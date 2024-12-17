Покушения на военных и пропагандистов РФ. Что известно

Убийство в Москве генерала Кириллова - не первый случай, когда подозреваемый в военных преступлениях погибает при подобных обстоятельствах. DW собрала факты.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов и его помощник были убиты в Москве 17 декабря. Это произошло вследствие срабатывания самодельного взрывного устройства, заложенного в стоящий рядом с подъездом жилого дома самокат.

Убийство Кириллова - операция Службы безопасности Украины, заявил источник в спецслужбе в сообщении для DW и других СМИ. Днем ранее СБУ сообщила военному РФ о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. По информации спецслужбы, Кириллов ответственен за применение армией РФ запрещенного химического оружия против украинских военных. В то же время, в начале полномасштабного российского вторжения Кириллов распространял ничем не подкрепленные заявления о том, что Украина якобы разрабатывает биологическое оружие.

Эксперт: "Ликвидация военнослужащего - это не теракт"

РФ расследует убийство Кириллова как террористический акт. Однако, по мнению эксперта украинской негосударственной аналитической организации "Центр Разумкова" Алексея Мельника, это больше похоже на диверсию. "Если это работа спецслужб, то это не террористический акт, - в комментарии DW сказал эксперт. - Когда два государства находятся в состоянии войны и проведена ликвидация военнослужащего сил противника, это должно классифицироваться как диверсионный акт".

Мельник рассматривает несколько версий организации убийства - проникновение представителей украинских спецслужб на территорию РФ, привлечение "спящих агентов" и вербовку российских граждан. "Интересы могут быть разными - начиная с материального и заканчивая использованием идеологических предпочтений", - добавил эксперт. По его мнению, у украинских спецслужб "достаточно опыта и возможностей", чтобы провести подобную операцию.

Не первая внезапная смерть российских военных

Официально СБУ не брала на себя ответственность ни за убийство Кириллова, ни за гибель в прошлом других российских военных при схожих обстоятельствах. Об этом становится известно только от источников СМИ в украинской спецслужбе. Так, в ноябре этого года в аннексированном РФ Крыму взорвали автомобиль с руководителем штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота РФ Валерием Транковским. Вскоре СМИ со ссылкой на источник в СБУ сообщили, что это убийство является операцией спецслужбы.

По информации источника, Транковский отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по украинским гражданским объектам. В частности, он руководил обстрелом Винницы в июле 2022 года, в результате чего погибли 29 гражданских, утверждают в СБУ.

Кроме того, осенью прошлого года в оккупированном Россией Бердянске Запорожской области взорвали автомобиль с четырьмя работниками Федеральной службы безопасности РФ. Среди погибших - "российский военный преступник, совершавший зверские пытки местных граждан Украины", заявили в Главном управлении разведки минобороны Украины. По информации ГУР, к убийству причастны "представители украинского движения".

Гибель подозреваемых в госизмене Украине

Внезапная смерть при схожих обстоятельствах постигает не только россиян, но и украинских граждан, подозреваемых в государственной измене и военных преступлениях. Так, в начале декабря этого года в оккупированном РФ Донецке взорвали автомобиль с экс-начальником Еленовской колонии Сергеем Евсюковым и его женой. Евсюков погиб, а его жена потеряла ногу.

Летом СБУ сообщила Евсюкову и его бывшему первому заместителю Дмитрию Нейолову о подозрении в жестоком обращении с военнопленными. По данным следствия, оба причастны к гибели украинских военнопленных в результате взрывов на территории Еленовской колонии в июле 2022 года.

А в октябре в оккупированном россиянами Энергодаре в результате срабатывания взрывного устройства под автомобилем погиб еще один гражданин Украины - "начальник физической охраны" Запорожской атомной электростанции Андрей Короткий. По данным ГУР, Короткий "участвовал в репрессиях персонала атомной электростанции, военных преступлениях против гражданских граждан временно оккупированного Энергодара".

Илья Кива Фото: Yuliia Ovsiannikova/Avalon/Photoshot/picture alliance /

В декабре 2023 под Москвой застрелили Илью Киву, бывшего депутата Верховной рады Украины от запрещенной ныне политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". В прошлом он был советником экс-главы МВД Арсена Авакова и возглавлял Социалистическую партию Украины. В начале полномасштабного вторжения Кива уехал из Украины и стал высказываться в поддержку РФ. По информации ряда СМИ, цитирующих источники в спецслужбах, убийство Кивы также является спецоперацией СБУ. В преддверии убийства украинский суд признал Киву виновным в ряде уголовных правонарушений, в частности госизмене. Его заочно приговорили к 14 годам лишения свободы и объявили в международный розыск.

Покушения на российских пропагандистов

Несколько покушений было совершено и на российских пропагандистов. Весной 2023 года на трассе в Нижегородской области России взорвали автомобиль политика и писателя Захара Прилепина. Водитель автомобиля погиб, а Прилепин получил ранения. Он участвовал в первой и второй российско-чеченской войнах, с 2014 года поддерживал пророссийских боевиков в Донбассе. В 2017 году СБУ объявила Прилепину подозрение в участии в деятельности террористической организации и финансировании терроризма.

Захар Прилепин Фото: Pavel Kashaev/Russian Look/IMAGO

Еще раньше, летом 2022 года, была убита Дарья Дугина, публицистка и сторонница войны РФ против Украины. Женщину взорвали в автомобиле, принадлежавшем ее отцу Александру Дугину, которого называют главным идеологом Кремля.

Позже ФСБ заявила о раскрытии дела, объявив, что за преступлением стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей назвали гражданку Украины, которая вскоре уехала из РФ. Украинские власти отвергли эти обвинения.