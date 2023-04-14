В Швеции задержана россиянка по подозрению в шпионаже

На нефтеперерабатывающем заводе в Гетеборге задержана работающая на нем россиянка. Ее подозревают в промышленном шпионаже.

В шведском Гетеборге по подозрению в промышленном шпионаже задержана гражданка России. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает шведский телеканал TV4.

Задержание произошло в четверг на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem, где и работала россиянка. По сведениям телеканала, по этому делу был проведен обыск и были допрошены несколько человек - более конкретных подробностей нет. Источники телеканала отмечают, что задержание произошло по подозрению именно в промышленном шпионаже.

После полномасштабного вторжения России в Украину в Финляндии, Швеции и Норвегии обострилась борьба с российской разведкой. В январе суд в Швеции признал двух братьев виновными в шпионаже в пользу России. Один из них приговорен к пожизненному заключению, второй - к девяти годам и 10 месяцам тюрьмы.

Министерство иностранных дел Норвегии объявило 13 апреля о том, что высылает из страны 15 сотрудников российского посольства, занимающихся "деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом". Финляндия же 4 апреля вступила в НАТО. Процедуру по вступлению в НАТО продолжает и Швеция.

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