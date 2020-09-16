Бундестаг объяснил правительству ФРГ, как помочь белорусской демократии

На фоне продолжающихся в Беларуси с 9 августа массовых акций протеста против переизбрания Александра Лукашенко на очередной, шестой по счету, президентский срок, немецкий бундестаг принял в среду, 4 ноября, резолюцию с призывом немедленно освободить всех белорусских политзаключенных и провести в стране повторные выборы президента.

Кроме того, документ содержит целый перечень конкретных мер, направленных на усиление структур гражданского общества в Беларуси, поддержку независимых СМИ и отдельных лиц, пострадавших от репрессий минских властей.

Резолюция по Беларуси - инициатива трех фракций парламента

Проект резолюции в повестку дня пленарного заседания внесли три фракции - правящие христианские демократы - партия канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) - и социал-демократы, а также фракция оппозиционной партии "зеленых". На обсуждение было отведено всего полчаса, голосование прошло сразу после этого.

Акция солидарности в Берлине с протестующими в Беларуси

В преамбуле резолюции говорится, что бундестаг не признает официальные результаты президентских выборов, которые прошли в Беларуси 9 августа 2020 года, решительно осуждает действия белорусских властей, направленные на подавление протестов, и требует немедленного освобождения всех политических заключенных и прекращения репрессий против оппозиции.

Авторы резолюции требуют также введения персональных санкций против Александра Лукашенко и его ближайшего окружения, а также всех тех, кто несет ответственность за политические репрессии, насилие и фальсификацию выборов. Кроме этого, депутаты парламента ФРГ призвали к активному вовлечению в разрешение политического кризиса и запуск переговорного процесса в Беларуси не только ОБСЕ, но и Россию - влияние которой в стране, как отмечено в резолюции, "велико".

Депутат от "зеленых": Мы определились по вопросу, на чьей мы стороне

Депутаты, инициировавшие принятие резолюции, пишут в ней, что бундестаг стоит на стороне граждан Беларуси, которые мирным путем требуют демократии, соблюдения прав человека и свободных выборов. В документе также говорится, что помощь белорусскому гражданскому обществу должна быть учтена в ходе бюджетных слушаний.

Мануэль Саррацин

"Бывают ситуации, в которых надо определяться, на чьей ты стороне, - заявил, комментируя текст резолюции, депутат от партии "Союз-90/зеленые" Мануэль Саррацин (Manuel Sarrazin). - Граждане Беларуси, принимая подобные решения, подвергают себя опасности. Правительства в Минске и в Москве тоже определились, кого они поддерживают. И я рад, что сегодня (...) и мы решили, на чьей мы стороне".

Список возможных мер по поддержке гражданского общества Беларуси

В принятой 4 ноября бундестагом резолюции содержится список конкретных предложений парламента к правительству ФРГ. В частности, депутаты призвали его оказать финансовую помощь тем, кто пострадал в ходе подавления протестов в Беларуси или, например, был уволен за участие в забастовках.

Они также предложили облегчить въезд в Европу тем белорусским гражданам, которые подверглись политическим репрессиям, а также расширить финансирование программ поддержки гражданского общества, в том числе независимых профсоюзов и стачкомов.

Парламент Германии - за расширение финансирования Deutsche Welle

Отдельный пункт перечня призывов к правительству - поддержка журналистов и независимых СМИ. Депутаты федерального парламента призвали правительство оказать финансовую помощь как отдельным журналистам, подвергшимся преследованиям, так и медиа-проектам, направленным на информирование жителей Беларуси и независимым от властей страны. В качестве примера масс-медиа, заслуживающих усиления финансовой поддержки, были названы телеграм-канал Nexta, вещающий из Польши на Беларусь телеканал Belsat и Deutsche Welle.

Акция протеста в Беларуси, 2 ноября

Депутаты считают необходимым расширить программы стипендий для белорусских студентов, желающих учиться в Германии. Они предлагают правительству дать возможность получить высшее образование в ЕС тем студентам из Беларуси, кто был отчислен из вузов за участие в акциях протеста.

Помимо этого, депутаты предложили правительству Германии пересмотреть программы финансовой поддержки белорусской экономики по линии Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) таким образом, чтобы они шли "на пользу прежде всего гражданскому обществу, а не государственным структурам".

Немецкие либералы призывают запустить телеканал на русском языке

Принятая резолюция носит рекомендательный характер. Никаких конкретных сроков реализации отдельных ее положений не указано. В оппозиционной партии "Союз-90/"зеленые" обещают пристально следить за тем, как правительство ФРГ, подотчетное парламенту, будет выполнять рекомендации законодателей.

Одновременно на рассмотрение бундестага в первом чтении был внесен проект резолюции о "Противодействии пропаганде с помощью журналистики", его инициировала фракция либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП).

Либералы призывают правительство немедленно расширить производство контента на русском и белорусском языках, а также в максимально сжатые сроки запустить полноценный телеканал на русском языке. Эта резолюция на голосование не ставилась, а была передана на рассмотрение в профильный парламентский комитет по культуре и СМИ.

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