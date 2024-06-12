Гамбургский музей вернул голову Будды

Мраморная голова Будды была незаконно изъята нацистами в 1941 году и приобретена Этнологическим музеем в Гамбурге. Так до 2018 года назывался сегодняшний Музей MARKK (Museum am Rothenbaum - Kulturen und Künste der Welt), собрание которого посвящено культуре и искусству различных стран и является одной из самых обширных в Европе. Этот артефакт высотой 45 см и весом 20 кг был создан в период между XIV и XVII веками и, предположительно, привезен из Китая. Изначально он находился в собственности у берлинского коллекционера еврейского происхождения Йоханны Плошицки (Johanna Ploschitzki), эмигрировавшей в 1939 году в США, чтобы избежать преследований нацистов. Сейчас он был передан адвокатам ее наследников, как сообщило во вторник, 11 июня, информационное агентство KNA.

Голову Будды выдали за "старый горшок"

"Я попросила прощения у наследников госпожи Шеер-Плошицки за стратегию сокрытия, которую музей проводил в 1950-х годах, и очень сожалею, что им пришлось так долго ждать справедливости", - цитирует KNA директора музея Барбара Планкенштайнер (Barbara Plankensteiner). Йоханна Плошицки проживала со своим мужем, совладельцем крупного торгового центра в Потсдаме, и двумя дочерями в Берлине. После смерти мужа в 1932 году она унаследовала виллу в Берлине-Далеме, а также большую коллекцию предметов искусства. После прихода к власти национал-социалистов Плошицки подверглась преследованиям, направленным против евреев. В вилле была размещена школа по подготовке журналистов в "третьем рейхе".

Директор музея в Гамбурге Барбара Планкенштайнер Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Мебель, домашняя утварь и ценности, принадлежавшие семье Плошицки, были конфискованы гестапо. Этнологический музей в Гамбурге приобрел тогда на аукционе семь восточноазиатских предметов искусства и 25 книг. Плошицки, изменившая свое имя после заключения брака в США на Ханзи Шеер и проживавшая в Лос-Анджелесе до своей смерти в 1981 году, подала в 1948 году запрос на их возвращение, и ее прошение было одобрено. Три года спустя китайский фарфор и книги вновь оказались в ее собственности, но следы Будды пропали. У Плошицки не было сведений о местонахождении артефакта - музей не предоставил информацию. В официальной корреспонденции между городским отделом по возмещению ущерба и музеем музейное руководство заявило, что запрошенного артефакта нет - в копии аукционных списков "старая голова" (alter Kopf) была указана как "старый горшок" (alter Topf). Более того, как сообщает музей сегодня, тогдашнее руководство выражало сомнения в законности запроса на возврат.

Долгий путь к прежним владельцам

В 2017 году директор Барбара Планкенштайнер инициировала систематическую работу по исследованию происхождения объектов искусства. Два года спустя, во время подготовки к выставке "Степи и шелковые пути", стало понятно, что голова Будды - незаконно изъятый нацистами артефакт. Дальнейшее расследование и запрос, поступивший от группы наследников, подтвердили подозрения. После того, как в 2021 году поступил запрос от адвокатов, начался формальный процесс реституции.

На вручении статуи прежним владельцам внук Ханзи Шеер Стивен Маас заявил, что семья рада возвращению головы Будды, украденной нацистами из коллекции бабушки, но многие конфискованные тогда вещи до сих пор не возвращены. Официальные процедуры реституции после 1945 года зачастую обременительны и затягиваются на долгие годы. Разбирательство по запросу Ханзи Шеер длилось до 1965 года. Документы показывают, что еще в 1960 году она пыталась найти объекты из своей коллекции на основе протоколов аукциона. К этому времени речь уже шла только о финансовой компенсации, потому что большинство из своих произведений искусства она так и не получила обратно.

Более 30 лет назад в Германии была создана специальная комиссия по возвращению культурных ценностей, изъятых в результате преследований во времена национал-социализма. Однако без нового закона о реституции, о котором в стране уже давно ведутся дискуссии, разрешить споры о возвращении украаденных артефактов будет сложно.