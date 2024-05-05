Как Висбаден прощался с оперной дивой Анной Нетребко

Вечером в субботу, 4 мая, на Международном майском фестивале в Висбадене показали оперу "Турандот". Режиссер-постановщик Даниэла Керк (Daniela Kerck) не стала брать уже привычную для оперного мира концовку. Во многих театрах публика видит хэппи-энд. Но как известно сам Джакомо Пуччини работу над "Турандот " не закончил. Так и на сцене Гессенского государственного театра Висбадена остается много места для интерпретаций, но совершенно очевидно, что у любовной истории принцессы Турандот и принца Калафа нет счастливого конца, как нет в заключительном акте и пылких поцелуев. Концовка: бездыханное тело принца, Турандот в гордости удаляется, погружаясь в морскую пучину. Безответно влюбленная в Калафа рабыня Лиу, заколовшая себя кинжалом, воскресает.

Партию Турандот в этот вечер и 8 мая исполняет гостья фестиваля - российская оперная певица Анна Нетребко. Юсиф Эйвазов, муж Анны Нетребко, который на фестивале 2023 года был в зрительном зале, на этот раз - на сцене - в образе принца Калафа.

TAURUS против Турандот: как проходили протесты против Анны Нетребко в Висбадене

Действие разворачивается и перед театром. Как и в прошлом году, выступление Анны Нетребко на фестивале сопровождается протестами, правда, даже невооруженным взглядом видно, что акция не столь многочисленна.

4 мая 2024 года, протесты напротив здания Гессенского театра Висбадена. До выступления Анны Нетребко осталось менее трех часов Фото: Marina Borisowa/DW

Протестующим пришлось переместиться на лужайку напротив здания театра. Стоять перед парадным входом, как это было в прошлом году, им не разрешила полиция. На первый взгляд кажется, что стражей порядка больше, чем собравшихся на "мирный протест" - акцию во главе с Викторией Фишер (Victoria Fischer) из объединения Save Ukraine.

"Нет никакой русской культуры без русских танков", "Русское искусство неотделимо от войны России", "Украина победит", "Нет Анне Нетребко", - с такими плакатами люди пришли к театру за два с половиной часа до начала представления. Звучит композиция "Taurus. A la Victoria Ucraina" - на украинском, английском и немецком. Автор песни и ее исполнительница Марлен Мас (Marlaine Maas) в костюме тореадора говорит, что сегодня битва "TAURUS с Турандот".

Автор песни и исполнительница Марлен Мас показывает татуировку "Розвеселимо" - слово из песни "Червона калина" на украинском языке Фото: Marina Borisowa/DW

Главный посыл ее песни, которая отсылает, конечно же, к крылатым ракетам TAURUS - "призвать вооружать Украину и оказывать ей военную помощь без промедления, потому что речь идет о жизнях людей". "Оружие для Украины" - скандируют протестующие. В руках активистов - большой деревянный крест в память о деятелях культуры, погибших на войне в Украине. Вдоль театра выставлены их портреты. На одном из них - украинская писательница Виктория Амелина, погибшая от тяжелого ранения в результате удара российской ракеты, выпущенной по Краматорску.

Поддержать протестующих пришел и гессенский председатель гражданской инициативы Europa-Union Deutschland (EUD) Петер Нидерельц (Peter Niederelz). "Если бы ситуация была такова, что война закончилась, и Россия отошла за границы Украины, то и здесь в Висбадене ситуация была бы другой. Но она осложняется тем, что нам снова приходится встречать здесь эту очень близкую к Путину певицу", - говорит Петер Нидерельц в интервью DW.

"Сформулированным на юридическом языке попыткам госпожи Нетребко дистанцироваться мы не поверили в прошлом году, не верим и в этом. Тем временем, война стала еще хуже. То, что Анна Нетребко снова выступает здесь, возмутило нас еще больше, чем в прошлом году, - признается гессенский лидер EUD. - Она была и остается до сих пор образцово-показательной певицей этого режима". Для Висбадена Нидерельц желал бы такого же развития событий, как в Швейцарии, где в Люцерне на днях власти города и кантона отменили запланированный на 1 июня концерт российской оперной певицы.

4 мая 2024 года. Председатель гражданской инициативы Europa-Union Deutschland Петер Нидерельц в Висбадене на протестах против выступления Анны Нетребко Фото: Marina Borisowa/DW

Проходящий мимо житель Висбадена с интересом рассматривает портреты жертв войны и слушает речи выступающих активистов. Он с пониманием относится к протесту и считает, что приглашение Анны Нетребко на фестиваль - "неправильный сигнал для той ситуации, в которой сейчас находится Украина". На вопрос, готов ли он был к тому, чтобы Висбаден отменил выступление Нетребко, прохожий отвечает согласием, а тот факт, что деньги налогоплательщиков, возможно, пришлось бы потратить на неустойку и выплату компенсаций артистам в связи с отменой, его не смущает. Он лично был бы не против.

