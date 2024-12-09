Mash сообщил о гибели в Донецке экс-главы колонии в Еленовке

По данным Telegram-канала Mash, в результате взрыва автомобиля в Донецке погиб Сергей Евсюков, которого Киев подозревает в причастности к преступлениям против украинских военнопленных в колонии в Еленовке.

В оккупированном Донецке в результате взрыва автомобиля Toyota Land Cruiser погиб бывший начальник колонии в Еленовке Сергей Евсюков, которого Киев подозревает в причастности к преступлениям против украинских военнопленных в этой колонии. О гибели Евсюкова сообщил в понедельник, 9 декабря, российский провластный Telegram-канал Mash. По его данным, под днищем машины было заложено взрывное устройство мощностью около 100 граммов в тротиловом эквиваленте. В автомобиле с Евсюковым находилась его жена, взрывом ей оторвало ногу, пишет канал.

Официальных подтверждений этой информации пока нет. Госагентство РИА "Новости" сообщило, что в результате взрыва автомобиля Toyota Land Cruiser Prado "пострадали члены одной семьи", при этом мужчине оторвало ногу. В свою очередь ТАСС со ссылкой на своего корреспондента передает, что в центре Донецка взорвался внедорожник, пострадали мужчина и женщина, которые были госпитализированы.

Следственный комитет России (СКР) заявил, что "в связи с инцидентом в центре Донецка, в результате которого поврежден автомобиль и пострадали двое местных жителей" возбуждено уголовное дело. СКР не уточнил, по какой статье открыто производство.

Взрыв в Еленовке

В конце июля 2022 года в одном из бараков бывшей исправительной колонии №120 в поселке Еленовка, расположенной на территории самопровозглашенной "ДНР", произошел взрыв. В этот момент в колонии содержались украинские военнопленные. В результате взрыва 53 человека погибли и более 100 были ранены.

РФ и Украина возложили ответственность за случившееся друг на друга. Москва утверждает, что пленные погибли в результате ракетного удара, нанесенного Украиной из РСЗО HIMARS. Киев заявляет, что взрыв произошел внутри колонии в результате применения термобарического оружия - боеприпаса, распыляющего в воздухе аэрозоль, который затем поджигается и детонирует. В июле 2024 года СБУ объявила о подозрении бывшему начальнику колонии в Еленовке Сергею Евсюкову и его бывшему первому заместителю Дмитрию Неелову.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в октябре 2023 года опубликовало доклад, согласно которому взрыв в Еленовке не был результатом запуска ракеты HIMARS украинской армией. Анализ имеющихся фото- и видеоматериалов показал, что повреждения казарм, по всей видимости, соответствуют удару, нанесенному с востока. РФ держала военнопленных в колонии в непосредственной близости от линии фронта, подвергая их опасности, что противоречит положениям международного гуманитарного права, касающимся безопасности военнопленных, заявили в ООН. Ранее к аналогичным выводам пришла CNN.