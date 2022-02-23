 Портретист немецких канцлеров сделал фотографии свидетелей Холокоста | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.02.2022

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Культура и стиль жизни

Портретист немецких канцлеров сделал фотографии свидетелей Холокоста

Знаменитый фотограф Конрад Мюллер, который несколько десятилетий фотографировал канцлеров ФРГ, запечатлел в объективе своей камеры свидетелей Холокоста. Все фотографии он отдал в дар Еврейскому музею.

Мальвина Браун на фотографии немецкого фотографа Конрада Мюллера

Мальвина Браун на фотографии немецкого фотографа Конрада Мюллера

Шесть миллионов евреев были уничтожены национал-социалистами. Тому, кто пережил Холокост, просто повезло или у него был ангел-хранитель, уверена Рахель Ошицки (Rachel Oschitzki). В ее судьбе их было сразу несколько. Эсэсовец, который развернул ее по дороге в газовые камеры Освенцима и отправил обратно. Женщина по имени Габи, которая оказалась вместе с Рахель под стражей и успела дать девочке совет завысить свой возраст, так как всех, кто был младше 18 лет, нацисты отправляли в крематорий. Врач, который разрешил ей перейти на фабрику, благодаря чему Рахель смогла покинуть концентрационный лагерь Освенцим. И чех, который уже после окончания войны отговорил Рахель сесть в грузовик советских военных. Он увез бы ее в Сибирь, как выяснилось уже позже.

Портреты свидетелей Холокоста

Рахель Ошицки родилась в 1928 году. Она - одна из последних свидетелей Холокоста, которая может передать свою историю лично. Ее и еще 24 оставшихся в живых свидетелей Холокоста запечатлел знаменитый фотограф Конрад Руфус Мюллер (Konrad Rufus Müller). Вместе с австрийской журналисткой Александрой Фёдерль-Шмид (Alexandra Föderl-Schmid), которая на тот момент работала корреспондентом газеты Süddeutsche Zeitung в Израиле, они вышли на свидетелей Холокоста в Германии, Австрии и Израиле. Так появилась 41 черно-белая фотография. Теперь всю серию фотограф Мюллер подарил Еврейскому музею в Берлине.

"Конрад Руфус Мюллер - мастер портретной фотографии, и его новая серия лишь подтверждает это", - заявила директор музея Хетти Берг (Hetty Berg). В фокус его камеры попадают лица и руки людей, отсылая нас к самому главному - жизненному опыту портретируемого человека. 41 портрет свидетелей Холокоста - очень мощная серия. Директор Еврейского музея рада, что теперь эти фотографии - в Берлине.

Его часто называют "портретистом немецких канцлеров". Конрад Мюллер начал фотографировать в середине 1960-х. Молодого фотографа поразило тогда лицо Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer). С тех пор он снимал всех канцлеров, а также многих других государственных деятелей и деятелей культуры. До сих пор Мюллер работает со своей старой и единственной камерой Rolleiflex 1975 года выпуска. Он не использует вспышки и не пользуется помощью ассистентов. Все снимки 82-летний фотограф печатает сам, каждый - уникат.

О Холокосте он впервые услышал, когда ему было восемь лет. Отец подарил сыну книгу про "третий рейх" - "SS-Staat". Книгу, как потом вспоминал Конрад Мюллер в разговоре с DW, "которая не была предназначена для детей, а, конечно, - для взрослых". Его отец работал в магазине, который торговал платками. Когда-то магазин принадлежал одному еврею, который уехал из Берлина в 1938 году. "Нацисты предложили моему отцу перенять магазин, но он отказался", - рассказывает Мюллер. "То, что мой отец не пошел на эту сделку, заставляло меня гордиться им всю жизнь. На такое способен не каждый - отказаться от предложения, которое может продвинуть в карьере".

Живые портреты свидетелей трагедии

Идея сделать портреты свидетелей Холокоста немецкому фотографу пришла после того, как он прочел статью австрийской журналистки. Он решил написать ей. Мюллер и Фёдерль-Шмид договорились отправиться вместе в длительное путешествие, чтобы встретиться с оставшимися в живых свидетелями той страшной трагедии. Из этих встреч вышла целая книга "Unfassbare Wunder" (можно перевести как "Необыкновенное чудо"), которая была опубликована в 2019 году. "Александра общалась с этими людьми, а я все время снимал их портреты", - рассказывает DW немецкий фотограф.

Разговор был настолько эмоциональным и изматывающим для большинства собеседников, что людям было просто не до фотографа. "Так я смог сделать естественные и очень аутентичные портреты, - рассказывает Мюллер. - Собеседники показали самое сокровенное, свои настоящие эмоции". Некоторые впервые в жизни говорили о своем прошлом и пережитом во время Холокоста.

Некоторые, как например Мальвина Браун (Malwina Braun), рассказывали эпизодично, обрывочно. Браун, которой уже нет в живых, провела два года своего детства в гетто Кракова. По приказу нацистов все евреи должны были выселиться из города и отправиться в гетто. Брауны жили в одной квартире еще с одной семьей. Территория Краковского гетто была окружена стеной, а в тех местах, где не было стены, были установлены ограждения с колючей проволокой. Гетто находилось под контролем эсэсовцев. В 1942 году нацисты приступили к систематическим депортациям евреев из гетто в концентрационные лагеря. Связь с родителями и сестрой для Мальвины на этом оборвалась. Об их судьбе она больше никогда ничего не узнала. До самой смерти Мальвина жила в Германии.

Истории свидетей Холокоста

Другие свидетели, пережившие Холокост, покинули Германию после окончания Второй мировой войны. Они больше не могли находиться в стране преступников. В 1948 году после создания независимого еврейского государства многие увидели в Израиле надежду.

