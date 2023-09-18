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Идеальная злодейка - новый образ Нетребко в Берлине

Марина Константинова
18 сентября 2023 г.

В Государственной опере Берлина состоялась премьера оперы Верди, где Анна Нетребко исполняет роль леди Макбет. DW побывала и в театре, и на протестах, сопровождавших выход российской певицы на главную сцену Берлина.

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Анна Нетрбеко на сцене Берлинской оперы, "Макбет"
Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

В Берлинской государственной опере  показали "Макбет". Одну из главных ролей в знаменитой опере Верди про ужасы тирании исполнила Анна Нетребко, против выступления которой протестовали собравшиеся перед премьерой 15 сентября. Оказалось, что в классическом произведении XIX века можно найти актуальные отсылки к современности и важные уроки истории. Корреспондент DW побывала на представлении в воскресенье, 17 сентября.

Иллюзии и аллюзии

Занавес открывается, и перед зрителями предстает тяжелая натуралистическая картина, которая не может не всколыхнуть самые сильные чувства - по крайней мере, тех, кто знает, что в этот самый момент подобное зрелище (только не на сцене, а в реальной жизни) можно увидеть на земле Украины. Сцена - поле недавнего боя - усыпана телами солдат, некоторые из них обезображены. Как страшное видение, сцену пересекает женская фигура в белом, в одной руке у нее меч, в другой - детская игрушка. Это Анна Нетребко, и сегодня она во второй раз исполняет роль леди Макбет в знаменитой постановке оперы Верди.

Удивительно, но примерно в таком виде - идущей по телам солдат разрушенной страны - Анну Нетребко изображают на плакатах протестующие украинцы. Во время премьеры постановки в Берлине 15 сентября несколько общественных украинских организаций провели перед зданием оперы многолюдную акцию протеста. Певица, которая недостаточно резко, по их мнению, выступила против войны в Украине, а ранее была приближенной Путина и помогала Донбассу, не имеет права, утверждали участники акции, выступать в центре Европы и несет личную ответственность за преступления российской армии в Украине. На плакатах протестующих мелькала Нетребко, поедающая украинских детей, Нетребко, с руками по локоть в крови - все эти образы парадоксально оказались как будто списаны с пьесы Шекспира. Именно такое лирическое воплощение героини играет знаменитая оперная певица на сцене Государственной оперы Берлина. Леди Макбет, кровожадная властолюбка, для того, чтобы расчистить путь мужа к короне, не останавливается перед убийствами и войной, лишает людей крова, семей, жизни. 

Протесты перед Берлинской оперой
Фото: Natalia Smolentceva/DW

Также в сцене убийства Банко, который стоит на пути Макбета к трону, преступники прячутся за металлическими ограждениями - в точности такими же, какими огородили полицейские берлина место проведения протестной акции против выступления Нетребко. 

Что касается других аллюзий постановки, то не менее сильное впечатление производит появление беженцев в четвертом акте. Как будто поставив целью в точности повторить один из многочисленных фоторепортажей из какого-нибудь украинского вокзала, на сцене появляются люди с тяжелыми чемоданами, с детьми (разве что без домашних животных), испуганные и растерянные. По сюжету, их крепость в Шотландии сожжена обезумевшим от близости абсолютной власти Макбетом. Звучание хора беженцев, полное тоски по дому и любви к родине, - одна из лучших групповых партий постановки. 

Опера Верди, поставленная по пьесе Шекспира, поднимает вечные темы, невероятно актуальные сегодня: что происходит, когда обезумевшие тираны приходят к власти, которой оказывается все время мало, и как в жерновах алчности властителей перемалываются тысячи человеческих судеб.

Верди, вслед за Шекспиром, верит в победу свободы и равенства. У них действие заканчивается смертью тирана и провозглашением нового справедливого царствования. Рок настигает того, кто убивал и бесчинствовал: леди Макбет сходит с ума, пытаясь отмыть с рук невидимую кровь своих жертв, а ее муж погибает от руки того, кого он предал и чью семью погубил. 

Постановка Гарри Купфера (Harry Kupfer) в Берлинской опере оставляет более мрачный финал. Над телом погибшего тирана завязывается новая борьба за власть.

Чистейшая "си"

Анна Нетребко вышла на сцену Берлинской оперы впервые после начала войны и после того, как в марте 2022 года, институция приостановила сотрудничество с певицей "учитывая жестокую войну".

Только первый из четырех заявленных дней представления оперы "Макбет" с Анной Нетребко в главной роли сопровождался протестами. 15 сентября напротив здания берлинской оперы на улице Унтер-ден- -Линден собравшиеся скандировали "Позор Нетребко!", немало смущая нарядных посетителей оперы. В зале Нетребко в этот день также освистывали несколько раз, хотя протест и заглушался громом аплодисментов от поклонников певицы. 

На второй день показа оперы, в воскресенье 17 сентября, у здания протестующих и полиции уже не наблюдалось. Как и на последующие представления, все билеты были распроданы заранее. В зале благоговейную тишину зрительного зала прерывали только восторженные крики поклонников, бурно реагировавших на каждый выход знаменитой певицы. Особенно длительные овации публики вызвала заключительная ария Нетребко, в которой сошедшая с ума, не в состоянии выдержать груз убийств, леди Макбет борется с терзаниями совести "Una macchia è qui tuttora". 

Яркая звезда без труда превзошла в вокальном мастерстве всех коллег по сцене. Только ее партнер и сценический муж Лука Сальси, выдающийся итальянский певец, смог составить знаменитому сопрано достойную партию. Их дуэты представляли собой уникальное по технике и лиричности произведение вокального искусства, где совершенные голоса, гармонично сплетаясь или звуча по отдельности, представляли собой единое целое. 

Берлинская опера
Перед Берлинской оперой - протесты. Внутри -зрители, пришедшие на оперу "Макбет"Фото: Marek Kowalczyk/DW

В антракте между собой спорили почтенные знатоки оперы. "В "Аиде" Нетребко была лучше". "В "Травиате" она играла с публикой, а здесь слишком холодна". "Но кого на всем земном шаре вы можете назвать лучшей певицей, чем Нетребко?". "А вы слышали эту чистейшую "си"?". "Ее техника совершенна, но я не вижу души!".

На поклон труппу вызывали пять раз. Анна Нетребко, прекрасная в белом пеньюаре и черной накидке, с идеальными волосами цвета вороного крыла. От интервью Анна Нетребко на настоящий момент отказывается.

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