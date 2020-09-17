Протесты в Беларуси: Марии Колесниковой продлили арест

В Беларуси продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями пятницы, 18 сентября (время московское).

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Президент Литвы Гитанас Науседа назвал провокацией угрозы белорусского руководителя Александра Лукашенко закрыть границу и предупредил о зеркальном ответе в случае принятия подобного решения. "Я думаю, что это провокация, без конкретных оснований. Власти некоторых стран просто забывают, что в международных отношениях действует зеркальный принцип - границы можно закрыть с обеих сторон", - цитирует "Интерфакс" заявление главы литовского государства.

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Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала международное сообщество принять участие в урегулировании кризиса после президентских выборов 9 августа. В видеообращении к Совету ООН по правам человека18 сентября, лидер белорусской оппозиции подчеркнула, что не считает международное воздействие на власти Беларуси вмешательством во внутренние дела страны. "Важно признавать, что отстаивание прав человека не является вмешательством во внутренние дела. Это всеобщий вопрос человеческого достоинства", - уверена она.

Максим Знак объявил голодовку в знак несогласия с обвинением

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Член президиума Координационного совета Максим Знак объявил голодовку в СИЗО в знак несогласия с предъявленным ему обвинениям в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Беларуси, сообщает Tut.by со ссылкой на адвоката Знака Дмитрия Лаевского. "Обвинение все так же, как и подозрения, не конкретизировано, из него не ясно, какие именно высказывания Максима расцениваются в качестве направленных против национальной безопасности, и оно все также состоит в преследовании за выражение мнения. В связи с незаконностью уголовного преследования и произвольностью заключения под стражу адвокат Максим Знак 18 сентября, с момента предъявления обвинения, официально объявил отказ от принятия пищи. Об этом он уведомил письменно администрацию СИЗО", - заявил Лаевский.

По словам адвоката, Знак не видит других способов борьбы в условиях содержания в следственном изоляторе с учетом очевидной "абсурдности происходящего в части обвинения в преступлении за свободное выражение гражданами своего мнения".

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Граждане Беларуси имеют право въезда на территорию Польши при наличии национальной польской или шенгенской визы, заявила DW представитель польской пограничной охраны Агнешка Голяс. "Границы в ЕС открыты, и белорусские граждане имеют право свободно передвигаться внутри шенгенского пространства, если они обладают польской или шенгенской визой. Это касается и шенгенских виз, выданных другими государствами ЕС", - указала она.

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Белорусская таможня "усилила операции таможенного контроля", сообщает Onliner со ссылкой на пресс-службу Таможенного комитета. "С целью пресечения перемещения запрещенных и ограниченных товаров, а также ввоза коммерческих партий товаров под видом товаров личного пользования (...) проводятся необходимые проверочные мероприятия и принимаются соответствующие решения", - сказали изданию в пресс-службе комитета. По сообщениям читателей Onliner, на пограничном переходе "Варшавский мост" в Бресте людей в Беларусь "не пропускают даже с пачкой кофе".

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Бывшему координатору штаба Виктора Бабарико, члену президиума Координационного совета Марии Колесниковой продлили арест до 8 ноября. Об этом РИА "Новости" сообщила ее адвокат Людмила Казак.

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Спецдокладчик Совета ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марен во время дебатов, посвященных ситуации в стране, заявила о подтасовках при подсчете голосов на президентских выборах 9 августа.

Саму ситуацию в Беларуси она назвала "катастрофической" и призвала не допустить второго железного занавеса в Европе. В дебатах удаленно принимает участие также бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

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Власти Минска устанавливают родителей, которые были на митингах с детьми. Прокуратура столицы сообщила о том, что направила в ГУВД Мингорисполкома соответствующее письмо". "Компетентные органы впоследствии будут проинформированы о данных фактах для рассмотрения вопроса о возможном семейном неблагополучии", - говорится в сообщении ведомства. Прокуратура выписала 140 официальных предупреждений "в целях упреждения возможных нарушений законодательства о массовых мероприятиях и невыполнения родителями обязанностей по воспитанию их детей" и обещает продолжить эту работу.

