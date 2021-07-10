 В Литве погранзаставы заполнены мигрантами до предела | Новости из Германии о Европе | DW | 02.08.2021

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Европа

В Литве погранзаставы заполнены мигрантами до предела

На погранзаставах Литвы сейчас временно размещены две тысячи мигрантов, перебравшихся в страну из Беларуси. Вильнюс рассматривает возможность обращения к другим членам ЕС за помощью в размещении нелегалов.

Белорусско-литовская граница

Белорусско-литовская граница

В Литве достигнут предел возможностей по размещению мигрантов на погранзаставах. Об этом объявил в понедельник, 2 августа, глава Службы охраны госграницы (СОГГ) Литвы Рустамас Любаевас.

"Все погранзаставы в настоящее время заполнены, пришлось и в субботу, и в воскресенье решать вопрос по размещению этих людей, видим, что пока возможности переместить нелегальных мигрантов из пограничных подразделений нет, <…> мы подошли к пределу наших возможностей", - сказал Любаевас в эфире радиостанции Lietuvos radijas.

По данным СОГГ, в настоящее время на погранзаставах Литвы временно размещены две тысячи нелегалов, перебравшихся на территорию ЕС из Беларуси. Только с полуночи до утра 2 августа белорусско-литовскую границу нелегально пересекли 109 мигрантов, а 1 августа их количество стало рекордным: 289 человек.

В настоящий момент Литва обсуждает возможность обращения за помощью в размещении мигрантов к другим странам Европейского Союза. При этом, по словам премьер-министра страны Ингриды Шимоните, когда именно будет подано такое обращение, еще не решено. Ожидается, что Вильнюс выступит с ним, "если ситуацией станет сложно управлять".

Нелегальная миграция в Литву из Беларуси

С начала 2021 года литовскую границу со стороны Беларуси нелегально пересекли уже около 4000 человек. Это в несколько раз выше, чем за весь 2020 год. По данным пограничной службы балтийского государства, среди мигрантов, пытающихся нелегально пересечь литовскую границу со стороны Беларуси, особенно много граждан Ирака, Ирана и Сирии.

Из-за усиления потока нелегальной миграции со стороны Беларуси 2 июля Литва объявила в стране режим общенациональной чрезвычайной ситуации. По мнению министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сложившаяся ситуация - результат политики правителя Беларуси Александра Лукашенко, которая, возможно, означает начало гибридной войны. "Думаю, это попытка показать свою позицию не только Литве, но и ЕС. Может быть, так (власти Беларуси. - Ред.) пытаются добиться диалога", - цитировало Билотайте 19 июня литовское онлайн-издание Delfi.

Аналогичное мнение высказала 2 августа комиссар Еврокомиссии по внутренним делам Илва Йоханссон, прибывшая в Литву для ознакомления с ситуацией на границе. "Это провокация режима Лукашенко, и мы должны показать, что нет свободного доступа на территорию ЕС. Литва, ЕС, страны Шенгена должны преградить нелегальный доступ в Шенгенское пространство. Вот почему мы, весь ЕС, поддерживаем Литву, чтобы мы могли защищать нашу общую границу с Беларусью", - сказала Йоханссон на пресс-конференции правительства Литвы.

В конце мая Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Евросоюза, членом которого является Литва.

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    Автор: Галина Петровская


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