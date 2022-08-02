Подростки из ФРГ, РФ и РБ снимут мультфильм о герое сопротивления Холокосту

Мультфильм про подростка Джека Кагана, героя сопротивления Холокосту, - таким проектом в этом году занялась международная творческая лаборатория, которую организует немецкая некоммерческая организация KuBiPro e.V. Анимационный фильм должен стать результатом совместной работы школьников и студентов из Германии, Беларуси и России.

Идею мультфильма предложили партнеры из Беларуси

В основе сценария - история про узника Новогрудского гетто, существовавшего на территории Беларуси, и участника Бельского партизанского лагеря Джека Кагана. Вместе с другими заключенными трудового лагеря ему удалось бежать через туннель. Джек присоединился к партизанскому отряду братьев Бельских, которые возглавили движение сопротивления нацистам и спасли жизнь огромному количеству евреев. Это уникальный эпизод в истории европейского еврейского сопротивления во время Второй мировой войны, отмечают организаторы лаборатории.

"Этот проект нам предложили наши партнеры из Беларуси. В Новогрудке есть музей памяти истории Холокоста. Джек Каган - один из тех, кто приезжал в музей, часто выступал там, и у них с ним до последнего времени была достаточно тесная связь. К сожалению, несколько лет назад он умер", - говорит в интервью DW Анна Леоненко, руководитель проекта по изучению европейской истории и вовлечению молодежи в творческий процесс "Еврейское сопротивление во Второй мировой войне".

В проекте участвуют подростки с опытом создания мультфильмов и других художественных проектов

В работе участвуют подростки, у которых уже есть опыт создания мультфильмов и других художественных проектов. Цель творческой лаборатории - внести вклад в кооперацию гражданского общества, поясняет руководитель проекта: "Творческая лаборатория создает любительские продукты, но иногда они получаются суперпрофессиональными. Это зависит от того, какие люди участвуют в проекте. У нас нет задачи создать какой-то суперпрофессиональный продукт, который потом будет занимать призовые места на фестивалях. Мы, конечно, этого не исключаем, но наша главная цель - свести людей из разных стран для работы над одним проектом".

"У участников - общее видение темы Холокоста"

Участников распределили в разные мастерские, всего в рамках лаборатории их три: сценарная, дизайнерская и мастерская постпродакшна. Программа также включает серию вебинаров с углубленным погружением в тему Холокоста, которую в каждой из трех стран воспринимают по-разному. Если в центре курса истории в немецких школах - преступления нацистов, то в российских учебниках тема Холокоста практически отсутствует. В Беларуси центральное место занимает минское гетто, через которое прошли около 100 тысяч человек.

Однако у участников творческой лаборатории есть общее видение темы Холокоста, говорят организаторы. Об этом, по их словам, свидетельствует и опыт проекта, который компания KuBiPro проводила два года назад. Тогда в нем принимали участие подростки из пяти стран.

Участники лаборатории - школьники и студенты, которые интересуются темой Холокоста

"Вначале мы тоже думали, что ситуацию воспринимают по-разному. Беларусь и Украина очень сильно пострадали от Холокоста, равно как и Польша, потому что были оккупированы территории. В России оккупированных территорий было меньше, и, в принципе, исторически так сложилось, что еврейское население жило в черте оседлости. Тем не менее, эта тема для них тоже важна. Германия - понятно, что там совсем другая история", - рассказывает Анна Леоненко. Для участия в проекте ищут школьников и студентов, которым тема Холокоста по-настоящему интересна, поясняет она.

"У нас не было, например, участников, которые бы сами не происходили из еврейских семей, у которых, предположим, дед воевал на стороне фашистов. Таких просто не нашлось. Конечно, их видение этой ситуации, наверное, было бы тоже интересным в рамках лаборатории, и, может быть, возникли бы какие-то дискуссии", - рассуждает руководитель проекта. Тема совместной работы, по ее словам, обсуждалась в рамках сценарной мастерской, поскольку участники разрабатывали сценарий, а уже после этого "сконцентрировались в большей степени на производстве, то есть фокус взаимодействия ложится уже не на тему, а на форму".

Премьера состоится 8 декабря

Лаборатория будет работать до конца сентября. Партнерами компании KuBiPro выступают НКО "Диалог" и студия анимационного фильма "Энфис" из Минска, а также автономная некоммерческая организация "Ресурсный центр социальных инициатив" из Москвы. Проект организован при поддержке министерства иностранных дел Германии в рамках программы "Восточное партнерство и Россия".

Премьера мультфильма о подвиге Джека Кагана запланирована 8 декабря 2022 года - в День памяти первого массового расстрела евреев в Новогрудке. Впоследствии его предложат музеям и другим организациям, сохраняющим память о Холокосте и Второй мировой войне.

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