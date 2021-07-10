Литва будет отправлять нелегалов на погранпункты с Беларусью

В соответствии с распоряжением министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, "чтобы защитить государственную границу и предотвратить въезд в Литву лиц, которые хотят пересечь ее нелегально, их будут обязывать пересечь границу в предназначенных для этого пунктах или подать прошение об убежище".
"Иностранцев приглашают в Беларусь - безопасную страну, где не ведутся никакие военные конфликты. Это означает, что иностранный гражданин, прибывший в Беларусь с целью туризма и воспользовавшийся услугами, ради которых он приехал в эту страну, должен покинуть ее точно таким же легальным способом. Однако прибывающих в Беларусь людей используют, чтобы организовать гибридную агрессию на границе с Литвой", - указано в заявлении МИД Литвы.
При этом в документе подчеркивается, что в Литве имеется эффективный процесс для подачи прошения об убежище, который можно использовать, легально пересекая границу и соблюдая международные требования.
Нелегальное пересечение границы - преступление
"Лица, которые умышленно пытаются пересечь границу в запрещенных местах, должны расцениваться как совершающие преступление - незаконный переход государственной границы", - подчеркнула в этой связи Билотайте.
2 августа Служба охраны госграницы (СОГГ) Литвы сообщила, что в настоящее время на погранзаставах этой страны временно размещены две тысячи нелегалов, перебравшихся на территорию балтийского государства со стороны Беларуси.
По данным МВД Литвы, с начала 2021 года 3832 мигранта нелегально пересекли белорусско-литовскую границу. Это в несколько раз выше, чем за весь 2020 год. Известно, что среди мигрантов, пытающихся нелегально пересечь литовскую границу со стороны Беларуси, особенно много граждан Ирака, Ирана и Сирии.
Стимулирование нелегальной миграции как метод гибридной войны
Из-за усиления потока нелегальной миграции со стороны Беларуси 2 июля Литва объявила в стране режим общенациональной чрезвычайной ситуациирежим общенациональной чрезвычайной ситуации. По мнению Агне Билотайте, сложившаяся ситуация - результат политики правителя Беларуси Александра Лукашенко, которая, возможно, означает начало гибридной войны. "Думаю, это попытка показать свою позицию не только Литве, но и ЕС. Может быть, так (власти Беларуси. - Ред.) пытаются добиться диалога", - цитировало Билотайте 19 июня литовское онлайн-издание Delfi.
Аналогичное мнение высказала 2 августа комиссар Еврокомиссии по внутренним делам Илва Йоханссон, прибывшая в этот день в Вильнюс для ознакомления с ситуацией на границе. "Это провокация режима Лукашенко, и мы должны показать, что свободного доступа на территорию ЕС нет. Литва, ЕС, страны Шенгена должны преградить нелегальный доступ в Шенгенское пространство. Вот почему мы, весь ЕС, поддерживаем Литву, чтобы мы могли защищать нашу общую границу с Беларусью", - сказала Йоханссон на пресс-конференции правительства Литвы.
В конце мая Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Евросоюза, членом которого является Литва.
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Остановка на старте
Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Евросоюзом установлены в августе 1992 года. В марте 1995-го в Брюсселе было подписано Cоглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС). Но после референдума 1996 года, резко расширившего полномочия президента, в следующем 1997-м ЕС приостановил ратификацию соглашения и ввел санкции в отношении высшего белорусского руководства.
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Основа разногласий
В основе разногласий Брюсселя и Минска – разная оценка итогов белорусских выборов. С 1996 года Евросоюз не считает их демократичными из-за несоответствия международным нормам. Не был признан законным и референдум 2004 года, давший Александру Лукашенко возможность выдвигаться в президенты без ограничений. Не устраивают ЕС также нарушения прав человека и репрессии против активистов и журналистов.
