РФ применяет в Украине запрещенный на войне газ

По данным ВСУ, за два года Россия произвела 626 атак с использованием газа. Конвенция о запрете химоружия не допускает применения газа CS на войне, хотя он может использоваться в мирное время против нарушителей порядка.

Россия, предположительно, задействует против украинских военных слезоточивый газ, известный как CS или "Сирень", а также другие химические вещества, которые сбрасывают на позиции ВСУ с дронов. Об этом пишет в субботу, 6 апреля, газета The Telegraph на основании рассказов украинских солдат на линии фронта.

Слезоточивый газ CS в Европе нередко применяется полицией против нарушителей порядка на демонстрациях. В Германии его можно заказать в интернете для самозащиты. Однако использование этого газа во время войны недопустимо в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.

В статье указывается, что, хотя газ CS и не имеет летального действия, он вызывает панику, под воздействием которой солдаты могут покинуть окопы, оказавшись уязвимыми для обычных видов оружия. Многие военные ВСУ имеют с собой противогазы и получают методички с инструкциями, как вести себя в случае химической атаки, говорится в публикации.

Между тем, как рассказала редакции Ребекка Мациоровски - американская медсестра, которая служит в ВСУ, - у некоторых из военнослужащих из трех бригад, которым она оказывает помощь под Донецком, нет никакого защитного снаряжения. Им приходится покупать его самим или рассчитывать на помощь волонтеров.

"У нас есть противогазы, но почти во всех случаях это очень старые, бывшие советские модели, и они не очень эффективны, - приводят журналисты слова и одного из украинских военных, которого представили в статье как "Игоря". - В некоторых даже есть фильтры, содержащие асбест".

Сообщения о возможном использовании РФ других видов газа

Применение российской стороной химических веществ Ребекка Мациоровски называет "систематическим". Она передала редакции The Telegraph одну из гранат, в которой, предположительно, был газ CS, пояснив, что эта граната была найдена служащими 53-й механизированной бригады ВСУ.

Марк-Майкл Блюм, эксперт по химическому оружию и бывший глава лаборатории Организации по запрещению химического оружия, подтвердил, что найденный боеприпас - это газовая граната K-51. Такие гранаты обычно наполняются слезоточивым газом, отмечает газета.

Также Мациоровски рассказала, что в 2023 году она была свидетельницей того, как российские дроны сбросили под Донецком два боеприпаса с "неизвестным газом, имеющим запах раздавленного миндаля". Она предполагает, что это мог быть цианистый водород - смертоносный бесцветный газ, который Запад использовал в качестве химического оружия в Первой мировой войне.

При этом сообщения об использовании Россией других видов химического газа, помимо CS, The Telegraph не удалось проверить по независимым источникам.

По официальным данным ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия произвела в Украине 626 атак с использованием газа.

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