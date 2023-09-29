В Швеции выходцу из РФ запросили 5 лет по делу о шпионаже

Прокуратура Швеции потребовала приговорить гражданина страны российского происхождения Сергея Скворцова к тюремному заключению сроком до пяти лет по обвинению в передаче западных технологий российским военным, сообщает агентство AFP в четверг, 28 сентября.

Скворцов, арестованный в ноябре 2022 года, живет в Швеции с 1990-х годов и управляет компаниями по импорту и экспорту. Этот свой бизнес он использовал, чтобы незаконно добывать информацию и технологии, которые он передавал ГРУ, говорится в обвинительном заключении. Прокуроры считает, что Скворцов был частью обширной российской сети, созданной для получения технологий, недоступных Москве из-за санкций.

Мужчине предъявлены обвинения по двум пунктам о "незаконной разведывательной деятельности" против США и Швеции на протяжении более десяти лет. Большая часть трехнедельного судебного процесса проходила за закрытыми дверями по соображениям национальной безопасности. Свидетелями по нему в числе прочих выступили агент американского ФБР и представители шведских спецслужб.

Скворцов отрицает все обвинения

"Он является агентом по закупкам российского военного комплекса и его разведывательного подразделения ГРУ. У России есть потребность в электронных технологиях. Есть российская система закупок, и этой системой управляют спецслужбы. Скворцов и две его компании являются частью этой системы", - заявил прокурор Хенрик Олин. Сам Скворцов заявил, что невиновен.

Скворцов и его супруга были задержаны в пригороде Стокгольма в ноябре 2022 года. Со времени задержания мужчина находится под стражей, его жена была отпущена по итогам расследования без предъявления ей обвинений. Приговор будет оглашен 26 октября.

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