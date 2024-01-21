"Власти" Донецка заявили о гибели 28 людей "из-за удара ВСУ"Опубликовано 21 января 2024 г.Обновлено 21 января 2024 г.
Подконтрольный российским войскам город Донецк на востоке Украины утром в воскресенье, 21 января, подвергся артиллерийскому обстрелу. Под удар попал рынок в микрорайоне Текстильщик, заявили оккупационные "власти", обвинив в обстреле украинских военных.
Как сообщил "глава" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин, по состоянию на 21.00 по московскому времени стало известно, что в результате обстрела погибли 28 жителей города, еще 30 получили ранения.
"По уточненной информации, по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Назначенный РФ "мэр" города Алексей Кулемзин также заявил об атаке украинского беспилотника в Куйбышевском районе Донецка. По его словам, боеприпас был сброшен на ремонтную бригаду, которая устраняла аварию на сетях теплоснабжения. В результате атаки был ранен один сотрудник.
Украинская сторона обстрелы Донецка не комментировала.
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