 Сейм Латвии согласился на преследование депутата Адамсонса | Новости из Германии о Европе | DW | 09.12.2021

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Европа

Сейм Латвии согласился на преследование депутата Адамсонса

Бывший глава МВД Янис Адамсонс подозревается в шпионаже в пользу России. Генеральная прокуратура Латвии попросила парламент дать разрешение на его уголовное преследование.

Столица Латвии Рига

Столица Латвии Рига

В Латвии парламент разрешил уголовное преследование бывшего министра внутренних дел, депутата Яниса Адамсонса, подозреваемого в шпионаже в пользу России. "Сейм вынес решение о согласии на преследование после заслушивания отчета Комиссии сейма по мандату, этике и представлениям", - говорится в пресс-релизе латвийского парламента, обнародованном в четверг, 9 декабря. В поддержку данного решения проголосовали 60 депутатов, 18 были против.

Генеральная прокуратура Латвии запросила у Cейма согласие на уголовное преследование Яниса Адамсонса в связи с обвинениями против этого депутата в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 85, ч. 1 ст. 180 и ч. 2 ст. 233 статьи Уголовного закона Латвии. Еще в июне Cейм дал разрешение на обыск по месту жительства и работы Адамсонса, его задержание, арест и другие меры пресечения, а также на осмотр предметов, изъятых в результате задержания и обыска.

Обвинения в адрес Адамсонса

16 июня стало известно, что в рамках дела Адамсонса задержан еще один фигурант - гражданин России. По информации Латвийского телевидения, Адамсонс подозревается в передаче информации России на протяжении четырех последних лет. Согласно неофициальным данным, Адамсонс передавал Москве общедоступные документы - различные поправки к законам, информацию об армейских закупках и бюджете и о ситуации на восточной границе Латвии.

Кроме того, следствие подозревает депутата в передаче России данных о позиции Балтийской ассамблеи (совещательный орган по сотрудничеству между парламентами Эстонии, Латвии и Литвы - Ред.) в отношении проекта германо-российского газопровода "Северный поток - 2". При этом Адамсонс предположительно использовал для передачи информации свой парламентский компьютер.

Служба государственной безопасности подозревает экс-главу МВД по более чем 40 эпизодам шпионажа. В октябре суд Видземского предместья Риги принял решение оставить Адамсонса под арестом. После ареста Янис Адамсонс вышел из социал-демократической партии "Согласие", от которой был избран в парламент, но не сложил мандат депутата Сейма. Согласно сообщениям, находящийся под стражей Адамсонс серьезно болен.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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