов австрийского министерства юстиции попал в поле зрения гестапо, поскольку среди его предков были евреи. Герё провел 1938-1939 годы в стенах концлагеря, но в июле 1939-го вышел на свободу и бежал в Загреб.

Йозеф Герё чествует игроков венского клуба "Ваккен" после победы над "Аустрией" в 1947 году Фото: Votava/picture alliance

После окончания Второй мировой войны Герё возглавил Австрийский футбольный союз, а в 1954 году стал вице-президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Однако он не забросил юриспруденцию и в конце 1940-х - начале 1950-х занимал пост министра юстиции Австрии. Предшественник современного турнира, Кубок Центральной Европы по футболу, в 1955-1960 годах носил имя Герё.

Тренер футболистов из числа СС

Выставка рассказывает не только об узниках концлагерей. К примеру, Фридрих Фёрдерер (Friedrich Förderer) - бывший игрок сборной Германии, участник летних Олимпийских игр 1912 года. После Первой мировой он работал тренером в Гале и с 1939 года время от времени тренировал футбольную команду, собранную из бойцов СС при концлагере Бухенвальд, по два часа в неделю. Участие команды СС в футбольной жизни Тюрингии способствовало нормализации преступлений в концлагерях в общественном сознании, считает Лютгенау.

В 1942-м Фёрдерер вступил в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию. После войны Веймар был передан в советскую зону оккупации Германии и вошел в состав ГДР. Новые власти не возражали против продолжения работы Фёрдерера. До своей смерти в 1952 году он работал в Веймаре и тренировал футболистов местного клуба.

Футбол и лекции об антисемитизме

Некоторые из бывших узников лагерей дожили до XXI века. В их числе - Луи де Вейзе, родившийся в 1922 году в Боксмере на юге Нидерландов. В 14 лет он играл в молодежном составе клуба "Квик 1888" из Неймегена , а тремя годами позднее вошел в основной состав клуба.

В мае 1940 года нацистская Германия оккупировала Нидерланды. В 1941-м де Вейзе запретили выступать за свой клуб, поскольку он проиходил из еврейской семьи. А в ноябре 1942-го уроженец Боксмера и его семья были арестованы и доставлены в транзитный концлагерь в Вестерборк. Чтобы сохранить иллюзию нормальности, руководство лагеря разрешило спортивные и культурные мероприятия. Луи де Вейзе играл в футбол в одной из лагерных команд.

В марте 1944 года его депортировали в Освенцим. Там СС тоже разрешили футбольные матчи, но участвовать в них могли лишь немногие привилегированные заключенные. Де Вейзе повезло, и он оказался одним из них. В январе 1945-го он попал в Бухенвальд и был направлен в концлагерь Лангенштайн-Цвиберге на принудительные работы.

Луи де Вейзе бежал из лагеря в апреле 1945 года. После возвращения в Нидерланды пошел по стопам отца и успешно управлял мясным бизнесом. Выйдя на пенсию, выступал с лекциями против антисемитизма и расизма и занимался работой по увековечиванию памяти погибших в концлагерях до своей смерти в 2009 году.