  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Анна Нетребко, январь 2023 года
Анна Нетребко, январь 2023 годаФото: GEORG HOCHMUTH/picture alliance
КонфликтыГермания

Что происходит с Анной Нетребко?

Вера Фридрих
33 мин. назад

Украинские участники международного фестиваля в Висбадене отказываются выступать из-за Анны Нетребко. DW разбиралась, в чем дело и что будет дальше.

https://p.dw.com/p/4N9fW

В Висбадене, столице федеральной земли Гессен и крупном культурном центре Германии, с 30 апреля по 31 мая этого года состоится Международный майский фестиваль. Выступить в его рамках в Гессенском государственном театре приглашены десятки музыкантов, танцовщиков, актеров. В том числе - представители Украины, а также оперная дива Анна Нетребко.

На днях украинцы от участия в фестивале отказались - из-за нежелания выступать в рамках одного и того же мероприятия с российской сопранисткой, так и не озвучившей, по мнению Киева, внятной антипутинской позиции. Руководство театра и фестиваля в Висбадене уверено, что украинским участникам решение не выходить на сцену Майского фестиваля навязали политики. 

Украинский Минкульт против Нетребко

Руководство Майского фестиваля получило письмо от гендиректора Национальной оперы Украины Петра Чуприны, а также письмо министра культуры Украины Александра Ткаченко, адресованное госминистру ФРГ по культуре и СМИ Клаудии Рот (Claudia Roth). В послании Ткаченко указывается, что украинская сторона не потерпит никакого сотрудничества с людьми, которые представляют российскую культуру, а также никаких мероприятий, в которых представлена российская культура.

Руководству Майского фестиваля предлагалось сделать выбор: либо Нетребко, либо участники из Украины. В поддержку украинцев выступили местные гессенские политики. Однако руководство Гессенского государственного театра заявило, что ставить вопрос таким образом неприемлемо в свободной стране. "Мы также считаем неправильным, что государство не позволяет украинским артистам, которые неоднократно уверяли нас, что хотят выступить на Международном майском фестивале 2023 года, сделать это", - читаем в официальном заявлении висбаденского театра.

"Мы заняли четкую позицию против путинской агрессивной войны, а также против всех действий путинского режима. Но это не может означать, что мы осуждаем весь российский народ и всю российскую культуру, - говорится в заявлении театра. - Культура всегда живет человеческими ценностями, которые выше наций. Украинская театральная труппа приглашена  с постановкой французской пьесы "Калигула" Альбера Камю, а украинский оркестр - с произведением итальянца Джузеппе Верди. Тот факт, что этих выступлений не будет в Висбадене по решению государства, не является хорошим знаком для культуры, которая хочет преодолеть войны и несправедливость. Международный майский фестиваль в Висбадене - международный. Перед ним не стоит выбор в пользу той или иной национальной культуры. Он выбирает одну-единственную культуру - ту, которая должна объединить всех".

Что ответили Нетребко и Клаудиа Рот? 

Клаудиа Рот, госминистр по культуре и СМИ в немецком правительстве, получив письмо от коллеги из Киева, высказала понимание позиции Украины, однако предостерегла от бойкота российской культуры. Украинские музыканты и артисты сами вольны решать, выступать им на одном фестивале с Нетребко или нет, уверена немецкая чиновница.

Попавшая в украинский санкционный список оперная певица Анна Нетребко, также являющаяся гражданкой Австрии, ситуацию пока никак не прокомментировала. Зато выложила в своем Instagram-канале фотографию в черном бюстгалтере, спровоцировавшую волну комментариев. Выступление в Висбадене будет не первым ее выходом на сцену в Германии после 24 февраля 2022 года. И это не первый протест против ее выступлений в Европе.

Что будет дальше с Майским фестивалем?

Напомним, основанный в конце XIX века Майский фестиваль является одним из самых известных международных театральных и музыкальных форумов в мире. В программе - оперные и драматические постановки известных ансамблей, а также балетные и танцевальные постановки, концерты, чтения и оперные гала-вечера с участием выдающихся исполнителей.

13 февраля в Гессенском государственном театре Висбадена должна состояться пресс-конференция, где объявят программу Майского фестиваля этого года - с датами и участниками. Возможно, там и станет известно, чем закончился конфликт. 

Смотрите также:

Анна Нетребко стала вагнеровской Эльзой

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Оперная певица Анна Нетребко

"Я остаюсь русской": Анна Нетребко прервала молчание и высказалась о войне

"Я остаюсь русской": Анна Нетребко прервала молчание и высказалась о войне

На Западе ее считают пророссийской, в России - западной. Сама же Анна Нетребко борется за право оставаться вне политики, поясняется в статье немецкого еженедельника Die Zeit, которому певица дала интервью.
Музыка2 июня 2022 г.
Оперная певица Анна Нетребко (фото из архива)

В Штутгарте отменили концерт Анны Нетребко

В Штутгарте отменили концерт Анны Нетребко

Причиной отмены концерта стал отказ в предоставлении площадки, сообщили организаторы. Анна Нетребко и ее муж Юсиф Эйвазов должны были выступить в парадном дворе Штутгартского замка 3 сентября.
Культура16 июля 2022 г.
Томас Зандерлинг

Дирижер Томас Зандерлинг: Критика России не должна вести к наказанию невиновных

Дирижер Томас Зандерлинг: Критика России не должна вести к наказанию невиновных

Главный дирижер Новосибирского симфонического оркестра в интервью DW рассказал о своем уходе с этого поста: "Я сейчас на стороне тех, кто не может молчать". Однако Томас Зандерлинг против бойкота русской культуры.
Культура9 марта 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

На месте катастрофы в провинции Диярбакыр

Мощное землетрясение в Турции: что сейчас известно

Катастрофы58 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Землетрясение в Азии. DW Новости Шоу

Землетрясение в Азии. DW Новости Шоу

Политика1 ч. назад60:31 мин.
Здание Мингорсуда

В Минске судят независимых экспертов. Что известно о деле

В Минске судят независимых экспертов. Что известно о деле

Правосудие и закон18 мин. назад
Ким Петрас и Сэм Смит во время церемонии награждения "Грэмми"

Немка-трансгендер Ким Петрас вошла в историю "Грэмми"

Немка-трансгендер Ким Петрас вошла в историю "Грэмми"

Культура3 ч. назад
Предвыборный плакат "Альтернативы для Германии"

Правая, радикальная, успешная: партии АдГ - 10 лет

Правая, радикальная, успешная: партии АдГ - 10 лет

Политика14 ч. назад
Логотип компании "Росатом"

Война, день 347-й: Украина ввела санкции в адрес "Росатома"

Война, день 347-й: Украина ввела санкции в адрес "Росатома"

Конфликты20 ч. назад
Волонтеры раздают гуманитарную помощь жителям Лимана в Донецкой области

Готовы ли немцы и далее щедро помогать Украине и беженцам?

Готовы ли немцы и далее щедро помогать Украине и беженцам?

Конфликты5 февраля 2023 г.
На главную страницу