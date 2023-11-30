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Ракетные удары РФ по Донецкой области: есть погибший

Александра Иванова
30 ноября 2023 г.

Российские удары ракетами С-300 были нанесены по Покровску, Новогродовке и Мирнограду, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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Многоэтажный дом в Авдеевке Донецкой области, пострадавший от российского ракетного обстрела
Россия подвергает Донецкую область (на снимке из архива - дом в Авдеевке) постоянным ракетным обстреламФото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Российские войска в ночь на четверг, 30 ноября, атаковали восемью зенитными управляемыми ракетами С-300 несколько населенных пунктов Донецкой области, сообщили Воздушные силы ВСУ. По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, пострадал Покровский район. "Под обстрел попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка. Еще пять человек ищут под завалами", - написал министр в Telegram-канале. Там же он опубликовал фотографии и видео с места разбора завалов.

"Покровск: среди пострадавших - семья с двумя детьми: 16-летним парнем и 6-месячным младенцем. Также ранения получил 13-летний мальчик. Предварительно повреждены многоквартирный и 9 частных домов, отдел полиции, автомобили, гаражи", - добавил Клименко.

Чуть позже спасатели в Новогродовке извлекли из-под завалов разрушенного жилого дома погибшего мужчину, написал в Telegram-канале исполняющий обязанности главы Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз. По данным полиции, речь идет о 62-летнем местном жителе. Между тем поисково-спасательная операция продолжается, под завалами могут находиться еще четыре человека, в том числе ребенок, сообщил Мороз.

Атаки беспилотниками по территории Украины

В ту же ночь Россия выпустила по территории соседней страны 20 беспилотников Shahed, следует из заявления ВС ВСУ. Атаки произошли с двух направлений: из аннексированного Крыма и со стороны российского города Приморско-Ахтарск, расположенного на берегу Азовского моря, говорится в посте. По данным Воздушных сил ВС Украины, средствам противовоздушной обороны удалось сбить 14 беспилотников.

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