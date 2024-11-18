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Зеленский посетил прифронтовые города Покровск и Купянск

Сергей Гуща
18 ноября 2024 г.

Президент Украины вручил награды военным, защищающим Донецкую область, ознакомился с ходом строительства новых линий обороны и заслушал доклад о безопасности в Купянске.

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Покровск Донецкой области Украины
Разрушения в Покровске (фото из архива)Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 18 ноября, посетил прифронтовые города Покровск в Донецкой области и Купянск в Харьковской области. "Это напряженный участок фронта", - написал он в Telegram о визите в расположение 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, которая обороняет Покровск.

Он вручил награду "Крест боевых заслуг" четырем военнослужащим бригады. "Только благодаря вашей стойкости Восток не оккупирован тотально Российской Федерацией", - заявил глава государства в видео, опубликованном в Telegram.

Зеленский заслушал доклад командира бригады Евгения Ласийчука о ситуации с безопасностью в Покровске, а также ознакомился с ходом строительства новых линий обороны в этом районе. По его словам, большинство из запланированного уже обустроено.

Линия фронта между украинскими и российскими войсками проходит в восьми километрах к юго-востоку от шахтерского городка, в котором до войны проживало около 60 тысяч человек. В феврале российские войска захватили город Авдеевку под Донецком и с тех пор медленно продвигаются к Покровску.

В другом видео Зеленский сообщил о поездке в Купянск. Российские войска находятся всего в нескольких километрах к северо-востоку от города. Он был освобожден в середине сентября 2022 года после более чем полугода российской оккупации, но фронт снова приближается. Несколько дней назад небольшая колонна российской бронетехники вошла в город, но была уничтожена.

 

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