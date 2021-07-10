 Литва будет отправлять нелегалов на погранпункты с Беларусью | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 03.08.2021

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Беларусь

Литва будет отправлять нелегалов на погранпункты с Беларусью

"Лица, умышленно пересекающие границу в не предназначенных для этого местах, должны расцениваться как совершающие преступление - незаконный переход государственной границы", заявила глава МВД Литвы.

Белорусско-литовская граница

Белорусско-литовская граница

Мигрантов, нелегально перебирающихся в Литву со стороны Беларуси, будут разворачивать и отправлять обратно на международные пункты пересечения границы. Об этом говорится в пресс-релизе МВД Литвы, обнародованном в понедельник, 2 августа.

В соответствии с распоряжением министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, "чтобы защитить государственную границу и предотвратить въезд в Литву лиц, которые хотят пересечь ее нелегально, их будут обязывать пересечь границу в предназначенных для этого пунктах или подать прошение об убежище".

"Иностранцев приглашают в Беларусь - безопасную страну, где не ведутся никакие военные конфликты. Это означает, что иностранный гражданин, прибывший в Беларусь с целью туризма и воспользовавшийся услугами, ради которых он приехал в эту страну, должен покинуть ее точно таким же легальным способом. Однако прибывающих в Беларусь людей используют, чтобы организовать гибридную агрессию на границе с Литвой", - указано в заявлении МИД Литвы.

При этом в документе подчеркивается, что в Литве имеется эффективный процесс для подачи прошения об убежище, который можно использовать, легально пересекая границу и соблюдая международные требования.

Нелегальное пересечение границы - преступление

"Лица, которые умышленно пытаются пересечь границу в запрещенных местах, должны расцениваться как совершающие преступление - незаконный переход государственной границы", - подчеркнула в этой связи Билотайте.

2 августа Служба охраны госграницы (СОГГ) Литвы сообщила, что в настоящее время на погранзаставах этой страны временно размещены две тысячи нелегалов, перебравшихся на территорию балтийского государства со стороны Беларуси.

По данным МВД Литвы, с начала 2021 года 3832 мигранта нелегально пересекли белорусско-литовскую границу. Это в несколько раз выше, чем за весь 2020 год. Известно, что среди мигрантов, пытающихся нелегально пересечь литовскую границу со стороны Беларуси, особенно много граждан Ирака, Ирана и Сирии.

Стимулирование нелегальной миграции как метод гибридной войны

Из-за усиления потока нелегальной миграции со стороны Беларуси 2 июля Литва объявила в стране режим общенациональной чрезвычайной ситуациирежим общенациональной чрезвычайной ситуации. По мнению Агне Билотайте, сложившаяся ситуация - результат политики правителя Беларуси Александра Лукашенко, которая, возможно, означает начало гибридной войны. "Думаю, это попытка показать свою позицию не только Литве, но и ЕС. Может быть, так (власти Беларуси. - Ред.) пытаются добиться диалога", - цитировало Билотайте 19 июня литовское онлайн-издание Delfi.

Аналогичное мнение высказала 2 августа комиссар Еврокомиссии по внутренним делам Илва Йоханссон, прибывшая в этот день в Вильнюс для ознакомления с ситуацией на границе. "Это провокация режима Лукашенко, и мы должны показать, что свободного доступа на территорию ЕС нет. Литва, ЕС, страны Шенгена должны преградить нелегальный доступ в Шенгенское пространство. Вот почему мы, весь ЕС, поддерживаем Литву, чтобы мы могли защищать нашу общую границу с Беларусью", - сказала Йоханссон на пресс-конференции правительства Литвы.

В конце мая Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Евросоюза, членом которого является Литва.

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    Автор: Галина Петровская


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