Другой случайный прохожий вступает в жаркий спор с мужчиной, держащим плакат "#NONETREBKO", удивляясь, причем здесь эта певица. К сторонникам Путина он себя не относит, считает, что зло - это Америка. "Они прекратили поставки газа. Шредер был "за", Меркель была "за", - продолжает возмущаться мужчина пенсионного возраста. - И еще говорят, что Путин будто бы уже стоит под Берлином. Я устал от этой чуши". Протестующий с плакатом в руках ему спокойно отвечает и приводит свои аргументы. Каждый остается при своем мнении.

К акции протеста час спустя присоединяется еще одна гражданская инициатива - немецко-украинская INFRA. "Мы думаем, что самая большая проблема - в том, что российская пропаганда инструментализирует русскую культуру. На культуру в России сегодня оказывается давление. Такие артисты, как Анна Нетребко, являются инструментом пропаганды", - заявил DW Дмитрий Пивоваров из немецко-украинской инициативы.

Что происходило в театре, где выступали Нетребко и Эйвазов

Тем временем публика подтягивается к театру. Зрители, пришедшие на оперу "Турандот", фотографируются на красной дорожке, выстланной у входа. "Протесты, которые проходят перед театром…", - обращаюсь я к женщине в ярком вечернем наряде. "Они меня не интересуют. Здесь царит искусство - так сказал еще Виланд Вагнер (Wieland Wagner)", - цитирует она немецкого режиссера, который руководил Байройтским фестивалем. Ее подруга улыбается, и они заходят в театр.

Не смущает акция протеста и пришедшего в гессенский театр Райнхарта Риккера (Reinhart Ricker), адвоката и профессора, преподававшего право для журналистов и в России: "Угрызения совести? Нет, война - дело, тех кто ее ведет и кто защищается. Я простой гражданин и хочу сегодня пойти в оперу. Анна Нетребко - великая артистка. Это главная причина, по которой я сегодня нахожусь здесь. Политика не должна вмешиваться в эти вещи. Здесь речь идет о культуре". Жительница Висбадена, пришедшая на оперу с Нетребко во второй раз, признается, что устала от дискуссий вокруг певицы и бывшего интенданта Гессенского государственного театра Висбадена и Майского фестиваля Уве Эрика Лауфенберга (Uwe Eric Laufenberg), пригласившего оперную диву в Висбаден. Лично она ему за это благодарна.

Напомним, как развивался скандал. После вторжения России немецкие политики высказали свою солидарность с Украиной, а земельные и городские власти выступили против приезда оперной дивы Анны Нетребко на Международный майский фестиваль. Культура в лице театра Висбадена ни под давлением земельного правительства, ни по просьбе мэра города свое решение не изменила. Худрук гессенского театра пригласил оперную диву сразу на два года, именно поэтому имя Анны Нетребко - снова в программе фестиваля. Но новый сезон фестиваля проходит без своего идейного вдохновителя - Уве Эрика Лауфенберга. Немецкий режиссер досрочно покинул пост худрука Гессенского государственного театра Висбадена в январе 2024 года - по обоюдной договоренности сторон.

Теперь вернемся в зал театра, где поднимается занавес и появляется… "Муж", - шепотом говорит зрительница на соседнем ряду. На сцене сам Пуччини и в дальнейших сценах принц Калаф - артист Юсиф Эйвазов, супруг оперной дивы.

Публике придется ждать второго акта, чтобы услышать главную звезду этого вечера. До этого зритель наслаждается тенором. Но когда Юсиф Эйвазов исполняет арию Nessun dorma ("Пусть никто не спит") из последнего акта оперы "Турандот", которая считается одной из самых известных и сложных по исполнению арий тенорового репертуара, зал благодарит его бурными аплодисментами. В отличие от прошлогодней постановки - оперы "Набукко" - где каждое выступление Анны Нетребко сопровождалось овациями, на "Турандот" зритель выдерживает паузу и благодарит артистов по окончанию оперы - с лихвой. Весь партер аплодирует стоя. Любовь зрителей достается не только Нетребко и Эйвазову, но и другим исполнителям, артистам гессенского театра и, конечно же, оркестру.

