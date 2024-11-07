Как РФ использует химические вещества в войне против Украины

ВСУ фиксируют на фронте многочисленные российские атаки запрещенными химическими веществами. Что о них известно и как украинские военные могут себя защитить?

О применении Россией запрещенных химических веществ в Украине сообщалось с первых недель полномасштабной войны. А с февраля 2023 года, по данным Вооруженных сил Украины (ВСУ), это приобрело системный характер. Факт таких действий признали другие страны, в частности США и Великобритания, которые в связи с этим ввели санкции в отношении Кремля. Россия официально все отрицает. Что известно о российских химатаках и как украинские военнослужащие защищаются от них, читайте в материале DW.

"Выкурить" из блиндажа

"Я получил отравление от хлорпикрина. У меня пошли слезы, начало печь в горле и кожа, тяжело было дышать", - вспоминает в разговоре с DW Александр Селиванов, командир отделения в роте радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ) 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша.

По его словам, это произошло, когда он с другими военными был в окопе. "Я заметил, что над нами завис дрон. Мой побратим вскочил в один окоп, а я - в другой. Дрон сбросил хлорпикрин, от чего моему побратиму стало плохо. И почти сразу на него еще один дрон сбросил гранату, которая убила его", - говорит Селиванов, добавляя, что после этого к его окопу подлез российский военный и забросил гранату с хлорпикрином. "Повезло, что граната не разорвалась. В конце концов нам помогла артиллерия, которая уничтожила россиян, а мы смогли выйти из окопа", - рассказывает Селиванов.

Российские войска используют химическое оружие прежде всего для того, чтобы заставить украинских воинов выйти из окопов, объясняет Леонид Шелест, командир роты РХБЗ 68 бригады имени Олексы Довбуша. "Стараются "выкурить" наших ребят из блиндажей. Когда они забрасывают химическое оружие, невозможно находиться в блиндаже. Бойцы вынуждены выходить наверх, и потом россияне используют минометы, артиллерию, стрелковое оружие или делают сбросы с дронов", - рассказывает он в разговоре с DW.

Полковник ВСУ Сергей Пахомов Фото: Command of the support forces of the Armed Forces of Ukraine

Всего зафиксировано 2097 случаев обращений украинских военнослужащих в медицинские учреждения с симптомами химического поражения различной степени тяжести, сообщил DW заместитель начальника управления радиационной химической биологической защиты Командования сил поддержки ВСУ, полковник Сергей Пахомов. "За время полномасштабной войны зафиксировано три летальных случая от применения химических веществ: в марте 2023 года, июне и июле 2024 года", - говорит он.

"Полицейские газы" и хлорпикрин

Фиксировать эпизодические случаи применения российскими войсками опасных химических веществ Украина начала с начала полномасштабного вторжения, но с февраля 2023 года это приобрело системный характер, сообщили в генеральном штабе ВСУ. "По состоянию на октябрь 2024 года зафиксировано 4613 случаев применения врагом боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами. В более 80 процентов случаев РФ использует слезоточивые газы CN (хлорацетофенон) и CS (хлоробензальмалононитрил). Они относятся к химически опасным веществам, и по химико-физическим свойствам почти одинаковы", - отмечает Сергей Пахомов.

Эти газы синтезировали более 100 лет назад, и до сих пор правоохранители разных стран используют их для разгона демонстраций и беспорядков. Но CN и CS запрещены при ведении войны согласно статье 1 Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) от 1993 года.

"Это так называемые полицейские газы. Дело в том, что во время разгона митинга демонстранты могут свободно передвигаться от места применения. Военнослужащий, попадая под действие газовой гранаты, не может свободно покинуть позицию. Он либо выходит наружу из окопа, и тогда на него сбрасывают классическую гранату, либо надевает противогаз, в котором уменьшается видимость. В третьем варианте он получает химические поражения", - объясняет Пахомов. Российские войска распыляют CN и CS с помощью гранат К-51, РГР и РГ-ВО, которые сбрасывают с дронов, добавляет он.

Граната К-51, которая может содержать хлорпикрин или газы CN или CS Фото: Command of the support forces of the Armed Forces of Ukraine

В остальных 20 процентов случаев РФ применяет хлорпикрин или неизвестные химически опасные смеси, отмечает Сергей Пахомов. "Хлорпикрин на фронте мы находили на освобожденных территориях, где были позиции россиян. Были и самодельные устройства, но их использование не имеет системного характера", - говорит военный. Хлорпикрин, известный еще со времен Первой мировой войны, является удушающим веществом, которое раздражает дыхательные пути, нос, горло и особенно легкие, вызывает тошноту и расстройство желудка, а симптомы могут длиться неделями. Использовать хлорпикрин при любых условиях запрещено, ведь он входит в списки запрещенных химических веществ Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Хлорпикрин входит в Список 3, тогда как наиболее опасные вещества входят в Список 1. При этом в списках нет ни CS, ни CN.

Сейчас тенденция использования химвеществ пошла на спад, констатирует Сергей Пахомов. "До мая 2024 года количество постоянно росло. Это был пик. Думаю, уменьшение связано с тем, что РФ четко осознает - Украина фиксирует все и стремится доказать нарушение КЗХО. С другой стороны, очевидно, РФ не видит нужного эффекта от использования химвеществ", - говорит он.

Подтверждение от Организации запрещения химического оружия

Украина действительно неоднократно представляла в ОЗХО факты использования Россией запрещенных химических веществ. Впрочем, пока не получила официального заключения технического секретариата ОЗХО, подтверждающего использование россиянами этих запрещенных веществ, пояснил DW постоянный представитель Украины в ОЗХО Александр Карасевич. "Над получением такого заключения активно работает украинская сторона. Мы сделали все необходимое, чтобы обеспечить этот процесс. Убеждены, что эта работа закончится успешно", - говорит он.

Однако подтверждение использования запрещенных химических веществ со стороны ОЗХО не приведет сразу к юридическому наказанию. "Это станет неопровержимым подтверждением нарушения Россией международного права, в частности конвенции. А также, что важно - весомым политическим аргументом в работе с нашими партнерами по всему миру", - говорит постоянный представитель Украины в ОЗХО.

Защита от химических веществ

РФ отвергает обвинения в применении запрещенных химических веществ. Более того, в конце февраля 2024 года Москва направила в ОЗХО перечень материалов, которые якобы свидетельствуют о применении украинскими военными запрещенных химвеществ. А официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 октября в очередной раз обвинила ВСУ в якобы "систематическом применении ядовитых химикатов против вооруженных сил России и мирных жителей".

Сергей Пахомов опровергает эти упреки: "Если это сделать, мы потеряем свою позицию с точки зрения игры в правовом поле. Сделать что-то ради локальных преимуществ нецелесообразно. Кроме того, Силы обороны Украины не применяют средства с содержанием полицейских газов".

Между тем украинские военнослужащие жалуются на нехватку средств личной защиты. "Мы пользуемся советскими образцами. Нам нужны лучшие средства, которые бы действительно спасали жизни военных. Противогаз является действенной защитой, особенно образца НАТО, - говорит командир роты РХБЗ 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша Леонид Шелест. - Но не всегда ребята, которые находятся в блиндажах, успевают применить их. Военнослужащий не может постоянно находиться в противогазе". Летальные случаи среди украинских военных произошли как раз из-за того, что боец не вовремя надел или не имел рядом противогаза, добавляет Сергей Пахомов.