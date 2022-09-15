Берлин выделит новую помощь пережившим Холокост украинцам

Правительство ФРГ выделит 12 миллионов евро на помощь 8500 украинцам, пережившим Холокост, сообщили на торжественном мероприятии в Берлине, посвященном 70-летней годовщине Соглашения о репарациях между ФРГ и Израилем.

Правительство Германии намерено предоставить немедленную гуманитарную помощь примерно 8500 пережившим Холокост украинцам на общую сумму 12 млн евро. Ожидается, что выплаты начнутся текущей осенью, сообщила в четверг, 15 сентября, в Берлине "Конференция по материальным претензиям евреев к Германии" на торжественной церемонии, посвященной 70-летию Соглашения о репарациях между ФРГ и Израилем.

Как отметила далее организация, в будущем ФРГ также предоставит дополнительные средства в размере 130 млн евро для ухода на дому за престарелыми узниками нацистских концлагерей. По данным конференции, в следующем году общая сумма, которую Германия выделит на уход на дому, а также на компенсации пережившим Холокост, составит 1,2 млрд евро. В общей сложности после заключения Соглашения о репарациях между ФРГ и Израилем до конца 2021 года Германия выплатила более 90 млрд евро.

Шольц: Соглашение о репарациях - "второй учредительный акт ФРГ"

Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия осуществляет финансовую поддержку переживших Холокост сейчас и будет делать это в будущем. Берлин видит своей задачей обеспечение компенсационных выплат, с тем чтобы пострадавшие от национал-социалистского режима смогли достойно жить в старости, отметил он на мероприятии в Берлине.

Соглашение о репарациях между ФРГ и Израилем является "вторым учредительным актом ФРГ" и "моральной основой нашей либеральной демократии", - подчеркнул Шольц.

Подписанное в 1952 году соглашение до сих пор служит основой для оказания Германией помощи Израилю и пострадавшим от Холокоста.

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