В Швеции начался суд над вероятным российским шпионом

Гражданина Швеции российского происхождения Сергея Скворцова судят за передачу ГРУ западных технологий. Ему грозит срок до 4 лет лишения свободы.

В Стокгольме начался судебный процесс в отношении шведского гражданина российского происхождения Сергея Скворцова, который обвиняется в "масштабной незаконной разведывательной деятельности" против Швеции и США. Первое заседание суда состоялось в понедельник, 4 сентября.

60-летнему Скворцову инкриминируют передачу западных технологий российским военным. Прокурор Хенрик Олин, выступая на первом заседании, назвал подсудимого "агентом по закупкам". Скворцову грозят до четырех лет заключения, его адвокат отрицает вину подзащитного.

Скворцов и его супруга были задержаны в пригороде Стокгольма в ноябре 2022 года. Со времени задержания мужчина находится под стражей, его супруга была отпущена по итогам расследования без предъявления ей обвинений.

В чем шведская прокуратура обвиняет Скворцова

По данным шведской прокуратуры, Скворцов с 1 июля 2014-го по ноябрь 2022 года "тайно и с использованием мошеннических средств осуществлял деятельность в интересах российского государства с целью получения информации, раскрытие которой иностранной державе могло создать угрозу для безопасности Швеции".

Скворцов пользовался своим бизнесом в сфере импорта-экспорта, чтобы незаконно добывать информацию и технологии, которые он передавал ГРУ, говорится в обвинительном заключении. Он также собирал данные о том, как добывать "различные предметы для российского государства и вооруженных сил, которые не могли быть получены на открытом рынке из-за санкций". Сергей Скворцов жил в Швеции на протяжении 25 лет, а в 2012 году приобрел шведское гражданство.

Судебное разбирательство запланировано до 25 сентября. В целях нацбезопасности часть процесса пройдет за закрытыми дверями. Среди свидетелей будет, среди прочих, агент американского ФБР, а также представители шведских спецслужб. А одним из доказательств станут электронные письма российского Минобороны в адрес Скворцова, отмечает агентство AFP.

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