 Оппозиция узнала дату Всебелорусского народного собрания Лукашенко | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 16.11.2020

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Беларусь

Оппозиция узнала дату Всебелорусского народного собрания Лукашенко

На Всебелорусском народном собрании, напоминающем съезды КПСС, Лукашенко может попытаться легитимизировать свою власть, считает опозиционное Народное антикризисное управление.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Всебелорусское народное собрание (ВНС), созываемое Александром Лукашенко, может пройти 27-28 января. О предполагаемой дате сообщило в понедельник, 16 ноября, Народное антикризисное управление (НАУ) под руководством члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко в Telegram-канале.

При этом оппозиция раскритиковала повестку дня Всебелорусского собрания. "Обычно на собраниях власти рассказывают о своих достижениях. Очевидно, что в этот раз рассказывать будет не о чем: инфляция растет, зарплаты и пенсии тают, ВВП падает - планы с прошлого Всебелорусского народного собрания улетели в трубу. Зачем тогда тратить огромные деньги на содержание 2,5 тысячи министров, руководителей госпредприятий, председателей исполкомов и других делегатов собрания?" - говорится в заявлении.

Оппозиция опасается попытки Лукашенко легитимизировать власть

По мнению оппозиции, ВНС "больше напоминает съезды КПСС, когда никто ничего не обсуждает, а только единогласно поддерживает генеральную линию правительства", а власти намерены "и дальше имитировать демократию и диалог". Кроме того, с помощью Всебелорусского народного собрания правитель Беларуси Александр Лукашенко "попытается легитимизировать и свою власть", уверено НАУ.

Одновременно оппозиционеры подчеркнули, что в Беларуси по-прежнему избивают мирных протестующих, а в тюрьмах находятся политические заключенные. "Мы вместе должны сделать все, чтобы планы на Всебелорусское народное собрание остались только планами, потому что миллионы белорусов мечтают, чтобы в ночь с 31 декабря на 1 января в наших телевизорах был новый человек", - отмечается далее в заявлении.

Минск призвал Польшу выдать основателей Nexta и Nexta Live

Между тем МИД Беларуси призвал власти Польши выдать основателей Telegram-каналов Nexta  и Nexta Live Степана Путило и Романа Протасевича для привлечения их к уголовной ответственности. Нота с копией запросов, направленных Генпрокуратурой Беларуси польским властям, была передана временному поверенному в делах Республики Польша в Минске Мартину Войцеховскому, сообщило министерство иностранных дел в Минске.

Telegram-каналы Nexta и Nexta Live были основаны выходцем из Беларуси Степаном Путило, проживающим в настоящее время в Варшаве. Во время протестов в Беларуси, начавшихся после президентских выборов, Nexta стала наиболее популярным оппозиционным ресурсом в стране. В августе 2020 года Путило был объявлен властями Беларуси в международный розыск. В октябре после признания канала Nexta и его логотипа экстремистским было решено сменить его название на Hexta.

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    Автор: Владимир Дорохов


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