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"Власти" Донецка заявили о гибели 28 людей "из-за удара ВСУ"

Жан Рофе
Опубликовано 21 января 2024 г.Обновлено 21 января 2024 г.

При обстреле рынка в Донецке погибли 28 человек, еще 30 ранены, сообщили назначенные Россией "власти" города.

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Фото из архива: мужчина разбирает обломки разрушенных стен после обстрела в Донецке в ночь на 1 января 2024 года
Фото из архива: последствия обстрела в Донецке в ночь на 1 января 2024 годаФото: Alexander Ermochenko/REUTERS

Подконтрольный российским войскам город Донецк на востоке Украины утром в воскресенье, 21 января, подвергся артиллерийскому обстрелу. Под удар попал рынок в микрорайоне Текстильщик, заявили оккупационные "власти", обвинив в обстреле украинских военных.

Как сообщил "глава" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин, по состоянию на 21.00 по московскому времени стало известно, что в результате обстрела погибли 28 жителей города, еще 30 получили ранения. 

"По уточненной информации, по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Назначенный РФ "мэр" города Алексей Кулемзин также заявил об атаке украинского беспилотника в Куйбышевском районе Донецка. По его словам, боеприпас был сброшен на ремонтную бригаду, которая устраняла аварию на сетях теплоснабжения. В результате атаки был ранен один сотрудник.

Украинская сторона обстрелы Донецка не комментировала.

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