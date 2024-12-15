  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
КонфликтыУкраина

Российские военные подняли флаг РФ в Курахово под Донецком

Александра Иванова
15 декабря 2024 г.

Город Курахово находится на административной границе самопровозглашенной "ДНР". Бои за него шли с осени 2024 года.

https://p.dw.com/p/4oAHH
Российские военные под Покровском, декабрь 2024 года
Российские военные под Покровском, декабрь 2024 годаФото: Stanislav Krasilnikov/SNA/IMAGO

Российские военнослужащие установили флаг РФ на администрации города Курахово в Покровском районе Донецкой области Украины. Об этом сообщил Z-блогер Григорий Вдовин, ведущий Telegram-канал "Заеzжий корреспондент". "Администрация находится на юго-западе центральной части города, а значит, с высокой долей вероятности, ВСУ выбиты на промку (в промышленную зону города. - Ред.)", - написал Вдовин в субботу, 14 декабря.

OSINT-проект DeepState, близкий к министерству обороны Украины, опубликовал в Telegram карту, судя по которой ВС РФ контролируют почти всю территорию Курахово. Проект сообщил 14 декабря, что россияне заняли населенные пункты Веселый Гай, Елизаветовка, Романовка и ведут бои за Успеновку. "Если информация подтвердится, это будет означать, что украинские военные сумели избежать окружения, однако потеряли территорию южнее Курахова", - поясняет Радио Свобода

Для Москвы "Курахово - это некий символ того, что мы (ВС РФ. - Ред.) вышли к административной границе "ДНР", заявил в беседе с прокремлевским онлайн-изданием Lenta.ru полковник в отставке Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.

Издание напоминает, что бои за Курахово идут с осени 2024 года, а до начала военных действий в городе проживали около 19 тысяч человек.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Жилой дом в Покровске после ракетного удара российских военных

Последствия российских ракетных ударов по центру Покровска

Последствия российских ракетных ударов по центру Покровска

Ракетные удары, нанесенные военными РФ по центру города Покровска Донецкой области, унесли, по данным властей Украины, жизни 7 человек. Десятки, включая двоих детей, получили ранения. Подробности - в галерее DW.
Конфликты8 августа 2023 г.7 фото
external

Бои за Курахово, мощный удар по Киеву и убийство офицера ЧФ в Севастополе. DW Новости (13.11.2024)

Бои за Курахово, мощный удар по Киеву и убийство офицера ЧФ в Севастополе. DW Новости (13.11.2024)

Утром 13 ноября Россия атаковала нанесла комбинированный удар по Киеву ракетами и дронами, впервые за почти три месяца. Российские войска усиливают натиск по всей линии фронта, под угрозой окружения город Курахово в Покровском районе, отсюда, по данным западных СМИ, ВСУ уже начали вывод войск. Об этих и других актуальных развитиях российской войны в Украине – смотрите в программе.
Политика13 ноября 2024 г.29:55 мин.
Покровск Донецкой области Украины

Зеленский посетил прифронтовые города Покровск и Купянск

Зеленский посетил прифронтовые города Покровск и Купянск

Президент Украины вручил награды военным, защищающим Донецкую область, ознакомился с ходом строительства новых линий обороны и заслушал доклад о безопасности в Купянске.
Конфликты18 ноября 2024 г.
Показать еще