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Полиция в Тбилиси применяет против протестующих спецсредства
Полиция в Тбилиси применяет против протестующих спецсредстваФото: IRAKLI GEDENIDZE/REUTERS
ПолитикаГрузия

Митинг в Тбилиси разгоняют слезоточивым газом и водометами

Евгений Жуков
1 ч. назад

МВД Грузии призвало разойтись протестующих против закона об "иноагентах", пригрозив задействовать спецсредства. Затем спецназ применил слезоточивый газ и водометы.

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Грузинский спецназ во вторник, 7 марта, применил слезоточивый газ и водометы против участников митинга перед зданием парламента в Тбилиси, протестующих против принятия закона об "иноагентах".

МВД Грузии распространило заявление, в котором утверждает, что акция протеста приняла насильственный характер. Ее участники, по данным ведомства, пытались заблокировать один из входов в парламент и применяли "насилие в отношении сотрудников министерства". "Если собравшиеся не подчинятся законным требованиям полицейских и окажут сопротивление правоохранителям, полиция применит предусмотренную законом пропорциональную силу, в том числе специальные средства", - цитирует документ издание "Грузия Online".

Ранее в тот же день большинство депутатов парламента поддержало в первом чтении один из законопроектов о регистрации "иностранных агентов" - "О прозрачности иностранного влияния", которым неправительственные организации и часть СМИ объявляются "агентами иностранного влияния". Изначально планировалось, что этот законопроект будет рассматриваться 9 марта, однако неожиданно он был внесен в сегодняшнюю повестку. По данным издания Новости-Грузия, обсуждение началось без большей части оппозиции.

Законопроекты об "иноагентах" вызвали обеспокоенность ЕС

Спорные законопроекты внесло в парламент Грузии общественное движение "Сила народа". Оно появилось в стране вскоре после начала вторжения РФ в Украину и обозначило одной из своих целей противостояние "пропаганде либеральной идеологии" и "желанию Запада втянуть Грузию в войну". Законопроекты поддержала правящая партия "Грузинская мечта", которая вместе с "Силой народа" занимает в парламенте абсолютное большинство мест.

Авторы законопроектов предлагают включать в реестр "иностранных агентов" НПО и СМИ, которые получают не менее 20 процентов финансирования от иностранного государства (не считая рекламных контрактов). Отказ от регистрации в реестре "иноагентов" может привести к штрафу в размере до 25 000 лари (8800 евро). Юридическое или физическое лицо, внесенное в список "иноагентов", обязано будет предоставлять ежегодные декларации. Лицу, попавшему в данный реестр, будет также запрещено получать информацию от госслужащих.

Оппозиционные политики, многие журналисты и представители общественных организаций Грузии раскритиковали законопроекты. Они считают нововведения калькой с российских репрессивных законов об "иноагентах", которые принимаются с целью дискриминировать неугодные властям НПО и СМИ и ограничить их работу. Евросоюз выразил озабоченность, указав, что спорные законопроекты противоречат ценностям демократии.

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