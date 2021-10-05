"Новичок" не забудут: эксперт о призыве ОЗХО к РФ по делу Навального

Великобритания от имени 45 стран-членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 5 октября направила России обращение с призывом в течение 10 дней ответить на несколько вопросов, связанных с отравлением российского политика Алексея Навального. Навальный был отравлен 20 августа - он потерял сознание на борту самолета, летевшего из Томска в Москву.

С момента отравления прошло больше года - почему вдруг от России требуют ответа в такой короткий срок? Как понимать этот призыв, и как он может повлиять на уже и без того обострившиеся отношения между Россией и другими странами-членами ОЗХО в будущем? Ответы на эти и другие вопросы дал DW независимый специалист по химическому оружию Марк-Михаэль Блум (Marc-Michael Blum). С 2012 по 2019 годы он работал в ОЗХО и, в частности, содействовал расследованию отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

DW: Обращение 45 государств-членов ОЗХО, которые призвали Россию в течение десяти дней ответить на вопросы, связанные с отравлением Алексея Навального, звучит как ультиматум. Это он и есть?

Марк-Михаэль Блум: Этот 10-дневный срок предусмотрен в договоре (ОЗХО - Ред.). Так что британцы, инициировавшие обращение, не сами придумали его. Почему это обращение появилось? В последнее время прогресс в вопросе отравления Алексея Навального был незначительным. Российская сторона продолжает утверждать, что для того, чтобы в РФ могли официально начать расследование, Германия должна предоставить то, что Москве якобы необходимо. Германия отвечает: "Почему? У вас есть образцы его крови, вы можете выяснить все сами".

Россия также хотела запросить техническую поддержку со стороны ОЗХО. Эта миссия так и не состоялась до сих пор, потому что стороны не могут договориться о модальностях. Думаю, что терпение ряда правительств истекло, и они готовы сделать следующий шаг.

- Какие варианты для разбирательства инцидента с применением химического оружия предусмотрены в ОЗХО?

Марк-Михаэль Блум - независимый эксперт-химик, ранее работавший в ОЗХО

- Таким шагом является девятая статья Конвенции о химическом оружии. В ней содержится ответ на вопрос, что делать при возникновении проблемы с соблюдением конвенции. Смысл статьи такой: проясните все между собой, попробуйте провести двусторонние консультации. Этот шаг, как я понимаю, не увенчался успехом. И теперь эти 45 государств, включая, кстати, все 27 стран ЕС, задали России несколько вопросов.

- Вопросы не были известны сначала, но сейчас они уже доступны публично. Вы могли бы их прокомментировать?

- Да, соответствующий документ теперь опубликован на веб-сайте ОЗХО. Вопросы там сводятся к следующему: "Что вы сделали до сих пор? Какие расследования ведутся? Почему до сих пор нет договоренности об отправке миссии технической поддержки ОЗХО в РФ? Какие данные вы собрали? Что вы на самом деле делаете в этом вопросе?"

- Какого ответа вы ожидаете от России?

- Думаю, что в нем будет представлена та же позиция, что и раньше: что мы, мол, никого не травили и даже не знаем, есть ли здесь вообще преступление, и что Германия не оказала нам поддержки по запросам о правовой помощи, и что ОЗХО не помогла в просьбе о технической помощи и т.п. И я уверен, что 45 государств, обратившихся к России, не сочтут этот ответ удовлетворительным.

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В этом контексте важно то, что сотрудники команды Навального опубликовали медицинские карты с результатами обследования, включая анализы крови, непосредственно после его поступления в больницу в Омске. А там у Навального было зафиксировано критическое снижение уровня холинэстеразы - это показывает, что на тот момент он уже был отравлен. Показатели крови почти идентичны, во всяком случае, очень хорошо согласуются с биохимическим анализом крови, полученным в берлинской клинике "Шарите" непосредственно после того, как Навальный туда поступил. Так что аргумент, что якобы отравление могло произойти только в самолете, доставившем его в Берлин или что-то в этом роде, - дымовая завеса.

- Предположим, Россия ответит в положенный срок. А дальше что?

