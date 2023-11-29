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РФ лишилась места в исполнительном совете ОЗХО

Виталий Кропман
29 ноября 2023 г.

В ходе голосования во время 28-й конференции стран-участников ОЗХО, Россия получила 65 голосов при необходимом минимуме в 66. Восточную Европу в исполнительном совете будут представлять Литва, Польша и Украина.

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Штаб-квартира ОЗХО в Гааге
Штаб-квартира ОЗХО в ГаагеФото: ROBIN UTRECHT/picture alliance

Россия с 2024 года лишилась места в исполнительном совете Организации по запрету химического оружия (ОЗХО). Это следует из сообщения, размещенного в микроблоге организации в социальной сети Х (ранее - Twitter) во вторник, 29 ноября.

По информации агентства ТАСС, в ходе голосования, прошедшего во время 28-й конференции стран-участников ОЗХО в Гааге, Россия заручилась поддержкой 65 стран при необходимом минимуме 66 голосов. Теперь Восточную Европу в исполнительном совете будут представлять Литва, Польша и Украина.

Полномочия России истекают истекут в мае 2024 года. Исполнительный совет включает 41 члена, их избирают сроком на два года.

Отношения России и ОЗХО

ОЗХО была создана в 1997 году, после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия. Членами организации является 191 государство, включая Россию.

Отношения России и ОЗХО особенно обострились после 2018 года, когда, по данным организации, Москва на территории Великобритании применила химическое оружие -яд группы "Новичок" - для устранения бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.Кроме того, ОЗХО обвиняла Россию использовании "Новичка" в отравлении оппозиционного политика Алексея Навального.

Кроме того, ОЗХО проводит расследование в отношении властей Сирии, которых обвиняют в использовании химического оружия против собственного населения в 2018 году во время гражданской войны. Москва и Дамаск обвиняют в этом преступлении вооружённую оппозицию.

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