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Санкции за репрессии
Отношения Минска и Брюсселя серьезно обострились после разгона протестной акции в день выборов президента 19 декабря 2010 года. Либерализация 2007-2008 годов завершилась арестами соперников Лукашенко и судами над участниками протестов. Большую часть введенных после этого санкций в отношении Беларуси ЕС снял только в феврале 2016 года в ответ на освобождение политзаключенных.
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Посольские скандалы
Послы ЕС дважды покидали Беларусь. В июне 1998 года их выдворили из резиденций в поселке Дрозды под предлогом ремонта около резиденции Лукашенко. Дипломаты вернулись только в январе 1999 года. В феврале 2012-го 27 послов ЕС вновь выезжали из Минска на 2 месяца в знак солидарности с представителями Польши и ЕС, которым белорусская сторона предложила поехать "в свои столицы для консультаций".
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Сотрудничество в "Восточном партнерстве"
Еще в 2009 году Беларусь вместе с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдавией и Украиной была приглашена в программу ЕС "Восточное партнерство" (ВП). Но выяснилось, что Минск не претендует на интеграцию с Европой, заинтересован исключительно в прагматическом сотрудничестве в экономике и не намерен придерживаться одного из главных приоритетов ВП – демократизации.
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"Евронест" - без депутатов из Беларуси
1-я парламентская ассамблея "Евронест" ВП прошла в мае 2011 года в Брюсселе без парламентариев из Беларуси. Те обиделись, что вместе с 5 депутатами от РБ пригласили и 5 представителей гражданского общества. На 6-й сессии "Евронеста" в Киеве 30 октября - 1 ноября 2017 года, как и на других, также не было официальной делегации, зато из Минска была приглашена большая группа оппозиционеров.
История отношений Беларуси и Евросоюза
Минск не устраивает формат
Президент Лукашенко не поехал осенью 2017 года на саммит ВП, хотя впервые получил приглашение после снятия санкций. Официальное толкование - формат сотрудничества не предполагает высокого уровня представительства. Делегацию возглавил руководитель МИД РБ Владимир Макей. Наблюдатели же объясняют отказ от поездки отсутствием бонусов, на которые надеялся Лукашенко, и страхом перед гневом Москвы.
История отношений Беларуси и Евросоюза
Сотрудничество есть, а договора нет
Беларусь – единственная из 6 стран-участниц ВП, не имеющая соглашения о сотрудничестве c ЕС. Отношения до сих пор регулируются договором СССР и Европейского экономического сообщества 1989 года. Минск хотел бы подписать с Брюсселем программу "Приоритеты партнерства". Это соглашение – всего лишь рамочный документ и в отличие от соглашения об ассоциации не устанавливает глубоких форм взаимодействия.
История отношений Беларуси и Евросоюза
Экономическое партнерство
Евросоюз для Беларуси – второй по важности торговый партнер после России. На долю ЕС приходится треть всей торговли страны. На экспорт идут в основном нефтепродукты. Товарооборот с ЕС в 1-м квартале 2017-го увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5,6% – до 2,9 млрд долларов. Положительное сальдо 302 млн долларов. Правда, за предыдущие 3 года объем товарооборота упал почти вдвое.
История отношений Беларуси и Евросоюза
Помощь от Евросоюза
С 2014 по 2017 год пакет помощи ЕС для Беларуси составил 91,5 млн евро. Финансируются совместные проекты в сфере охраны окружающей среды, энергетики, обустройства границ. Национальный план по правам человека, принятый при содействии ЕС, заложил основу для внутренних реформ. Ведутся переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии. Действует программа Erasmus+ для студентов и преподавателей.
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Упрощение визового режима
9 апреля 2020 года президент Беларуси Лукашенко подписал закон, принятие которого завершило процесс ратификации соглашения с Евросогюзом об упрощении визового режима. Среди прочего оно предусматривает снижение стоимости шенгенской визы для белорусов до 35 евро и установление максимального срока принятия решения о выдаче визы - 10 дней.
Автор: Галина Петровская
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Протесты против палаточного городка для беженцев в Литве