Тихановская о Лукашенко: "Это новый уровень отрыва от реальности"

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Светлана Тихановская

Светлана Тихановская прокомментировала заявление Лукашенко о закрытии границ. "Лукашенко уже пугал нас несуществующими врагами, обвинял мирных людей в насилии, а настоящих патриотов - в предательстве Родины, - цитирует ее слова Telegram-канал "Пул первой". - Но то, что он вчера наговорил про закрытие границ - это новый уровень отрыва от реальности. Это слова слабого человека из его собственного воображаемого мира. Не слушайте и не обращайте внимания на то, что говорит Лукашенко. Он потерял всякое доверие. Все наши соседи - наши друзья. Все беларусы - один народ".

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал это заявление Лукашенко неадекватной реакцией.

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После 15 суток пребывания под арестом в Жодино на свободу вышел член Координационного совета и председатель стачкома МТЗ Сергей Дылевский. Также освобождена дочь редактора издания Tut.by Валерия Уласик, отбывшая 10 суток ареста.

Amnesty International примет участие в сессии СПЧ ООН

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Во время одной из протестных акций в Минске (10 августа 2020 года)

Делегация Amnesty International выступит 18 сентября на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) с просьбой предпринять решительные действия для расследования подавления начавшихся после выборов протестов и привлечения виновных в массовых нарушениях прав человека к ответственности.

"Amnesty International также воспользуется срочными дебатами по Беларуси, которые СПЧ ООН согласился провести на этой неделе, чтобы обратить внимание на последовательный отказ Беларуси на протяжении многих лет в полной мере сотрудничать с Советом, в том числе со специальным докладчиком по Беларуси, чей мандат был установлен этим органом ООН", - говорится в заявлении международной правозащитной организации.

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Госпогранкомитет Беларуси сообщил об "усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов". "Все меры предпринимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении. Пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности".

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В Минске задержана координатор волонтерской службы лишенного регистрации правозащитного центра "Весна" Мария Рабкова. Вместе с ней задержали ее супруга Вадима Жеромского, которого через несколько часов отпустили. О местонахождении Марии Рабковой пока ничего не известно. Задержание произошло поздно вечером 17 сентября, сообщается на сайте центра.

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Чемпионка мира 2019 года по фристайлу Александра Романовская в интервью изданию Tribuna.com прокомментировала новость о лишении главного тренера сборной Беларуси Николая Козеко именной президентской стипендии и требовании властей вернуть деньги. По словам Романовской, чиновники хоронят фристайл. "Те, кого действительно нужно наказывать, по-прежнему продолжают свое дело и ходят на свободе, - сказала спортсменка. - А виноватыми делают тех, кого боятся, кто в открытую говорит. Это в очередной раз показывает правоту тех, кто не хочет молчать, и неправоту тех, кто наказывает".

++08.30++

Ситуация в Беларуси будет обсуждена 18 сентября на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве, а также станет одной из основных тем встречи федерального канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в Берлине.

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Почти тридцать стран, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, осудили отключение интернета в Беларуси. Текст заявления распространила пресс-служба Госдепартамента США. Там указано, что блокировка интернета ограничивает права на мирные собрания и свободу мнений.

Лукашенко заявил, что ОМОН никого не пытал

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Пыток бойцами ОМОНа протестующих в следственном изоляторе (СИЗО) на улице Окрестина в Минске не было, заявил Александр Лукашенко. Он назвал информацию об этом провокацией своих противников.

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За месяц в Беларуси были задержаны 174 журналиста, из них 52 подверглись насилию, 11 остаются под арестом, заявили "Новой газете" в Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Всего в 2020 году пострадали 400 журналистов, многие из них лишились техники или получили внушительные штрафы, отметили в БАЖ.

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Александр Лукашенко назвал Светлану Тихановскую "гуайдихой". Выступая на женском форуме в "Минск-Арене", он сообщил, что его оппоненты попытались применить в Беларуси венесуэльский сценарий свержения власти: "Был подключен следующий этап - жестокое внешнее политическое и финансово-дипломатическое давление. Соседние страны отказываются признавать результаты выборов и по венесуэльскому сценарию нашли "гуайдиху", не то Гуайдо, и объявили ее президентом". На этом же форуме Лукашенко заявил, что Беларусь вынуждена закрыть границы с Литвой и Польшей и усилить охрану границы с Украиной. Он призвал народы этих стран остановить "безумных политиков" и "не дать развязаться войне".

Хроника протестов в Беларуси 17 сентября

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