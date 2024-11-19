ФСБ сообщила о задержаниях по делу о взрыве авто в Крыму

ФСБ задержала мужчину и женщину по подозрению в причастности к подрыву в Севастополе автомобиля капитана 1 ранга Черноморского флота РФ Валерия Транковского. Они дали признательные показания.

Федеральная служба безопасности задержала в аннексированном Крыму двух граждан России - мужчину и женщину, - которые, по данным следствия, взорвали 13 ноября в Севастополе автомобиль офицера Черноморского флота РФ капитана 1-го ранга Валерия Транковского. Сообщение спецслужбы об этом обнародовано на ее сайте во вторник, 19 ноября.

Указывается, что речь идет о жительнице Севастополя 1986 года рождения и жителе Ялты 1977 года рождения. ФСБ считает, что убийство Транковского было совершено по заданию Службы безопасности Украины (СБУ): женщина "осуществляла наблюдение за российским офицером в целях установления места его проживания, используемого транспортного средства и маршрутов передвижения", а мужчина "собрал самодельное взрывное устройство из компонентов, переданных ему кураторами через тайники, установил под днище автомобиля и дистанционно осуществил его подрыв во время следования офицера к месту службы".

ФСБ: К покушению на Транковского причастна СБУ

По данным ФСБ, убийство Транковского спланировал и организовал начальник 5 Управления Департамента контрразведки СБУ полковник Юрий Мурилев под руководством заместителя председателя СБУ генерал-майора Александра Поклада.

Спецслужба сообщила также, что задержанные дали признательные показания и что при обыске в гараже мужчины обнаружено еще одно "готовое к использованию самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества 1,2 кг в тротиловом эквиваленте".

13 ноября, в день покушения, французское агентство AFP написало со ссылкой на источники, что к подрыву автомобиля Валерия Транковского в Севастополе причастна СБУ. В тот же день Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Кем был Валерий Транковский

Выпускник Военно-морской академии имени адмирала Н. Г. Кузнецова Валерий Транковский был начальником штаба 41-й бригады ракетных катеров, которая участвует в войне в Украине: ее корабли наносят по украинской территории удары ракетами "Калибр" и "Малахит". В базе данных украинского сайта "Миротворец" 47-летний офицер фигурировал как военный преступник. Издание "Агентство. Новости" пишет, что по меньшей мере к концу 2022 года Транковский был назначен на должность командира этой бригады.