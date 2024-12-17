В Москве убит начвойск химзащиты генерал Игорь Кириллов

Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Следственный комитет РФ сообщил, что вместе с генералом убит и его помощник.

В Москве в результате взрыва погиб генерал Игорь Кириллов - начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, сообщил Следственный комитет РФ (СКР) во вторник, 17 декабря. По сообщению ведомства, вместе с Кирилловым погиб и его помощник. Telegram-канал Baza называет его Ильей П. (фамилия не приводится).

Взрыв произошел на Рязанском проспекте в Москве около 6 часов утра. Самодельное взрывное устройство сработало, когда Кириллов и его помощник выходили из подъезда дома на Рязанском проспекте. По сведениям СМИ, бомба была прикреплена или вмонтирована в самокат. Мощность взрывного устройства составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте, уточнили в экстренных службах.

Из-за взрыва в жилом доме выбило окна с первого по третий этажи, повреждена входная дверь подъезда. По данным Baza, повреждена служебная машина генерала.

Брифинги о биологических программах США

Кириллов занимал пост начальника войск радиационной, химической и биологической защиты с мая 2017 года. Он родился в Костроме 13 июля 1970 года и получил образование в Костромском высшем военном командном училище химической защиты. С 2009 года проходил службу на различных должностях в управлении начальника войск РХБ защиты. Осенью 2014 года Кириллов стал начальником Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза Тимошенко.

После начала войны в Украине Кириллов периодически проводил брифинги, в том числе о военно-биологической деятельности США. В декабре 2023 года он сообщал о подготовке Службой безопасности Украины (СБУ) провокации с использованием боевого отравляющего вещества. Накануне взрыва СБУ заочно предъявила Кириллову обвинение в "приказе применять химическое оружие против Вооруженных сил Украины".