Начать новую жизнь надеялся и Манфред Розенбаум, который в 1946 году уехал в Израиль. Впервые в Германию он вернулся уже в 1957 году. И это было очень травматичным опытом. "Я видел эсэсовца в обычном полицейском. Поэтому я уехал в тот же день. Для меня это было облегчением, но той ночью я не сомкнул глаз. Мне везде виделась свастика", - своими впечатлениями Розенбаум поделился в книге "Необыкновенное чудо".

Многие евреи хотели отправиться в Палестину на судне Эксодус (Исход).

Многие евреи отправились в Палестину на судне "Эксодус" ("Исход").

Но уехать из страны, которая доставила им столько горя, решили, конечно, не все. Арик Брауэр (Arik Brauer) принял решение остаться в Германии. Ребенком он стал свидетелем так называемогоаншлюса Австрии, когда его родина 12 марта 1938 года была включена в состав нацистской Германии. После окончания войны Арик собирался уехать в Палестину, но мама и двоюродный брат Руди Шпитцер его отговорили. "Руди сказал, что антисемитизм можно победить, только оставшись здесь", - вспоминает Арик.

Борьбе против фашизма и антисемитизма посвятил свою жизнь и Рудольф Гельбард (Rudolf Gelbard). В своих выступлениях он десятилетиями называл позором слишком мягкие или оправдательные приговоры бывшим преступникам национал-социализма.

Фотографии известного немецкого фотографа, на которых изображены Рудольф Гельбард и другие свидетели Холокоста, - это лишь часть коллекции Еврейского музея. И хотя пока не планируется проведение отдельной выставки, фотограф Конрад Мюллер бесконечно благодарен музею, который принял в дар его работы. И он надеется, что в будущем отдельные портреты можно будет увидеть в рамках экспозиции музея. Все портреты и интервью были опубликованы в 2019 году в книге "Unfassbare Wunder" в издательстве Böhlau-Verlag.

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  • Рахель Ошицки

    Портреты свидетелей Холокоста

    Рахель Ошицки

    Рахель прошла концлагерь, выжила в Освенциме и пережила марш смерти. В 1947 году она была среди пассажиров судна "Эксодус", на котором евреи хотели отправиться в Палестину. Однако на Святой земле беженцев встретили британские солдаты, которые отправили их обратно в Европу. После провозглашения независимости Израиля в 1948 году Рахель переехала туда жить. В 1956 году она вернулась в Германию.

  • Арик Брауэр

    Портреты свидетелей Холокоста

    Арик Брауэр

    Подростком он стал свидетелем аншлюса Австрии в 1938 году. Его отец был убит в одном из концентрационных лагерей. Мальчику удалось спрятаться от нацистов и избежать депортации. До освобождения Красной армией он несколько недель прятался в домике на опустевшем садовом участке. Арик стал одним из главных представителей Венской школы фантастического реализма.

  • Манфред Розенбаум

    Портреты свидетелей Холокоста

    Манфред Розенбаум

    Из казавшегося надежным убежища в Нидерландах 17-летний Манфред попал в концентрационный лагерь Вестерборк, созданный после оккупации Нидерландов "третьим рейхом". Он пережил концентрационные лагеря Освенцим и Берген-Бельзен, куда к концу войны попали многие узники других лагерей. "Было негде спать и нечего есть, свирепствовал брюшной тиф. Люди умирали как мухи", - вспоминает Манфред.

  • Манфред Розенбаум

    Портреты свидетелей Холокоста

    Семья Манфреда

    Его мачеха погибла в газовой камере, отец умер в результате одного из маршей смерти. Манфред Розенбаум выжил и в 1946 году уехал в Палестину. "У меня есть все на это причины, чтобы ненавидеть немцев. Сейчас говорят о возмещении ущерба. Германия выплачивает миллиарды. Но для такого конвейера смерти не может быть искупления", - уверен Манфред.

  • Мальвина Браун

    Портреты свидетелей Холокоста

    Мальвина Браун

    Она родилась в Кракове в 1928 году. Два года прожила в гетто. Потом попала в концлагерь Освенцим. Оттуда - на фабрику в концлагере Плашов. Там она повстречала Оскара Шиндлера (Oskar Schindler): "Он был милейшим человеком. Вытащил из лагеря 1200 человек, предоставив им работу на своих заводах в Польше и свою защиту".

  • Ева Умлауф

    Портреты свидетелей Холокоста

    Ева Умлауф

    Ева родилась в 1942 году в нацистском трудовом лагере в промышленном городе Новаки (Словакия сегодня). В 1944 году она попала вместе со своей мамой, беременной вторым ребенком, в Освенцим. Еве не было и двух лет, когда ей накололи на кожу номер узника A-26959. Девочка потеряла сознание.

  • Ева и ее мама

    Портреты свидетелей Холокоста

    Ева и ее мама

    На этой фотогафии 1943-1944 годов Ева изображена со своей мамой. Снимок был сделан в концлагере. Так инсценировались будни, чтобы создать иллюзию нормальной жизни заключенных, находившихся в постоянном страхе за свою жизнь.

  • Рудольф Гельбард

    Портреты свидетелей Холокоста

    Рудольф Гельбард

    "Просто невероятно, как много может вынести человек и к чему он может привыкнуть", - говорит Рудольф. В концлагере Терезиенштадт он должен был заметать следы ужасных преступлений нацистов. Прах сожженных в крематории он высыпал в реку, чтобы никто и никогда не узнал об этом. Рудольф до конца своих дней боролся против фашизма.

    Автор: Мария Джон Санчес, Марина Борисова


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