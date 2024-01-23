Обстрел Донецка: как реагируют в Украине

В обстреле Донецка, в результате которого, по данным оккупационных властей, есть погибшие и раненые, в самопровозглашенной "ДНР" обвинили ВСУ. В Киеве обвинения опровергли.

Донецк, который находится под российской оккупацией, утром 21 января подвергся очередным обстрелам. Под удар попал рынок в микрорайоне "Текстильщик", где, по данным российских оккупационных властей, погибли 28 жителей города, еще 30 получили ранения. Среди жертв есть дети.

"Под обстрел попал рынок "Сокол" где-то в 10 часов утра. Там всегда много людей, а в это время особенно. Странно, что там, где обычно также довольно много военных, в момент обстрела их вообще не было", - говорит в разговоре с DW житель Донецка, который ссылается на слова своих знакомых, находившихся неподалеку от места прилета. По словам очевидцев, рассказывает далее собеседник DW, который попросил не указывать его имя, было несколько взрывов, а место взрыва похоже на прилет 82- или 80-миллиметровой мины. "Прилетов этих снарядов было много по Донецку, поэтому практика у людей большая. Мина не оставляет воронку после себя, а взрывается и разлетается в разные стороны", - говорит он.

Украина отвергает обвинения в свой адрес

Глава самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин обвинил в обстреле украинскую сторону. В своем Telegram-канале он написал, что по рынку Донецка был нанесен удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм якобы с Кураховского и Красногоровского направлений.

В то же время в министерстве иностранных дел России утверждают, что обстрел рынка был осуществлен из реактивных систем залпового огня из Авдеевки. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала обстрел "варварским террористическим актом против мирного населения России".

На месте обстрела рынка в Донецке Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

Тем временем в ВСУ заявляют о своей непричастности к обстрелу рынка в Донецке. "Россияне распространяют информацию об ударе по рынку в Донецке. Ответственно заявляем, что силы, находящиеся в подчинении ОСУВ "Таврия", в этом случае боевой работы средствами поражения не вели", - заявил в Facebook объединенный пресс-центр Сил обороны таврийского направления.

Ранее украинская власть неоднократно заявляла, что наносит только точные удары, минимизируя последствия для гражданских. Также звучали заявления о том, что россияне сами обстреливают Донецк для дискредитации Киева. "Нам нужно разрушать три вещи: топливные склады, склады с артиллерийскими снарядами и оперативно-тактические штабы", - комментировал в августе 2022 года обстрелы Донецка советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Провокация для задержек оружия"

Обстрел Донецка назвали "провокацией" и в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности - организации при министерстве культуры и информационной политики Украины. "Это уже не первая российская провокация именно против жителей Донецка с целью получить политические дивиденды", - отмечается в заявлении Центра, обнародованном в его Telegram-канале. Цель такой провокации, как утверждают в организации, - "заблокировать международную помощь Украине для отпора российской агрессии, обвинив Киев в смерти гражданских".

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности обратили внимание на то, что обстрел Донецка произошел как раз накануне заседания Совета Безопасности ООН по поставкам оружия Украине, которое было созвано на 22 января по инициативе России и в котором планирует принять участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а также накануне очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной также как "формат Рамштайн".

Казанский: Снаряды, которые падают и убивают в Украине, - результат войны РФ

В условиях войны DW не может проверить достоверность данных об обстрелах из независимых источников. Назвать виновного в обстреле рынка в Донецке не берется и Денис Казанский - известный украинский журналист, блогер, автор двух книг о Донбассе. По его словам, район в который "прилетело", находится недалеко от города Марьинка, и является фактически линией фронта. "Туда прилетает регулярно с обеих сторон. Потому что это - линия фронта, которая находится под перекрестными обстрелами", - говорит он в разговоре с DW. Однако точно можно утверждать, что все снаряды, которые падают и убивают на территории Украины, являются результатом войны РФ против Украины, подчеркнул украинский блогер. "Все, что происходит, - вина Владимира Путина, его окружения, Кремля, России", - сказал Казанский.

Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "решительно осуждает все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в частности сегодняшний обстрел города Донецка", говорится в заявлении, распространенном офисом главы международной организации.

Между тем 23 января Россия снова нанесла ракетные удары по Киеву и Харькову, в результате чего есть погибшие и раненые.

Смотрите также: