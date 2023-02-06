Что происходит с Анной Нетребко?

Украинские участники международного фестиваля в Висбадене отказываются выступать из-за Анны Нетребко. DW разбиралась, в чем дело и что будет дальше.

В Висбадене, столице федеральной земли Гессен и крупном культурном центре Германии, с 30 апреля по 31 мая этого года состоится Международный майский фестиваль . Выступить в его рамках в Гессенском государственном театре приглашены десятки музыкантов, танцовщиков, актеров. В том числе - представители Украины, а также оперная дива Анна Нетребко.

На днях украинцы от участия в фестивале отказались - из-за нежелания выступать в рамках одного и того же мероприятия с российской сопранисткой, так и не озвучившей, по мнению Киева, внятной антипутинской позиции. Руководство театра и фестиваля в Висбадене уверено, что украинским участникам решение не выходить на сцену Майского фестиваля навязали политики.

Украинский Минкульт против Нетребко

Руководство Майского фестиваля получило письмо от гендиректора Национальной оперы Украины Петра Чуприны, а также письмо министра культуры Украины Александра Ткаченко, адресованное госминистру ФРГ по культуре и СМИ Клаудии Рот (Claudia Roth). В послании Ткаченко указывается, что украинская сторона не потерпит никакого сотрудничества с людьми, которые представляют российскую культуру, а также никаких мероприятий, в которых представлена российская культура.

Руководству Майского фестиваля предлагалось сделать выбор: либо Нетребко, либо участники из Украины. В поддержку украинцев выступили местные гессенские политики. Однако руководство Гессенского государственного театра заявило, что ставить вопрос таким образом неприемлемо в свободной стране. "Мы также считаем неправильным, что государство не позволяет украинским артистам, которые неоднократно уверяли нас, что хотят выступить на Международном майском фестивале 2023 года, сделать это", - читаем в официальном заявлении висбаденского театра.

"Мы заняли четкую позицию против путинской агрессивной войны, а также против всех действий путинского режима. Но это не может означать, что мы осуждаем весь российский народ и всю российскую культуру, - говорится в заявлении театра. - Культура всегда живет человеческими ценностями, которые выше наций. Украинская театральная труппа приглашена с постановкой французской пьесы "Калигула" Альбера Камю, а украинский оркестр - с произведением итальянца Джузеппе Верди. Тот факт, что этих выступлений не будет в Висбадене по решению государства, не является хорошим знаком для культуры, которая хочет преодолеть войны и несправедливость. Международный майский фестиваль в Висбадене - международный. Перед ним не стоит выбор в пользу той или иной национальной культуры. Он выбирает одну-единственную культуру - ту, которая должна объединить всех".

Что ответили Нетребко и Клаудиа Рот?

Клаудиа Рот, госминистр по культуре и СМИ в немецком правительстве, получив письмо от коллеги из Киева, высказала понимание позиции Украины, однако предостерегла от бойкота российской культуры. Украинские музыканты и артисты сами вольны решать, выступать им на одном фестивале с Нетребко или нет, уверена немецкая чиновница.

Попавшая в украинский санкционный список оперная певица Анна Нетребко, также являющаяся гражданкой Австрии, ситуацию пока никак не прокомментировала. Зато выложила в своем Instagram-канале фотографию в черном бюстгалтере, спровоцировавшую волну комментариев. Выступление в Висбадене будет не первым ее выходом на сцену в Германии после 24 февраля 2022 года. И это не первый протест против ее выступлений в Европе.

Что будет дальше с Майским фестивалем?

Напомним, основанный в конце XIX века Майский фестиваль является одним из самых известных международных театральных и музыкальных форумов в мире. В программе - оперные и драматические постановки известных ансамблей, а также балетные и танцевальные постановки, концерты, чтения и оперные гала-вечера с участием выдающихся исполнителей.

13 февраля в Гессенском государственном театре Висбадена должна состояться пресс-конференция, где объявят программу Майского фестиваля этого года - с датами и участниками. Возможно, там и станет известно, чем закончился конфликт.

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