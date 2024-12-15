Жителя Донецка задержали по делу о подрыве автомобиля

В "ДНР" задержали мужчину, подозреваемого в подрыве авто экс-начальника Еленовской колонии Сергея Евсюкова. На допросе он признался, что Украина обещала ему за это 10 000 долларов.

Пророссийские "власти" так называемой "ДНР" задержали жителя Донецка, которого они подозревают в причастности к подрыву автомобиля, произошедшему в центре города 9 декабря. Об этом сообщил в воскресенье, 15 декабря, Telegram-канал "Следком ДНР" .

"По данным следствия, подозреваемый, находясь возле жилого дома по улице Университетская в городе Донецке, с целью убийства местного жителя разместил под его транспортное средство самодельное взрывное устройство, - говорится в посте. - Утром 9 декабря текущего года, когда собственники подошли к автомобилю, оно сдетонировало, в результате один потерпевший от полученных телесных повреждений скончался, второму потерпевшему оказана медицинская помощь".

Отмечается, что в ходе допроса фигурант дела признался, что "действовал по указанию украинских спецслужб". По данным следствия, за подрыв автомобиля ему обещали 10 000 долларов США.

Telegram-канал Baza напоминает, что в результате подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser на Университетской улице в Донецке 9 декабря погиб экс-начальник Еленовской колонии "ДНР" Сергей Евсюков.

Взрыв в колонии в Еленовке

В конце июля 2022 года в одном из бараков бывшей исправительной колонии №120 в поселке Еленовка, расположенной на территории самопровозглашенной "ДНР", произошел взрыв. В этот момент в колонии содержались украинские военнопленные. В результате взрыва 53 человека погибли и более 100 были ранены.

РФ и Украина возложили ответственность за случившееся друг на друга. Москва утверждала, что пленные погибли в результате ракетного удара, нанесенного Украиной из РСЗО HIMARS. Киев заявлял, что взрыв произошел внутри колонии в результате применения термобарического оружия - боеприпаса, распыляющего в воздухе аэрозоль, который затем поджигается и детонирует. В июле 2024 года Служба безопасности Украины объявила о подозрении бывшему начальнику колонии в Еленовке Сергею Евсюкову и его бывшему первому заместителю Дмитрию Неелову.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в октябре 2023 года опубликовало доклад, согласно которому взрыв в Еленовке не был результатом запуска ракеты HIMARS украинской армией. Анализ имеющихся фото- и видеоматериалов показал, что повреждения казарм, по всей видимости, соответствуют удару, нанесенному с востока. РФ держала военнопленных в колонии в непосредственной близости от линии фронта, подвергая их опасности, что противоречит положениям международного гуманитарного права, касающимся безопасности военнопленных, заявили в ООН.