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Анна Нетребко
Анна НетребкоФото: Roman Vondrous/CTK/picture alliance
КультураГермания

Анна Нетребко выступит на одной сцене с Pussy Riot

Марина Борисова | Лилия Ржеутская
36 мин. назад

Скандал вокруг Анны Нетребко и ее выступления на международном фестивале в Висбадене получил неожиданное развитие. Оперная дива приедет. Украинские музыканты выступать не будут. Но выступит панк-рок-группа Pussy Riot.

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В понедельник, 13 февраля, была оглашена программа Международного майского фестиваля. Главной интригой, возникшей из-за отказа украинских участников выступать на одной сцене с оперной дивой Анной Нетребко, оставалось то, кто в итоге приедет в Висбаден. Как заявил в эксклюзивном интервью DW еще до начала пресс-конференции интендант Гессенского государственного театра Висбадена Уве Эрик Лауфенберг (Uwe Eric Laufenberg), Анна Нетребко на фестивале выступит, украинские музыканты не приедут, зато приедут участники панк-рок-группы Pussy Riot.

Уве Эрик Лауфенберг
Интендант Государственного театра Висбадена Уве Эрик Лауфенберг Фото: Fredrik von Erichsen/dpa/picture alliance

Международный майский фестиваль пройдет в столице федеральной земли Гессен и крупном культурном центре Германии с 30 апреля по 31 мая этого года.

Как развивался конфликт. Версия фестиваля

DW следила за развитием скандала. Руководство Майского фестиваля получило письмо от гендиректора Национальной оперы Украины Петра Чуприны, а также письмо министра культуры Украины Александра Ткаченко, адресованное госминистру ФРГ по культуре и СМИ Клаудии Рот (Claudia Roth). В послании Ткаченко указывалось, что украинская сторона не потерпит никакого сотрудничества с людьми, которые представляют российскую культуру.

Руководству Майского фестиваля, по их словам, фактически предлагалось сделать выбор: либо Нетребко, либо участники из Украины. В поддержку украинцев выступили местные гессенские политики. Однако руководство Гессенского государственного театра заявило, что ставить вопрос таким образом неприемлемо в свободной стране. "Мы заняли четкую позицию против путинской агрессивной войны, а также против всех действий путинского режима. Но это не может означать, что мы осуждаем весь российский народ и всю российскую культуру, - говорится в заявлении театра. - Международный майский фестиваль в Висбадене - международный. Перед ним не стоит выбор в пользу той или иной национальной культуры. Он выбирает одну-единственную культуру - ту, которая должна объединить всех".

Что заявила украинская сторона конфликта?

Руководство театра и фестиваля в Висбадене уверено, что украинским участникам решение не выходить на сцену Майского фестиваля навязали украинские политики. По словам интенданта театра в Висбадене Уве Эрика Лауфенберга, музыкантам было известно об Анне Нетребко, но они поначалу выступать согласились. Такое заявление театра в Висбадене очень удивило главного дирижера Национальной оперы Украины и Национальной филармонии Украины Николая Дядюру, который должен был выступать на Международном майском фестивале с произведением "Реквием" Джузеппе Верди в исполнении оркестра Национальной филармонии и хора Национальной оперы Украины. "Ко мне обратились и спросили, можем ли мы приехать на Висбаденский фестиваль, и, конечно, я согласился. На тот момент, когда велись переговоры о нашем участии, имени российской певицы Нетребко в программе не было. Когда мы узнали, что она будет участвовать в фестивале, то сообщили, что мы не будем в нем участвовать, если там будет Нетребко. Мы не можем с ней петь "Реквием", - сказал DW Николай Дядюра. Свою позицию он объяснил тем, что Анна Нетребко - под санкциями в Украине, а ее позиция по поводу российского вторжения в Украину неоднозначна. "Россияне пользуются культурными мероприятиями для продвижения своей идеологии. Поэтому отказаться от участия в фестивале, где есть Нетребко, - это наш сознательный выбор", - отметил украинский дирижер.

Национальная опера Украины
Национальная опера УкраиныФото: Natalia Vlasenko/DW

Николай Дядюра отрицает какое-либо давление на его коллективы со стороны государства. "Европейцы должны понять, что это не давление, а наша позиция. Мы сейчас репетировали четыре часа наш репертуар, и из них два часа мы работали без света и тепла. И вы хотите, чтобы мы реагировали иначе! Такие дискуссии и философия имеют место в мирное время, а у нас война идет", - говорит Дядюра.

В министерстве культуры и информационной политики Украины подтверждают, что написали письмо немецким коллегам, и утверждают, что сделали это по просьбе украинских деятелей искусства. "Именно коллективы сообщили нам свою позицию, что отказываются от участия в Висбаденском фестивале, потому что не могут быть на одной сцене с Анной Нетребко. Поскольку этот человек, очень четко ассоциирующийся с путинским режимом, поддерживал его всю свою творческую жизнь и в начале вооруженной агрессии РФ сказал, что не может осудить действия Путина, потому что любит свою родину. Диалог через культуру с представителями России мы себе позволить не можем", - отметила в интервью DW заместительница министра культуры и информационной политики Украины Галина Григоренко. Какое-либо давление на представителей искусства со стороны министерства она отрицает.

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