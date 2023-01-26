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Президент Израиля Ицхак Герцог
Президент Израиля Ицхак ГерцогФото: Nariman El-Mofty/AP/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Президент Израиля предупредил об укреплении антисемитизма

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Ненависть к евреям продолжает существовать и в наши дни, заявил президент Израиля Ицхак Герцог, выступая в Европарламенте на торжественном заседании накануне Международного дня памяти жертв Холокоста.

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Президент Израиля Ицхак Герцог предупредил европейцев об опасности антисемитизма в настоящем. "Ненависть к евреям продолжает существовать. Антисемитизм никуда не делся. Отрицание Холокоста все еще есть", - заявил он в четверг, 26 января, выступая в Европейском парламенте в Брюсселе накануне Международного дня памяти жертв Холокоста.

Отдавая дань памяти жертвам преступлений нацистов, нельзя смотреть лишь в прошлое, отметил Герцог. Он указал на новые исследования, свидетельствующие о том, что антисемитизм в наши дни укрепляется и принимает новые формы. Путь от вирусного видео в интернете до реальной атаки с применением насилия недолог, предупредил израильский президент. "И я призываю вас, избранные представители Европы, не бездействовать, глядя на это. Вы должны увидеть тревожные сигналы и любой ценой бороться с антисемитизмом", - заявил он.

По словам Герцога, его "сердце и мысли - с братьями и сестрами, убитыми во времена Холокоста, чьим единственным преступлением было то, что они были евреями, а также их человечность". После выступления Герцога члены Европарламента почтили память жертв Холокоста минутой молчания.

Метсола открыла торжественное мероприятие по случаю Дня памяти жертв Холокоста

Председатель Европарламента Роберта Метсола, открывая торжественное заседание Европарламента по случаю Дня памяти жертв Холокоста, отметила, что весь мир вспоминает миллионы невинных мужчин, женщин и детей, убитых в результате "самого большого преступления в истории". "Шесть миллионов евреев были убиты за то, что они были евреями. Преступление, которое сделало европейский проект воплощением вечного обещания: никогда больше", - указала она. 

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января, он был объявлен в 2005 году Организацией Объединенных наций в 60-ю годовщину освобождения концлагеря Освенцим-Биркенау. В этот день в 1945 году советские солдаты освободили нацистской лагерь смерти Освенцим, ставший символом преступлений национал-социализма. В 2023 году, помимо этого, отмечается 75-летие создания государства Израиль.

Смотрите также:

В германском бундестаге почтили память жертв Холокоста

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