Житель Висбадена Райнер Пауль (Rainer Paul) в паузе признается, что ария Анны Нетребко тронула его до слез. "Может, это и прозвучит банально, но она поет восхитительно, ее исполнение трогает за живое", - говорит Пауль. В театр он прошел с бокового входа, минуя протесты, чтобы не омрачать себе вечера. Он с пониманием относится к протестующим, но считает, что политику и искусство нужно разделять. "У Висбадена особенно тесные культурные связи с Россией, и я рад, что они поддерживаются", - говорит он.

Голос Анны Нетребко звучит сильнее оркестра, и это несмотря на то, что певица простужена, об чем после представления рассказал DW ее официальный представитель Мигель Эстебан. Публика ликует и явно получает удовольствие от оперы со звездами мировой величины в гессенском театре. Артисты несколько раз выходят на поклон.

Зрители не торопясь покидают театр. В толпе быстро ускользает главный поклонник российской оперной певицы. "Господин Лауфенберг?" - окрикиваю его я. Бывший художественный руководитель не мог пропустить выступление Анны Нетребко и остался им очень доволен. Любовь к российской исполнительнице бывшему интенданту явно досталась дорогой ценой.

На улице - незадолго до полуночи - еще стоят протестующие. "Пришло время сказать: "Гуд бай, Анна Нетребко", - скандируют в громкоговоритель люди. "Дива Путина, уезжай в Россию", - дружно повторяют собравшиеся. "Гуд бай" Висбадену, похоже, скажет и Анна Нетребко, которую отменили в Люцерне, но принимают театры, оперы и фестивали в Вене, Берлине, Вероне, Зальцбурге, Милане.

Увидит ли публика в Висбадене оперную диву Анну Нетребко еще раз?

В рамках нынешнего фестиваля Анна Нетребко выйдет на главную сцену еще один раз - 8 мая. "Что касается приглашения госпожи Нетребко в будущем на Майский фестиваль , то здесь мы не можем сделать никаких заявлений в связи с тем, что нынешний творческий коллектив руководителей летом полностью сменится и следующий фестиваль (Международный майский фестиваль) перейдет в ответственность новых интендантов. Поскольку последующее руководство обычно хочет содержательно отличаться от предыдущего, заключение контракта с Нетребко в дальнейшем я считаю крайне маловероятным", - прокомментировал DW ситуацию театральный режиссер Вольфганг Беренс (Wolfgang Behrens), который также является членом временно исполняющего обязанности руководства Международного майского фестиваля. Театр в Висбадене на данный момент остался без интенданта, но не без руководства, подчеркнул Беренс.

Как было сказано выше, скандал вокруг участия Анны Нетребко в фестивале развивался на фоне противостояния театра Висбадена в лице его уже бывшего художественного руководителя и интенданта Майского фестиваля Уве Эрика Лауфенберга с властями города. В 2023 году обер-бургомистр города Герт-Уве Менде (Gert-Uwe Mende) заявил, что "культура не может существовать вне политики, но и политика имеет право высказывать свое мнение об искусстве". После начала войны России против Украины политика выразила солидарность с Киевом и выступила против приезда оперной дивы Анны Нетребко на фестиваль.

Теперь - после досрочного ухода Лауфенберга в январе 2024 года с поста художественного руководителя театра - резонно задать вопрос местным властям: "Станет ли "Турандот" последним выходом Анны Нетребко на сцену в Висбадене, или артистка будет приглашена на следующий фестиваль?" DW получила официальный комментарий от столицы земли Гессен: "На данный момент никто не знает, станет ли "Турандот" последним выступлением госпожи Нетребко в Висбадене, поскольку никто не может заглянуть в ближайшее или отдаленное будущее. Программа майского фестиваля 2025 года в настоящее время разрабатывается новым творческим дуэтом Хартман/Хайне и осенью будет представлена ​​департаменту культуры города. О каких-либо конкретных планах в этом отношении нам пока ничего неизвестно".

А как будет себя позиционировать город и местные политики, станет ли рекомендовать новому руководству гессенского театра отказаться от Анны Нетребко? "Столица земли, Висбаден, рада и с нетерпением ждет, какие новые художественные идеи, темы и имена артистов представят Хартман и Хайне. Никаких рекомендаций или советов по этому поводу город давать не будет, поскольку мы убеждены, что в этом нет необходимости", - ответили DW городские власти.

Официальный представитель оперной дивы Мигель Эстебан прокомментировал DW перспективы появления Анны Нетребко в программе Международного майского фестиваля 2025 года так: "Мы пока не говорили о каких-либо обязательствах в будущем, возможно, из-за кардинальных административных перемен, произошедших в прошлом году. Кроме того, месяц май у Анны уже почти расписан вплоть до 2028 года".