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В СБУ рассказали об операции по подрыву генерала Кириллова

Сергей Ромашенко
17 декабря 2024 г.

Генерал Минобороны РФ Кириллов был убит в результате спецоперации СБУ, утверждают в спецслужбе. Ранее советник Офиса президента Украины Подоляк заявил, что Украина не использует "методы террористических форматов".

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На месте подрыва генерала Кириллова
На месте подрыва генерала КирилловаФото: ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит в результате спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ), сообщил медиакомпании ВВС источник в спецслужбе во вторник, 17 декабря. Об этом же The Wall Street Journal сообщили украинские чиновники.

"Кириллов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных. Такой бесславный конец ждет всех, кто убивает украинцев", - сказал собеседник ВВС. По его словам, самодельное взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с домом Кириллова на Рязанском проспекте в Москве. Когда этим утром генерал со своим помощником заходили в подъезд, самокат был взорван. В результате Кириллов и его помощник погибли на месте.

До этого источники в правоохранительных органах РФ сообщили, что в качестве основной версии взрыва на Рязанском проспекте рассматривается диверсия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). На место взрыва выезжали взрывотехники ФСБ, которые собрали материал для экспертизы и обследовали соседние здания и строения. На данный момент установлено, что мощность взрывного устройства составляла более 100 граммов в тротиловом эквиваленте, его привели в действие с помощью радиосигнала.

Офис президента Украины: "Украина не использует террористические форматы"

Между тем в Офисе президента Украины отвергли причастность Киева к убийству Кириллова. "Украина не использует методы террористических форматов", - заявил советник главы Офиса Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что все решения принимаются лишь на поле боя, а не "где-то там". По его словам, российский генерал был убит в результате "внутренних накопившихся конфликтов".

Подоляк также подчеркнул, что "Украина концентрируется на том, чтобы работать по юридическому направлению: фиксировать составы преступления, возбуждать уголовные дела и впоследствии добиваться наказания".

Накануне СБУ заочно предъявила Кириллову обвинение по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины (военное преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц). В сообщении спецслужбы говорилось, что по приказу Кириллова с начала войны зафиксировано более 4,8 тыс. случаев использования российской армией химбоеприпасов. "В частности, речь идет о боевых гранатах "К-1", которые оснащены ядовитыми веществами раздражающего действия - CS и CN. Их использование запрещено Конвенцией о запрете разработки, производства, применения химического оружия и его уничтожении", - отметили в СБУ.

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