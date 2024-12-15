Российские военные подняли флаг РФ в Курахово под Донецком

Город Курахово находится на административной границе самопровозглашенной "ДНР". Бои за него шли с осени 2024 года.

Российские военнослужащие установили флаг РФ на администрации города Курахово в Покровском районе Донецкой области Украины. Об этом сообщил Z-блогер Григорий Вдовин, ведущий Telegram-канал "Заеzжий корреспондент". "Администрация находится на юго-западе центральной части города, а значит, с высокой долей вероятности, ВСУ выбиты на промку (в промышленную зону города. - Ред.)", - написал Вдовин в субботу, 14 декабря.

OSINT-проект DeepState, близкий к министерству обороны Украины, опубликовал в Telegram карту, судя по которой ВС РФ контролируют почти всю территорию Курахово. Проект сообщил 14 декабря, что россияне заняли населенные пункты Веселый Гай, Елизаветовка, Романовка и ведут бои за Успеновку. "Если информация подтвердится, это будет означать, что украинские военные сумели избежать окружения, однако потеряли территорию южнее Курахова", - поясняет Радио Свобода .

Для Москвы "Курахово - это некий символ того, что мы (ВС РФ. - Ред.) вышли к административной границе "ДНР", заявил в беседе с прокремлевским онлайн-изданием Lenta.ru полковник в отставке Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.

Издание напоминает, что бои за Курахово идут с осени 2024 года, а до начала военных действий в городе проживали около 19 тысяч человек.