- Дальше страны, которые объединились для выяснения этого вопроса, могут предпринять следующие шаги. Вопрос об отравлении Навального можно, например, вернуть на рассмотрение Исполнительного совета ОЗХО. Они могут попросить Гендиректора организации создать группу экспертов для изучения вопроса и подготовки отчета. Есть еще несколько уровней эскалации конфликта - вплоть до созыва специальной сессии ОЗХО в 60-дневный срок. Вопрос в том, насколько далеко обе стороны готовы зайти в эскалации. До сих пор Россия не проявляла желания разбираться в этом вопросе.

- Насчет потенциальной эскалации конфликта: какой может быть ее конечная точка? Россия может быть исключена из организации?

- На данный момент мы находимся в начале эскалационной цепочки. Нынешнее обращение сигнализирует: мы не забудем и не оставим эту проблему. Это, кстати, первый случай, когда страны-члены используют такой инструмент - девятую статью - и делают официальный запрос с указанием срока. Пока это не создает слишком большого давления на Россию, но, думаю, что заинтересованные государства не захотят остановиться на этом. Готовы ли они пойти настолько далеко, чтобы ходатайствовать о приостановлении прав РФ на членство в ОЗХО? Мы не знаем.

Но и в Москве могут принять решение: мол, все против нас, и что мы, собственно, до сих пор здесь делаем - и выйти из ОЗХО. С другой стороны, если вы выходите из договора, у вас больше нет никаких вариантов влияния в рамках организации, и вы внезапно оказываетесь в компании, например, с Северной Кореей.

- А какие страны еще не вошли в ОЗХО? И можно ли считать, что Сирия тоже в их числе - после фактов применения на ее территории химоружия?

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- Что касается Сирии, то она все еще является членом ОЗХО, но ее членство приостановлено. По правилам организации, вы не можете исключить какую-то страну, но можете ограничить ее в правах. Но запрет на применение химического оружия продолжает действовать и в Сирии.

Что касается не входящих в ОЗХО государств, то, помимо Северной Кореи, это еще Южный Судан, Египет и Израиль, - причем последний подписал, но не ратифицировал договор. Наконец, еще есть несколько территорий, на которые конвенция не распространяется, поскольку они не являются признанными государствами ООН. Это относится, например, к Тайваню. Вообще же, все больше и больше государств присоединяются к конвенции - это самый универсальный договор о разоружении в мире.

- Предположим, РФ выйдет из ОЗХО.Это, вероятно,грозит ущербомдля ее имиджа, но других издержек Москва может не опасаться?

- На общем собрании руководство ОЗХО может порекомендовать санкции в отношении страны, нарушившей конвенцию, но санкции должны ввести уже страны-члены ОЗХО. Да, дело могут передать в Совет Безопасности ООН, но у России, как известно, там право вето.

Можно было бы объявить о направлении в течение 48 часов миссии инспекторов ОЗХО в Россию. Но дело в том, что в этом случае речь идет не о заводе, производящем тысячу тонн нервно-паралитических веществ, а, скорее всего, о небольшой лаборатории, производящей минимальное количество химического оружия. Я предполагаю, что во всех подпадающих под подозрение местах уже все абсолютно чисто. Не стоит проводить инспекцию, если вы не уверены, что найдете что-то, потому что в противном случае вы будете выглядеть довольно глупо.

После попытки отравления Скрипалей последовала высылка дипломатов - такие вещи, наверное, связаны с издержками. С другой стороны, есть много областей политики, где диалог с Россией все еще необходим. Но в настоящее время диалога, похоже, нет - это видно как раз по тем мерам, которые принимаются сейчас: средства дипломатии за закрытыми дверями фактически исчерпаны.

- Давайте сменим перспективу. На что рассчитывают страны Запада? Ведьпрежде всего они являются подписантами последнего обращения.

- Думаю, что, конечно, у них есть желание, чтобы эти отравления прекратились. Использование боевых отравляющих веществ, которые были разработаны в первую очередь для военных целей, должно быть прекращено для убийства людей или покушения на убийство. Хорошо, кто-то может сказать, что у нас было убийство с помощью огнестрельного оружия при свете дня в парке в центре Берлина, - и что, чем это лучше, чем отравление?

Конечно, не лучше, но случаи с химическим оружием наносят удар по общемировому запрету химического оружия. Неужели на отдельные случаи и попытки устранения агентов можно закрыть глаза? Конечно, это неприемлемо. Конвенция о запрещении химического оружия является чрезвычайно строгой. Она запрещает его разрабатывать, производить, хранить, использовать, передавать и так далее. Исключений она не предусматривает.

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