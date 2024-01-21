ВСУ опровергли причастность к удару по рынку Донецка

Вооруженные силы Украины опровергли обвинения российской стороны в обстреле подконтрольного российским войскам Донецка. Об этом заявил в Facebook в воскресенье, 21 января, Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления . "Россияне распространяют информацию об ударе по рынку в Донецке. Ответственно заявляем, что силы, которые находятся в подчинении ОСУВ "Таврия", в этом случае боевой работы средствами поражения не вели", - говорится в сообщении.

Руководитель "ДНР": В результате обстрела погибли 28 мирных жителей

Как сообщил "глава" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин, по состоянию на 21.00 по московскому времени в результате обстрела 21 января рынка в микрорайоне Текстильщик, погибли 28 жителей города, еще 30 получили ранения. "По уточненной информации, по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Как отмечает Telegram-канал издания "Важные истории" , удаленность от донецкого рынка позиций ВСУ, расположенных в подконтрольных Украине городах Красногоровке и Курахово, "соответствует дальности применения ствольной артиллерии".

Генсек ООН осудил обстрел Донецка

МИД РФ обвинил Украину в "террористическом акте" в отношении мирных жителей. Удар по Донецку станет 22 января одной из тем заседания Совета Безопасности ООН по Украине с участием Сергея Лаврова.

Генсек ООН Антониу Гутерриш "решительно осуждает все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе сегодняшний обстрел города Донецка", - говорится в заявлении, распространенном офисом главы международной организации.

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