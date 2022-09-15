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Мемориал в память убитых евреев в БерлинеФото: Zoonar/picture alliance
ПолитикаГермания

Берлин выделит новую помощь пережившим Холокост украинцам

Ольга Лебедева
28 мин. назад

Правительство ФРГ выделит 12 миллионов евро на помощь 8500 украинцам, пережившим Холокост, сообщили на торжественном мероприятии в Берлине, посвященном 70-летней годовщине Соглашения о репарациях между ФРГ и Израилем.

https://www.dw.com/ru/berlin-vydelit-novuu-pomos-perezivsim-holokost-ukraincam/a-63141473

Правительство Германии намерено предоставить немедленную гуманитарную помощь примерно 8500 пережившим Холокост украинцам на общую сумму 12 млн евро. Ожидается, что выплаты начнутся текущей осенью, сообщила в четверг, 15 сентября, в Берлине "Конференция по материальным претензиям евреев к Германии" на торжественной церемонии, посвященной 70-летию Соглашения о репарациях между ФРГ и Израилем.

Как отметила далее организация, в будущем ФРГ также предоставит дополнительные средства в размере 130 млн евро для ухода на дому за престарелыми узниками нацистских концлагерей. По данным конференции, в следующем году общая сумма, которую Германия выделит на уход на дому, а также на компенсации пережившим Холокост, составит 1,2 млрд евро. В общей сложности после заключения Соглашения о репарациях между ФРГ и Израилем до конца 2021 года Германия выплатила более 90 млрд евро.

Шольц: Соглашение о репарациях - "второй учредительный акт ФРГ"

Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия осуществляет финансовую поддержку переживших Холокост сейчас и будет делать это в будущем. Берлин видит своей задачей обеспечение компенсационных выплат, с тем чтобы пострадавшие от национал-социалистского режима смогли достойно жить в старости, отметил он на мероприятии в Берлине.

Соглашение о репарациях между ФРГ и Израилем является "вторым учредительным актом ФРГ" и "моральной основой нашей либеральной демократии", - подчеркнул Шольц.

Подписанное в 1952 году соглашение до сих пор служит основой для оказания Германией помощи Израилю и пострадавшим от Холокоста.

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