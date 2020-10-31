Как Германия собирается помочь политзаключенным в Беларуси

Председатель Германо-белорусской парламентской группы в бундестаге Марк Хауптман (Mark Hauptmann) выступил с инициативой взять шефство над политическими заключенными в Беларуси, чтобы добиться их освобождения. В интервью DW Хауптман рассказал, как работает эта программа и какие конкретные шаги, по его мнению, следует предпринять Германии и ЕС, чтобы поддержать гражданское общество в Беларуси.

DW: Господин Хауптман, вы предлагаете коллегам в бундестаге поддержать инициативу под названием WeStandBYyou. Расскажите о ней.

Марк Хауптман

Марк Хауптман: В августе мы стали свидетелями президентских выборов в Беларуси, которые не соответствовали ни германским, ни европейским стандартам честного и справедливого голосования. После этих выборов гражданское общество вышло на улицы с протестами, в которых приняли участие десятки и даже сотни тысяч человек. В свою очередь, режим Александра Лукашенко обошелся с этими людьми очень жестко, в результате чего более сотни демонстрантов стали политическими заключенными.

Как председатель Германо-белорусской парламентской группы в бундестаге я инициировал проект, в рамках которого мы берем шефство над этими политзаключенными. Данную программу мы осуществляем вместе с участниками Libereco, Partnership für Human Rights ("Libereco, Партнерство за права человека". - Ред.). Сотрудники этого проекта получают информацию непосредственно от белорусской правозащитной организации "Весна", которая на месте документирует данные о политических заключенных и подоплеке их дел.

- Какие отзывы об этой инициативе вы получаете от других депутатов бундестага?

- Очень хорошие. 56 депутатов заявили о желании взять шефство над политзаключенными в Беларуси. Нашим следующим шагом станет составление подходящих пар из заключенных и парламентариев на основе их биографий и политических взглядов. После этого мы начнем предпринимать усилия, чтобы добиться освобождения этих людей.

У нас - правительства и парламента ФРГ - есть три главные цели, которых мы добиваемся. Во-первых, мы говорим о том, что политических заключенных необходимо освободить. Во-вторых, нужно прекратить насилие против мирных демонстрантов на улицах. В первую очередь, речь идет о женщинах, которые выходят на мирные демонстрации ради своих мужчин с цветами в руках. То, что государство столь жестоко обращается с этими людьми, неприемлемо. Наша третья цель - это свободные и справедливые выборы, поскольку результаты прошедших выборов мы не признаем. Эти три цели находятся в центре нашего политического диалога, и шефство над политзаключенными в Беларуси, которое взяли на себя мои коллеги в бундестаге, служит цели их освобождения.

- Знаете ли вы о том, какую реакцию вызвал этот проект в Беларуси?

- Подобное шефство над политическими заключенными существовало и раньше. В его рамках мои коллеги пытались добиться разрешения посетить арестованных демонстрантов в тюрьме, однако получили отказ от белорусских властей. Но конечно тот факт, что столько депутатов (уже поддержали инициативу. - Ред.), усилит давление на белорусские власти и на посольство Беларуси в Берлине. Полагаю, что на фоне возросшего международного давления, особенно если мы переработаем список санкций ЕС, ситуация в Беларуси будет обсуждаться в бундестаге. Все это усилит давление на режим Лукашенко и не даст забыть этих людей, даже если сейчас, ближе к зиме, возможно, уже меньшее количество демонстрантов будет выходить на улицы из-за репрессий и страха потерять работу или быть посаженными в тюрьму. Мы хотим, чтобы о них не забыли, чтобы их ситуация сейчас оказалась в центре внимания.

- Следует ли, по вашему мнению, Западу вести переговоры с Лукашенко?

- Такие попытки мы предпринимали уже не раз. Я сам вместе с председателем ОБСЕ, премьер-министром Албании Эди Рама, постоянно поддерживал контакт (с белорусскими властями. - Ред.) и предлагал вести переговоры по каналам ОБСЕ, членом которой является и Россия, чтобы прийти к какому-то решению, которое можно было бы обсуждать. Обсуждать, как можно добиться этих целей - освобождения политзаключенных, отказа от насилия и организации диалога между Лукашенко и белорусскими властями с одной стороны и демонстрантами и гражданским обществом, - с другой. Но все усилия международного сообщества до сих пор не увенчались успехом в первую очередь потому, что белорусские власти отвергают нашу помощь и не идут на контакт.

- Со стороны кажется, что все попытки повлиять на ситуацию в Беларуси, которые предпринимали Германия или ЕС, - будь то шефство над политзаключенными или даже санкции - носили скорее символический характер. Вы считаете, с помощью таких мер можно добиться результата?

- Результат определенно будет. В Беларуси уже сейчас замечают, как реагирует международное сообщество и, в частности, Германия как важное государство Евросоюза. Демонстрирует ли ЕС единство? Какое влияние оказывают санкции на отдельных лиц? Все это учитывают в Беларуси. В конечном итоге, как мне кажется, по реакции Лукашенко видно, что режим начал нервничать, не знает, как остановить протесты. Недавно Лукашенко провел переговоры с заключенными в СИЗО. Но это не привело к тому, что по отношению к демонстрантам стали применять меньше насилия. Как раз наоборот, мы наблюдаем новую эскалацию репрессий.

Приведет ли давление на режим Лукашенко к успеху, станет понятно в течение ближайших месяцев. Но для нас как Европейского Союза с его глубоко укоренившейся идеей свободы, должно быть важно добиться того, чтобы судьба этих людей не была забыта. Недавно белорусская оппозиция стала лауреатом вручаемой Европарламентом премии Сахарова "За свободу мысли". Все эти отдельные фрагменты общей мозаики показывают, что здесь (в ЕС. - Ред.) предпринимаются разносторонние попытки осветить Беларусь светом свободы и демократии и осудить действия Лукашенко и его силовиков.

- С помощью каких практических шагов можно было бы поддержать белорусский народ?

- Прежде всего, нужно отметить, что это во многом внутренняя белорусская проблема, на которую сложно существенно повлиять извне. Конечно, можно с помощью СМИ привлечь внимание к тому, что происходит в стране. Можно усилить давление с помощью санкций, направленных против отдельных лиц, или с помощью парламентской программы шефства. Но в конечном итоге все равно будет необходим диалог между правительством и вышедшей на улицы оппозицией. Сам Лукашенко признает, что стране нужна реформа конституции. Важно принять участие в этом процессе.

Можно, конечно, сказать, что и нынешняя Конституция Беларуси не так уж и плоха. Ее просто нужно начать соблюдать. В действующей конституции уже прописаны важные права и свободы, к которым власти относятся наплевательски. Думаю, этот аспект нужно выдвинуть на первый план в том, что касается международной реакции на происходящее. С другой стороны, Запад и ЕС должны предложить Беларуси и экономическую поддержку. Полагаю, что в конечном итоге и здесь речь будет идти не о том, чтобы действовать против какого-либо партнера, например, России, а о том, как действовать вместе с Россией. Иначе найти решение проблемы Беларуси, которое в долгосрочной перспективе было бы приемлемым и для Москвы, не получится. Александром Лукашенко не доволен и президент РФ Владимир Путин. В последние недели он демонстрировал это весьма явственно.

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