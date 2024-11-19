  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

ФСБ сообщила о задержаниях по делу о взрыве авто в Крыму

Александра Иванова
19 ноября 2024 г.

ФСБ задержала мужчину и женщину по подозрению в причастности к подрыву в Севастополе автомобиля капитана 1 ранга Черноморского флота РФ Валерия Транковского. Они дали признательные показания.

https://p.dw.com/p/4n9i6
Один из кораблей Черноморского флота РФ в Севастополе (фото из архива)
Один из кораблей Черноморского флота РФ в Севастополе (фото из архива)Фото: ITAR-TASS/IMAGO

Федеральная служба безопасности задержала в аннексированном Крыму двух граждан России - мужчину и женщину, - которые, по данным следствия, взорвали 13 ноября в Севастополе автомобиль офицера Черноморского флота РФ капитана 1-го ранга Валерия Транковского. Сообщение спецслужбы об этом  обнародовано на ее сайте во вторник, 19 ноября.

Указывается, что речь идет о жительнице Севастополя 1986 года рождения и жителе Ялты 1977 года рождения. ФСБ считает, что убийство Транковского было совершено по заданию Службы безопасности Украины (СБУ): женщина "осуществляла наблюдение за российским офицером в целях установления места его проживания, используемого транспортного средства и маршрутов передвижения", а мужчина "собрал самодельное взрывное устройство из компонентов, переданных ему кураторами через тайники, установил под днище автомобиля и дистанционно осуществил его подрыв во время следования офицера к месту службы".

ФСБ: К покушению на Транковского причастна СБУ

По данным ФСБ, убийство Транковского спланировал и организовал начальник 5 Управления Департамента контрразведки СБУ полковник Юрий Мурилев под руководством заместителя председателя СБУ генерал-майора Александра Поклада.

Спецслужба сообщила также, что задержанные дали признательные показания и что при обыске в гараже мужчины обнаружено еще одно "готовое к использованию самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества 1,2 кг в тротиловом эквиваленте".

13 ноября, в день покушения, французское агентство AFP написало со ссылкой на источники, что к подрыву автомобиля Валерия Транковского в Севастополе причастна СБУ. В тот же день Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Кем был Валерий Транковский

Выпускник Военно-морской академии имени адмирала Н. Г. Кузнецова Валерий Транковский был начальником штаба 41-й бригады ракетных катеров, которая участвует в войне в Украине: ее корабли наносят по украинской территории удары ракетами "Калибр" и "Малахит". В базе данных украинского сайта "Миротворец" 47-летний офицер фигурировал как военный преступник. Издание "Агентство. Новости" пишет, что по меньшей мере к концу 2022 года Транковский был назначен на должность командира этой бригады.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Флаги Европейского Союза и Украины на акции солидарности с Киевом у Бранденбургских ворот в Берлине

Тысяча дней войны России против Украины

Тысяча дней войны России против Украины

Украина отражает российскую агрессию более двух с половиной лет. Основные моменты этой тысячи дней - в фотогалерее DW.
Конфликты19 ноября 2024 г.17 фото
external

"Крыма больше нет": каким видит конец войны администрация Трампа. DW Новости (09.11.2024)

"Крыма больше нет": каким видит конец войны администрация Трампа. DW Новости (09.11.2024)

Российская армия ночью обстреляла Харьков и Одессу. В результате погиб один человек, ранены еще 13. Украинские дроны обстреляли город Алексин в Тульской области. Там находится производство пороха. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что во время разговора Трампа с Зеленским на линии был также бизнесмен Илон Маск. Он заверил, что и дальше будет поддерживать Украину.
9 ноября 2024 г.30:00 мин.
Крымский мост (фото из архива)

Минобороны РФ заявило об отражении массированного удара ATACMS по Крымскому мосту

Минобороны РФ заявило об отражении массированного удара ATACMS по Крымскому мосту

Минобороны России заявило, что ночью по Крымскому мосту были выпущены 12 ракет ATACMS. Ведомство утверждает, что все они были сбиты.
Конфликты16 августа 2024 г.
Показать еще