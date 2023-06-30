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Хоккеист из РФ арестован в Польше по обвинению в шпионаже

Марина Барановская
10 мин. назад

Польский суд арестовал на три месяца россиянина, собиравшего информацию о критической инфраструктуре в ряде воеводств. Его имя не сообщается, но по некоторым данным, речь может идти о хоккеисте Максиме Сергееве.

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Силуэт мужчины на фоне мишени
Фото: Franziska Gabbert/dpa Themendienst/picture alliance

Российского хоккеиста, играющего за одну из польских команд в Первой лиге, задержали по обвинению в шпионаже. Об этом сообщило агентство внутренней безопасности Польши в пятницу, 30 июня. По данным спецслужбы, россиянин находился в Польше с октября 2021 года и занимался сбором информации "об объектах критической инфраструктуры в нескольких воеводствах".

Генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что задержанный гражданин РФ - 14-й обнаруженный агент российской шпионской сети. Суд принял решение об аресте россиянина на три месяца. Польское агентство печати отмечает, что задержание произошло в Силезском воеводстве на юге страны еще 11 июня, а двумя днями позже суд вынес вердикт об аресте, но известно об этом стало лишь 30 июня.

Имя хоккеиста и другие подробности не сообщаются, при этом, по данным Gazeta Wyborcza, задержанного зовут Максим С. Сайт "Радио Свобода", в свою очередь, указывает, что в польской команде первого дивизиона "Заглембе" из Сосновца в Силезии с 2021 года играет 20-летний российский защитник Максим Сергеев.

Кремль обвинил Польшу в русофобии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти пока не располагают деталями задержания российского хоккеиста. По его словам, посольство РФ в Польше в настоящее время выясняет информацию. Арест россиянина по подозрению в шпионаже Песков связал с "оголтелой русофобской позицией польских властей", указывает "Интерфакс".

МИД РФ, в свою очередь, уже выразил протест польской стороне в связи с задержанием хоккеиста. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сказала, что посольство РФ в Варшаве уточняет детали и что "российскому гражданину будет оказана вся необходимая помощь".

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